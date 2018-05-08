سوسة:«النهضة» و«النـداء»... ثمّ البقيـة

الشروق ـ مكتب الساحل:

تواصلت على امتداد يوم أمس عملية فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات البلدية بولاية سوسة، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الرسمية (القابلة للطعن) من طرف الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة غدا. وفي قراءة للنتائج الأولية التي تحصلت عليها "الشروق" تراوحت المرتبة الأولى بين حركتي "النهضة" و"نداء تونس" في بعض الدوائر الانتخابية كبلدية سوسة وبلدية أكودة وبلدية مساكن فيما حقق "آفاق تونس" انتصارا باهرا في بلدية القلعة الكبرى متقدّما على "النهضة" وحلّ نداء تونس في هذه البلدية في المرتبة الثالثة، كما حققت قائمات مستقلة المفاجأة وتصدّرت المشهد بالتوازي مع قائمة "النهضة" في سيدي بوعلي. وقد كانت النتائج على النحو التالي:

ـ بلدية سوسة:

"نداء تونس" 12 مقعدا

حركة "النهضة" 11 مقعدا

"سوسة للجميع" (مستقلة) أربعة مقاعد

الحزب الدستوري الحر 43 مقاعد

"أحرار سوسة" (مستقلة) 3 مقاعد.

بني وطني مقعدان

الجبهة الشعبية مقعدان

سوسة قول وفعل (مستقلة) مقعدان

كلنا سوسة (مستقلة) مقعد

ـ بلدية القلعة الكبرى

"آفاق تونس" 9 مقاعد

حركة "النهضة" 7 مقاعد

القائمة المستقلة "القلعة أولا" 6 مقاعد

"نداء تونس" 3 مقاعد

القائمة المستقلة "القلعة الجديدة" 3 مقاعد

القائمة المستقلة "شبابنا مستقبلنا" مقعدان

بلدية مساكن

حركة النهضة 12 مقعدا

نداء تونس 4 مقاعد

التيار الديمقراطي 3 مقاعد

قائمة "مساكن تريد" (مستقلة) مقعدان

قائمة "طريق الرقي" (مستقلة) مقعدان

قائمة الاتحاد المدني (ائتلافية) مقعدان

الجبهة على مقعد وحيد

ـ بلدية سيدي بوعلي

القائمة المستقلة "الأمانة" ثلاثة مقاعد

القائمة المستقلة "طيارة" ثلاثة مقاعد

حركة النهضة ثلاثة مقاعد

الجبهة الشعبية مقعدان

والقائمة المستقلة "أولادنا" مقعدان

القائمة المستقلة "الطموح" مقعد واحد

القائمة المستقلة "بكم نستطيع" مقعد واحد

"نداء تونس" مقعد واحد

"آفاق تونس" مقعد واحد

حزب المشروع مقعد واحد

ـ بلدية أكودة

"نداء تونس" 9 مقاعد

القائمة المستقلة "البوري" 6 مقاعد

القائمة المستقلة "غدوة خير" 4 مقاعد

حركة "النهضة" 4 مقاعد

"مشروع تونس" مقعد وحيد.





محمد علي خليفة