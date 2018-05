عروض اليوم

الثلاثاء 08 ماي 2018

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:

11:00 – عرض فيلم «حبة كراميل» بطولة ظافر العابدين.

12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».

14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

16:45 – عرض فيلم «Rampage».

19:15 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»

21:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.

* قاعة سينما البالاص بتونس:

11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

13:00 – عرض فيلم «Rampage».

14:45 – 19:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»

16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

* قاعة سينما المونديال بتونس:

11:00 – 16:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.

12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

14:30 – 19:30 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.

* قاعة سينما البرناص بتونس:

13:30 – عرض فيلم «Black Panther».

15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

17:30 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.

* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:

16:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»

18:30 – عرض فيلم «Rampage».

21:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

* قاعة سينما الـ "AB" بتونس:

12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.

* قاعة سينما أميلكار بالمنار:

16:30 – 18:30 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.

20:30 – عرض فيلم «Vers la lumière».

* فضاء سيني مدار بقرطاج:

15:00 – 19:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.

17:00 – 21:00 – عرض فيلم «Vers la lumière».

* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:

14:30 – عرض فيلم «Game Night».

16:30 – عرض فيلم «Rampage».

19:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»

21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

* قاعة الأقورا بالمرسى:

17:30 – عرض مباشر لحفل افتتاح مهرجان «كان».

21:00 – عرض فيلم «Underground» لأمير كوستاريكا (السعفة الذهبية 1995).

* قاعة سينما البالاص بسوسة:

13:00 – عرض فيلم "Taxi 5"

15:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.

17:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

20:00 – عرض فيلم «Rampage».

فيلم «حبّ الرّجال»

- إخراج: مهدي بن عطيّة.

- بطولة: حفصية حرزي ورؤوف بن عمر وهيثم عاشور وسندس بلحسن وكريم آيت مهند وأميمة بن حفصية ورشدي بلقاسمي وعبد الحميد نوّارة ونصر الدين بن معاطي.

يروي فيلم «حب الرجال» حكاية أمل مصورة فوتوغرافية، تتبعثر تفاصيل حياتها بعد فقدانها لزوجها... يشجعها "حَماها" على ممارسة هوايتها وتعود فيها الروح وحب الحياة عبر هذه الهواية بتصوير أطفال الشوارع وهم عراة... دون أن تخشى الفضيحة تختار أن تنظر للرجال كما ينظر الرجال إلى المرأة...