اختتام مهرجـــان علي بن عياد للمسرح

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* تونس «الشروق»:
أسدل الستار أول أمس الجمعة 4 ماي 2018 على فعاليات الدورة 31 لمهرجان علي بن عياد للمسرح بمدينة حمام الانف.
وانطلقت فعاليات حفل الاختتام بداية من الساعة الرابعة والنصف من امام المركب الثقافي علي بن عياد بعرض مسرح الشارع من إنتاج المشاركين في التربص التكويني حول الشخصية المسرحية الذي أشرف على تأطيره المسرحي محسن الادب.
كما تم عرض شريط وثائقي يلخّص مختلف فعاليات المهرجان من إنتاج المركب الثقافي بحمام الانف تلاه عرض المسرحيتين الفائزتين بالمرتبة الاولى والثانية في المهرجان الجهوي للمسرح بولاية بن عروس وهما مسرحية «نقطة استفهام» لتلاميذ المدرسة الاعدادية بمرناق نص الاستاذ عبد الفتاح حمزة وإشراف الاستاذ وليد الراجحي وتعالج هذه المسرحية واقع التلميذ التونسي في المدرسة العمومية والإشكاليات المطروحة و الامل في الاصلاح التربوي.
والمسرحية الثانية بعنوان «بيت بارناردا ألبا» لتلاميذ المدرسة الاعدادية النموذجية بمقرين تأطير الاستاذ فتحي بن عامر، كما تضمن حفل الاختتام عرضا كوريغرافيا بعنوان «توحشت» لثريا البوغانمي قبل أن يتم في ختام الحفل توزيع الشهائد على المشاركين في التربص التكويني وعروض المونولوج الثلاثة الفائزة في المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس والعرضين الفائزين.
* تونس «الشروق»:
أسدل الستار أول أمس الجمعة 4 ماي 2018 على فعاليات الدورة 31 لمهرجان علي بن عياد للمسرح بمدينة حمام الانف.
وانطلقت فعاليات حفل الاختتام بداية من الساعة الرابعة والنصف من امام المركب الثقافي علي بن عياد بعرض مسرح الشارع من إنتاج المشاركين في التربص التكويني حول الشخصية المسرحية الذي أشرف على تأطيره المسرحي محسن الادب.
كما تم عرض شريط وثائقي يلخّص مختلف فعاليات المهرجان من إنتاج المركب الثقافي بحمام الانف تلاه عرض المسرحيتين الفائزتين بالمرتبة الاولى والثانية في المهرجان الجهوي للمسرح بولاية بن عروس وهما مسرحية «نقطة استفهام» لتلاميذ المدرسة الاعدادية بمرناق نص الاستاذ عبد الفتاح حمزة وإشراف الاستاذ وليد الراجحي وتعالج هذه المسرحية واقع التلميذ التونسي في المدرسة العمومية والإشكاليات المطروحة و الامل في الاصلاح التربوي.
والمسرحية الثانية بعنوان «بيت بارناردا ألبا» لتلاميذ المدرسة الاعدادية النموذجية بمقرين تأطير الاستاذ فتحي بن عامر، كما تضمن حفل الاختتام عرضا كوريغرافيا بعنوان «توحشت» لثريا البوغانمي قبل أن يتم في ختام الحفل توزيع الشهائد على المشاركين في التربص التكويني وعروض المونولوج الثلاثة الفائزة في المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس والعرضين الفائزين.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018