المنستير:صعود لافت للمستقلين

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الشروق ـ مكتب الساحل:
أفرزت الانتخابات البلدية بولاية المنستير في مختلف الدوائر نتائج متوازنة نسبيا بين القائمات الحزبية والقائمات المستقلة مع أسبقية طفيفة لحركتي "النهضة" و"نداء تونسّ في بعض البلديات.
ـ بلدية المنستير
قائمة "عينك على بلادك" (مستقلة) 9 مقاعد (4416 صوتا)
"نداء تونس" 5 مقاعد (2664 صوتا)
حركة النهضة 4 مقاعد (2309 صوتا)
قائمة "جودة الحياة" المستقلة 4 مقاعد (2040 صوتا)
القائمة الائتلافية الاتحاد المدني 3 مقاعد (1437 صوتا)
قائمة الحزب الدستوري الحر 3 مقاعد (1336 صوتا)
القائمة المستقلة "الرباط" مقعد وحيد (782 صوتا)
قائمة "الأمانة" المستقلة مقعد واحد (506 أصوات).
ـ بلدية طبلبة
"النهضة" 8 مقاعد
القائمة المستقلة "الأمانة" 7 مقاعد
القائمة المستقلة "طبلبة أفضل" 4 مقاعد
حركة "نداء تونس" 3 مقاعد
التيار الديمقراطي مقعد وحيد
القائمة المستقلة "فك بلاصتك" مقعد وحيد.
ـ بلدية المكنين
نداء تونس
القائمة المستقلة الإقلاع
القائمة المستقلة "ما فاتنا شي"
حركة النهضة
ـ بلدية قصر هلال
قائمة "الأمانة" المستقلة 6 مقاعد
قائمة "التحدي" المستقلة خمس مقاعد
قائمة "نداء تونس" خمس مقاعد
ـ بلدية جمّال
قائمة جمال بلادنا 27.3 % من الأصوات
حركة "النهضة" بـ 23 %
حركة "نداء تونس" 19.5 بالمائة
قائمة "موطني" المستقلة 10.1 بالمائة
قائمة حركة "مشروع تونس" 8.9 بالمائة.
الشروق ـ مكتب الساحل:
أفرزت الانتخابات البلدية بولاية المنستير في مختلف الدوائر نتائج متوازنة نسبيا بين القائمات الحزبية والقائمات المستقلة مع أسبقية طفيفة لحركتي "النهضة" و"نداء تونسّ في بعض البلديات.
ـ بلدية المنستير
قائمة "عينك على بلادك" (مستقلة) 9 مقاعد (4416 صوتا)
"نداء تونس" 5 مقاعد (2664 صوتا)
حركة النهضة 4 مقاعد (2309 صوتا)
قائمة "جودة الحياة" المستقلة 4 مقاعد (2040 صوتا)
القائمة الائتلافية الاتحاد المدني 3 مقاعد (1437 صوتا)
قائمة الحزب الدستوري الحر 3 مقاعد (1336 صوتا)
القائمة المستقلة "الرباط" مقعد وحيد (782 صوتا)
قائمة "الأمانة" المستقلة مقعد واحد (506 أصوات).
ـ بلدية طبلبة
"النهضة" 8 مقاعد
القائمة المستقلة "الأمانة" 7 مقاعد
القائمة المستقلة "طبلبة أفضل" 4 مقاعد
حركة "نداء تونس" 3 مقاعد
التيار الديمقراطي مقعد وحيد
القائمة المستقلة "فك بلاصتك" مقعد وحيد.
ـ بلدية المكنين
نداء تونس
القائمة المستقلة الإقلاع
القائمة المستقلة "ما فاتنا شي"
حركة النهضة
ـ بلدية قصر هلال
قائمة "الأمانة" المستقلة 6 مقاعد
قائمة "التحدي" المستقلة خمس مقاعد
قائمة "نداء تونس" خمس مقاعد
ـ بلدية جمّال
قائمة جمال بلادنا 27.3 % من الأصوات
حركة "النهضة" بـ 23 %
حركة "نداء تونس" 19.5 بالمائة
قائمة "موطني" المستقلة 10.1 بالمائة
قائمة حركة "مشروع تونس" 8.9 بالمائة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018