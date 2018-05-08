المنستير:صعود لافت للمستقلين

الشروق ـ مكتب الساحل:

أفرزت الانتخابات البلدية بولاية المنستير في مختلف الدوائر نتائج متوازنة نسبيا بين القائمات الحزبية والقائمات المستقلة مع أسبقية طفيفة لحركتي "النهضة" و"نداء تونسّ في بعض البلديات.

ـ بلدية المنستير

قائمة "عينك على بلادك" (مستقلة) 9 مقاعد (4416 صوتا)

"نداء تونس" 5 مقاعد (2664 صوتا)

حركة النهضة 4 مقاعد (2309 صوتا)

قائمة "جودة الحياة" المستقلة 4 مقاعد (2040 صوتا)

القائمة الائتلافية الاتحاد المدني 3 مقاعد (1437 صوتا)

قائمة الحزب الدستوري الحر 3 مقاعد (1336 صوتا)

القائمة المستقلة "الرباط" مقعد وحيد (782 صوتا)

قائمة "الأمانة" المستقلة مقعد واحد (506 أصوات).

ـ بلدية طبلبة

"النهضة" 8 مقاعد

القائمة المستقلة "الأمانة" 7 مقاعد

القائمة المستقلة "طبلبة أفضل" 4 مقاعد

حركة "نداء تونس" 3 مقاعد

التيار الديمقراطي مقعد وحيد

القائمة المستقلة "فك بلاصتك" مقعد وحيد.

ـ بلدية المكنين

نداء تونس

القائمة المستقلة الإقلاع

القائمة المستقلة "ما فاتنا شي"

حركة النهضة

ـ بلدية قصر هلال

قائمة "الأمانة" المستقلة 6 مقاعد

قائمة "التحدي" المستقلة خمس مقاعد

قائمة "نداء تونس" خمس مقاعد

ـ بلدية جمّال

قائمة جمال بلادنا 27.3 % من الأصوات

حركة "النهضة" بـ 23 %

حركة "نداء تونس" 19.5 بالمائة

قائمة "موطني" المستقلة 10.1 بالمائة

قائمة حركة "مشروع تونس" 8.9 بالمائة.

محمد رشاد عمّار