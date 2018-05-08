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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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قبــــــلي:النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بالدّوائر الـ9
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شروق الجهات
قبــــــلي:النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بالدّوائر الـ9
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

الشروق ـ قبلي:
وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية يوم الاحد 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخبا من جملة 91932 مسجلا اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وكانت النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة في الـ9 دوائر بلدية في ولاية قبلي موزّعة كالتالي حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي.
دائرة قبلي : 24 مقعد
حركة النّهضة: 9 مقاعد
حركة نداء تونس 4 مقاعد
حركة الشّعب: 3 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
الاتّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:1 مقعد
الاصلاح والتنمية: 1 مقعد
الثبات:1 مقعد
دائرة دوز : 24 مقعد
حركة النّهضة: 7 مقاعد
حركة نداء تونس: 2 مقاعد
حركة الشّعب: 7 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
الاتّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:5 مقاعد
دائرة الفوّار : 18مقعد
حركة النهضة: 6 مقاعد
لنزرع الأمل: 4 مقاعد
حركة الشعب: 3 مقاعد
صوت الفوار: 3 مقاعد
حراك تونس الارادة: 2 مقاعد
سوق الاحد : 18مقعد
حركة الشّعب: 8 مقاعد
حركة النّهضة: 5 مقاعد
سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد
حركة نداء تونس: 1 مقعد
حركة الامل: 1 مقعد
دائرة القلعة :12مقعد
حركة النهضة: 7 مقاعد
حراك تونس الارادة: 4 مقاعد
النور: 1 مقعد
الدائرة البلدية بجمنة : 12 مقعد
قائمة التيار الديمقراطي: 6 مقاعد
حزب حركة النهضة : 4 مقاعد
قائمة الانطلاق :مقعدان
الدائرة البلدية بشلي الجرسين البليدات 18 مقعد
قائمة حزب حركة النهضة 9: مقاعد
قائمة الامل: 4 مقاعد
قائمة الايادي البيضاء: مقعدان
قائمة الاتحاد المدني: مقعدين
قائمة نداء تونس: مقعد
الدائرة البلدية برجيم معتوق 12 مقعد
قائمة حركة نداء تونس 5 مقاعد
قائمة حركة النهضة 4 مقاعد قائمة
الطموح مقعدان
حركة الشعب مقعد
الدائرة البلدية بشري فطناسة 12 مقعد
قائمة حركة نداء تونس 3 مقاعد
قائمة حركة الشعب 3 مقاعد
قائمة البناء 3 مقاعد
قائمة حركة النهضة :مقعدان
قائمة شباب تورغة : مقعد

دلال البوجبلي
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شروق الجهات
قبــــــلي:النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بالدّوائر الـ9
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

الشروق ـ قبلي:
وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية يوم الاحد 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخبا من جملة 91932 مسجلا اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وكانت النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة في الـ9 دوائر بلدية في ولاية قبلي موزّعة كالتالي حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي.
دائرة قبلي : 24 مقعد
حركة النّهضة: 9 مقاعد
حركة نداء تونس 4 مقاعد
حركة الشّعب: 3 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
الاتّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:1 مقعد
الاصلاح والتنمية: 1 مقعد
الثبات:1 مقعد
دائرة دوز : 24 مقعد
حركة النّهضة: 7 مقاعد
حركة نداء تونس: 2 مقاعد
حركة الشّعب: 7 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
الاتّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:5 مقاعد
دائرة الفوّار : 18مقعد
حركة النهضة: 6 مقاعد
لنزرع الأمل: 4 مقاعد
حركة الشعب: 3 مقاعد
صوت الفوار: 3 مقاعد
حراك تونس الارادة: 2 مقاعد
سوق الاحد : 18مقعد
حركة الشّعب: 8 مقاعد
حركة النّهضة: 5 مقاعد
سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد
حركة نداء تونس: 1 مقعد
حركة الامل: 1 مقعد
دائرة القلعة :12مقعد
حركة النهضة: 7 مقاعد
حراك تونس الارادة: 4 مقاعد
النور: 1 مقعد
الدائرة البلدية بجمنة : 12 مقعد
قائمة التيار الديمقراطي: 6 مقاعد
حزب حركة النهضة : 4 مقاعد
قائمة الانطلاق :مقعدان
الدائرة البلدية بشلي الجرسين البليدات 18 مقعد
قائمة حزب حركة النهضة 9: مقاعد
قائمة الامل: 4 مقاعد
قائمة الايادي البيضاء: مقعدان
قائمة الاتحاد المدني: مقعدين
قائمة نداء تونس: مقعد
الدائرة البلدية برجيم معتوق 12 مقعد
قائمة حركة نداء تونس 5 مقاعد
قائمة حركة النهضة 4 مقاعد قائمة
الطموح مقعدان
حركة الشعب مقعد
الدائرة البلدية بشري فطناسة 12 مقعد
قائمة حركة نداء تونس 3 مقاعد
قائمة حركة الشعب 3 مقاعد
قائمة البناء 3 مقاعد
قائمة حركة النهضة :مقعدان
قائمة شباب تورغة : مقعد

دلال البوجبلي
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08 ماي 2018 السّاعة 22:27
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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