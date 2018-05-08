صفــاقس:كل تفاصيل النتائج الأولية للانتخابات البلدية :مفاجآت مع القائمات المستقلة والتيار والدستوري وبني وطني

عمليات الفرز الأولية كشفت عن نتائج بدا بعضها متوقعا وبعضها الآخر مفاجئا وخاصة مع القائمات المستقلة التي اخذت نصيبا هاما في مختلف الدوائر البلدية فضلا عن نتائج بعض القائمات الحزبية التي حصلت هي الأخرى على مقاعد بدائرتي صفاقس1 وصفاقس2.

«الشروق»: مكتب صفاقس

صناديق الإقتراع كشفت عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية بصفاقس2 كالآتي فبلدية المدينة تحصلت النهضة على المرتبة الأولى بـ14 مقعدا تليها كل من قائمة والتيار الديمقراطي بـ8 والنداء بـ7مقاعد ثم الحزب الحر الدستوري بـ3 مقاعد فقائمة بني وطني بأربع مقاعد وكل من قائمتي "نظف" والتحالف المدني بمقعدين واكتفت الجبهة الشعبية على مقعد واحد.

كما كشفت النتائج الأولية لانتخابات بلدية طينة عن تحصل نداء تونس على المرتبة الاولى بعدد من الاصوات بلغ 1831 وهو ما يعطيها 8 مقاعد تليها النهضة بثمانية مقاعد ايضا ولكن بعدد اقل في الاصوات (1712 صوتا) وفي المرتبة الثالثة القائمة المستقلة "طينة إلى الأمام" بثلاث مقاعد بعد ان تحصلت على 550 صوتا ثم مقعدين لكل من قائمة "فبحيث تحيا طينة" (545 صوتا) والجبهة الشعبية (396 صوتا) ومقعد واحد لحركة مشروع تونس بـ253 صوتا.

عدد المنتخبين ببلدية المحرس يصل الى 5269 توزعت أصواتهم بين القائمة المستقلة "محرس الغد" التي تحصلت على تسع مقاعد (1924 صوتا) ونداء تونس بست مقاعد (1337 صوتا) في حين تحصت كل من قائمة "اليد في اليد" بثلاث مقاعد (702 صوتا) ومواطنون (665 صوتا) والنهضة (641 صوتا).

اما في منزل شاكر فتحصلت حركة النهضة على 834 صوتا تليها القائمة المستقلة "الزيتونة" 766 صوتا فنداء تونس 574 صوتا فالتقدم والتنمية 303 صوتا.

اصوات الناخبين بالشيحية توزعت بين قائمة التيار الديمقراطي (3049 صوتا) تليها حركة النهضة (2955 صوتا) فقائمة نداء تونس (1104 صوتا) فحركة مشروع تونس (610 صوتا).

اما بلدية ساقية الدائر فتحصلت فيها حركة النهضة على 4433 صوتا تليها التيار الديمقراطي 2366 صوتا فقائمة نداء تونس 1156 صوتا فالحزب الحر الدستوري 682 صوتا فحراك تونس الإرادة 509 صوتا .

توزعت اصوات الناخبين ببلدية الأعشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج بين الوفاق (1738 صوتا) فحركة النهضة (722 صوتا) فنداء تونس (651 صوتا) فالقائمة المستقلة "التجديد" (228 صوتا).

في بلدية الحاجب تحصلت النهضة على 6 مقاعد والتحدي على 5 مقاعد و"تبديل السروج راحة" على 3 مقاعد ونداء تونس على مقعدين وقائمة "الاقلاع من اجل غد افضل" وحركة مشروع تونس على مقعد واحد لكل منهما.

النتائج الاولية لانتخابات بلدية قرمدة افرزت فوز النهضة بتسع مقاعد وقرمدة غدوة خير بست مقاعد وكل من التيار الديمقراطي والقائمة المستقلة "المستقبل" وحركة نداء تونس بثلاثة مقاعد.

اما انتخابات بلدية العين فتحصلت فيها النهضة على 10 مقاعد فالتيار 8 مقاعد والنداء 5 مقاعد وحركة الشعب مقعد واحد في حين توزعت النتائج الأولية لانتخابات بلدية الغريبة بين نداء تونس عشر مقاعد والنهضة 6 مقاعد والقائمة المستقلة "فك بلاصتك" بمقعدين.

النتائج الاولية لانتخابات بلدية ساقية الزيت افرزت فوز حركة النهضة بتسع مقاعد والقائمة المستقلة "الساقية المزيانة" بخمس مقاعد والتيار الديمقراطي باربع مقاعد ونداء تونس بثلاث مقاعد في حين تحصلت القائمة المستقلة "عشاق الأرض" والجبهة الشعبية وحراك تونس الارادة على مقعد واحد لكل قائمة.

النتائج الأولية للانتخابات البلدية أفرزت تحصّل قائمة حزب حركة النهضة المترشحة للاستحقاق الانتخابي البلدي عن بلدية العوابد الخزانات على تسع مقاعد تليها قائمة الوطن الصغير 4 مقاعد وقائمة نداء تونس 3 مقاعد والقائمة المستقلة عين تركية مقعدان ومقعد واحد لكل من قائمة التيار الديمقراطي قائمة الجبهة الشعبية والقائمة المستقلة "الكرامة للمواطن" وقائمة مشروع تونس.

النتائج الاولية لانتخابات بلدية «ساقية الداير» ساقية الداير توزّعت الاصوات المتحصل عليها بين حركة النهضة (4433 صوتا) وحركة نداء تونس (1156 صوتا) والتيار الديمقراطي (2366 صوتا) وحراك تونس الإرادة (509 صوتا) والحزب الدستوري الحر (682 صوتا).

النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالصخيرة افرزت فوز القائمة المستقلة "الامانة" بـ2020 صوتا تليها قائمة النداء 1862 صوتا فقائمة "معا لنرتقي" فقائمة النهضة بـ 962 صوتا فقائمة "الياسمين" 850 صوتا و"الصخيرة تجمعنا" 840 صوتا و"العدالة" 618 صوتا والجبهة 274 صوتا.

بقي ان نشير الى ان نسبة التصويت العامة في صفاقس1 بلغت 36.86 بالمائة وفي صفاقس2 بلغت 31.8 بالمائة.





راشد شعور ونبيل العمامي