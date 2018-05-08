اختتام مهرجـــان علي بن عياد للمسرح

* تونس «الشروق»:

أسدل الستار أول أمس الجمعة 4 ماي 2018 على فعاليات الدورة 31 لمهرجان علي بن عياد للمسرح بمدينة حمام الانف.

وانطلقت فعاليات حفل الاختتام بداية من الساعة الرابعة والنصف من امام المركب الثقافي علي بن عياد بعرض مسرح الشارع من إنتاج المشاركين في التربص التكويني حول الشخصية المسرحية الذي أشرف على تأطيره المسرحي محسن الادب.

كما تم عرض شريط وثائقي يلخّص مختلف فعاليات المهرجان من إنتاج المركب الثقافي بحمام الانف تلاه عرض المسرحيتين الفائزتين بالمرتبة الاولى والثانية في المهرجان الجهوي للمسرح بولاية بن عروس وهما مسرحية «نقطة استفهام» لتلاميذ المدرسة الاعدادية بمرناق نص الاستاذ عبد الفتاح حمزة وإشراف الاستاذ وليد الراجحي وتعالج هذه المسرحية واقع التلميذ التونسي في المدرسة العمومية والإشكاليات المطروحة و الامل في الاصلاح التربوي.

والمسرحية الثانية بعنوان «بيت بارناردا ألبا» لتلاميذ المدرسة الاعدادية النموذجية بمقرين تأطير الاستاذ فتحي بن عامر، كما تضمن حفل الاختتام عرضا كوريغرافيا بعنوان «توحشت» لثريا البوغانمي قبل أن يتم في ختام الحفل توزيع الشهائد على المشاركين في التربص التكويني وعروض المونولوج الثلاثة الفائزة في المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس والعرضين الفائزين.