قبــــــلي:النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بالدّوائر الـ9

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الشروق ـ قبلي:
وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية يوم الاحد 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخبا من جملة 91932 مسجلا اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وكانت النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة في الـ9 دوائر بلدية في ولاية قبلي موزّعة كالتالي حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي.
دائرة قبلي : 24 مقعد
حركة النّهضة: 9 مقاعد
حركة نداء تونس 4 مقاعد
حركة الشّعب: 3 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
الاتّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:1 مقعد
الاصلاح والتنمية: 1 مقعد
الثبات:1 مقعد
دائرة دوز : 24 مقعد
حركة النّهضة: 7 مقاعد
حركة نداء تونس: 2 مقاعد
حركة الشّعب: 7 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
الاتّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:5 مقاعد
دائرة الفوّار : 18مقعد
حركة النهضة: 6 مقاعد
لنزرع الأمل: 4 مقاعد
حركة الشعب: 3 مقاعد
صوت الفوار: 3 مقاعد
حراك تونس الارادة: 2 مقاعد
سوق الاحد : 18مقعد
حركة الشّعب: 8 مقاعد
حركة النّهضة: 5 مقاعد
سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد
حركة نداء تونس: 1 مقعد
حركة الامل: 1 مقعد
دائرة القلعة :12مقعد
حركة النهضة: 7 مقاعد
حراك تونس الارادة: 4 مقاعد
النور: 1 مقعد
الدائرة البلدية بجمنة : 12 مقعد
قائمة التيار الديمقراطي: 6 مقاعد
حزب حركة النهضة : 4 مقاعد
قائمة الانطلاق :مقعدان
الدائرة البلدية بشلي الجرسين البليدات 18 مقعد
قائمة حزب حركة النهضة 9: مقاعد
قائمة الامل: 4 مقاعد
قائمة الايادي البيضاء: مقعدان
قائمة الاتحاد المدني: مقعدين
قائمة نداء تونس: مقعد
الدائرة البلدية برجيم معتوق 12 مقعد
قائمة حركة نداء تونس 5 مقاعد
قائمة حركة النهضة 4 مقاعد قائمة
الطموح مقعدان
حركة الشعب مقعد
الدائرة البلدية بشري فطناسة 12 مقعد
قائمة حركة نداء تونس 3 مقاعد
قائمة حركة الشعب 3 مقاعد
قائمة البناء 3 مقاعد
قائمة حركة النهضة :مقعدان
قائمة شباب تورغة : مقعد
الشروق ـ قبلي:
وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية يوم الاحد 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخبا من جملة 91932 مسجلا اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وكانت النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة في الـ9 دوائر بلدية في ولاية قبلي موزّعة كالتالي حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي.
دائرة قبلي : 24 مقعد
حركة النّهضة: 9 مقاعد
حركة نداء تونس 4 مقاعد
حركة الشّعب: 3 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
الاتّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:1 مقعد
الاصلاح والتنمية: 1 مقعد
الثبات:1 مقعد
دائرة دوز : 24 مقعد
حركة النّهضة: 7 مقاعد
حركة نداء تونس: 2 مقاعد
حركة الشّعب: 7 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
الاتّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:5 مقاعد
دائرة الفوّار : 18مقعد
حركة النهضة: 6 مقاعد
لنزرع الأمل: 4 مقاعد
حركة الشعب: 3 مقاعد
صوت الفوار: 3 مقاعد
حراك تونس الارادة: 2 مقاعد
سوق الاحد : 18مقعد
حركة الشّعب: 8 مقاعد
حركة النّهضة: 5 مقاعد
سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد
حركة نداء تونس: 1 مقعد
حركة الامل: 1 مقعد
دائرة القلعة :12مقعد
حركة النهضة: 7 مقاعد
حراك تونس الارادة: 4 مقاعد
النور: 1 مقعد
الدائرة البلدية بجمنة : 12 مقعد
قائمة التيار الديمقراطي: 6 مقاعد
حزب حركة النهضة : 4 مقاعد
قائمة الانطلاق :مقعدان
الدائرة البلدية بشلي الجرسين البليدات 18 مقعد
قائمة حزب حركة النهضة 9: مقاعد
قائمة الامل: 4 مقاعد
قائمة الايادي البيضاء: مقعدان
قائمة الاتحاد المدني: مقعدين
قائمة نداء تونس: مقعد
الدائرة البلدية برجيم معتوق 12 مقعد
قائمة حركة نداء تونس 5 مقاعد
قائمة حركة النهضة 4 مقاعد قائمة
الطموح مقعدان
حركة الشعب مقعد
الدائرة البلدية بشري فطناسة 12 مقعد
قائمة حركة نداء تونس 3 مقاعد
قائمة حركة الشعب 3 مقاعد
قائمة البناء 3 مقاعد
قائمة حركة النهضة :مقعدان
قائمة شباب تورغة : مقعد
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018