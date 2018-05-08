ليالي رمضان في باب سويقة:زهيرة سالـم والجليدي العويني في الموعد وعروض صوفيّة بالجملة

ككل سنة تحتضن بطحاء باب سويقة في شهر رمضان تظاهرة «ليالي باب سويقة» التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، وستلتئم هذه السنة من 25 ماي إلى غاية 08 جوان 2016.

* تونس «الشروق» :

واعتبارا لخصوصية شهر رمضان ركزت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، على العروض الصوفية، والسلامية، التي ستكون حاضرة في الافتتاح والاختتام، حيث تفتتح ليالي باب سويقة بعرض «العمرة» لشكيب بوصفارة وتختتم بفرقة الأحباب لسلامية سيدي علي الحطاب.

كما سيكون الجمهور على موعد مع عدد من العروض الصوفية الأخرى على غرار «فزعة الجدود» لمنية بوحامد، وعرض «زبرجد» لعبد الكريم الباسطي، وحضرة أولاد معاوية لمحمد الطاهر الرياحي، و"أهل المديح" ليوسف الصفراوي، فضلا عن موسيقى السطمبالي التي ستكون حاضرة مع الفنان رياض الزاوش في عرضه «لمّة الدّنقة».

واختارت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس أن تكون برمجة «ليالي باب سويقة» متنوعة وتستجيب لكل الأذواق مع المحافظة على خصوصية الشهر الكريم، فبرمجت عروضا فرجوية على غرار العرض الذي برز في أيام قرطاج الموسيقية «حجر الواد» لصبري العوني، والذي فيه مزج بين الموسيقى العصرية والتراث الموسيقي التونسي.

ومن أبرز العروض التي ستقدم في «ليالي باب سويقة» خلال رمضان المقبل، عرض «الغنّاية» للجليدي العويني، وعرض «معنى الجمال» للفنانة بثينة القلصي، وعرض الفنانة الكبيرة زهيرة سالم، بالإضافة إلى عرض كوريغرافي لعماد عمارة، وعرض دولي لفنون سيرك الشارع لمجموعة باباروني.

كما سيكون لعشاق الفن الرابع نصيب، في هذه الدورة من «ليالي باب سويقة»، من خلال برمجة عرض مسرحي للكهول بعنوان «كسكسلو» لعبد الرزاق جاب الله، وعرض مسرحي للأطفال بعنوان «رحلة العبر» لشركة الأمير، وسيلتئم هذان العرضان المسرحيان بدار الثقافة أحمد بوليمان بباب سويقة، وفيما يلي برنامج المهرجان الذي تنطلق كل عروضه في حدود الساعة العاشرة ليلا .

البرنامج

- 25 ماي: عرض «العمرة» لشكيب بوصفارة (الافتتاح).

- 26 ماي: عرض موسيقي فرجوي «حجر الواد» لصبري العوني.

- 27 ماي: عرض «معنى الجمال» لبثينة القلصي.

- 28 ماي: عرض «أهل المديح» ليوسف الصفراوي.

- 29 ماي: عرض الفنانة زهيرة سالم.

- 30 ماي: عرض «فزعة الجدود» لمنية بوحامد.

- 31 ماي: عرض تراثي «الغنايّا» للجليدي العويني.

- 01 جوان: عرض دولي لفنون سيرك الشارع لمجموعة باباروني.

- 02 جوان: عرض «لمة الدنـﭬة» لرياض الزاوش.

- 03 جوان: عرض صوفي روحاني «زبرجد» لعبد الكريم الباسطي.

- 04 جوان: عرض حضرة «أولاد معاوية» لمحمد الطاهر الرياحي.

- 05 جوان: عرض كوريغرافي لعماد عمارة.

- 06 جوان: عرض مسرحية للكهول بعنوان «كسكسلو» لعبد الرزاق جاب الله.

- 07 جوان: عرض مسرحية للأطفال بعنوان «رحلة العبر» من إنتاج شركة الأمير.

- 08 جوان: عرض فرقة الأحباب لسلامية سيدي علي الحطاب (الاختتام).

وسام المختار