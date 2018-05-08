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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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المنستير:صعود لافت للمستقلين
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شروق الجهات
المنستير:صعود لافت للمستقلين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:

أفرزت الانتخابات البلدية بولاية المنستير في مختلف الدوائر نتائج متوازنة نسبيا بين القائمات الحزبية والقائمات المستقلة مع أسبقية طفيفة لحركتي "النهضة" و"نداء تونسّ في بعض البلديات.

ـ بلدية المنستير
قائمة "عينك على بلادك" (مستقلة) 9 مقاعد (4416 صوتا)
"نداء تونس" 5 مقاعد (2664 صوتا)
حركة النهضة 4 مقاعد (2309 صوتا)
قائمة "جودة الحياة" المستقلة 4 مقاعد (2040 صوتا)
القائمة الائتلافية الاتحاد المدني 3 مقاعد (1437 صوتا)
قائمة الحزب الدستوري الحر 3 مقاعد (1336 صوتا)
القائمة المستقلة "الرباط" مقعد وحيد (782 صوتا)
قائمة "الأمانة" المستقلة مقعد واحد (506 أصوات).
ـ بلدية طبلبة
"النهضة" 8 مقاعد
القائمة المستقلة "الأمانة" 7 مقاعد
القائمة المستقلة "طبلبة أفضل" 4 مقاعد
حركة "نداء تونس" 3 مقاعد
التيار الديمقراطي مقعد وحيد
القائمة المستقلة "فك بلاصتك" مقعد وحيد.
ـ بلدية المكنين
نداء تونس
القائمة المستقلة الإقلاع
القائمة المستقلة "ما فاتنا شي"
حركة النهضة
ـ بلدية قصر هلال
قائمة "الأمانة" المستقلة 6 مقاعد
قائمة "التحدي" المستقلة خمس مقاعد
قائمة "نداء تونس" خمس مقاعد
ـ بلدية جمّال
قائمة جمال بلادنا 27.3 % من الأصوات
حركة "النهضة" بـ 23 %
حركة "نداء تونس" 19.5 بالمائة
قائمة "موطني" المستقلة 10.1 بالمائة
قائمة حركة "مشروع تونس" 8.9 بالمائة.

محمد رشاد عمّار
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شروق الجهات
المنستير:صعود لافت للمستقلين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:

أفرزت الانتخابات البلدية بولاية المنستير في مختلف الدوائر نتائج متوازنة نسبيا بين القائمات الحزبية والقائمات المستقلة مع أسبقية طفيفة لحركتي "النهضة" و"نداء تونسّ في بعض البلديات.

ـ بلدية المنستير
قائمة "عينك على بلادك" (مستقلة) 9 مقاعد (4416 صوتا)
"نداء تونس" 5 مقاعد (2664 صوتا)
حركة النهضة 4 مقاعد (2309 صوتا)
قائمة "جودة الحياة" المستقلة 4 مقاعد (2040 صوتا)
القائمة الائتلافية الاتحاد المدني 3 مقاعد (1437 صوتا)
قائمة الحزب الدستوري الحر 3 مقاعد (1336 صوتا)
القائمة المستقلة "الرباط" مقعد وحيد (782 صوتا)
قائمة "الأمانة" المستقلة مقعد واحد (506 أصوات).
ـ بلدية طبلبة
"النهضة" 8 مقاعد
القائمة المستقلة "الأمانة" 7 مقاعد
القائمة المستقلة "طبلبة أفضل" 4 مقاعد
حركة "نداء تونس" 3 مقاعد
التيار الديمقراطي مقعد وحيد
القائمة المستقلة "فك بلاصتك" مقعد وحيد.
ـ بلدية المكنين
نداء تونس
القائمة المستقلة الإقلاع
القائمة المستقلة "ما فاتنا شي"
حركة النهضة
ـ بلدية قصر هلال
قائمة "الأمانة" المستقلة 6 مقاعد
قائمة "التحدي" المستقلة خمس مقاعد
قائمة "نداء تونس" خمس مقاعد
ـ بلدية جمّال
قائمة جمال بلادنا 27.3 % من الأصوات
حركة "النهضة" بـ 23 %
حركة "نداء تونس" 19.5 بالمائة
قائمة "موطني" المستقلة 10.1 بالمائة
قائمة حركة "مشروع تونس" 8.9 بالمائة.

محمد رشاد عمّار
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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