قبــــــلي:النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بالدّوائر الـ9

الشروق ـ قبلي:

وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية يوم الاحد 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخبا من جملة 91932 مسجلا اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وكانت النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة في الـ9 دوائر بلدية في ولاية قبلي موزّعة كالتالي حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي.

دائرة قبلي : 24 مقعد

حركة النّهضة: 9 مقاعد

حركة نداء تونس 4 مقاعد

حركة الشّعب: 3 مقاعد

التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد

الاتّحاد المدني: 2 مقاعد

حراك تونس الارادة:1 مقعد

الاصلاح والتنمية: 1 مقعد

الثبات:1 مقعد

دائرة دوز : 24 مقعد

حركة النّهضة: 7 مقاعد

حركة نداء تونس: 2 مقاعد

حركة الشّعب: 7 مقاعد

التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد

الاتّحاد المدني: 2 مقاعد

حراك تونس الارادة:5 مقاعد

دائرة الفوّار : 18مقعد

حركة النهضة: 6 مقاعد

لنزرع الأمل: 4 مقاعد

حركة الشعب: 3 مقاعد

صوت الفوار: 3 مقاعد

حراك تونس الارادة: 2 مقاعد

سوق الاحد : 18مقعد

حركة الشّعب: 8 مقاعد

حركة النّهضة: 5 مقاعد

سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد

حركة نداء تونس: 1 مقعد

حركة الامل: 1 مقعد

دائرة القلعة :12مقعد

حركة النهضة: 7 مقاعد

حراك تونس الارادة: 4 مقاعد

النور: 1 مقعد

الدائرة البلدية بجمنة : 12 مقعد

قائمة التيار الديمقراطي: 6 مقاعد

حزب حركة النهضة : 4 مقاعد

قائمة الانطلاق :مقعدان

الدائرة البلدية بشلي الجرسين البليدات 18 مقعد

قائمة حزب حركة النهضة 9: مقاعد

قائمة الامل: 4 مقاعد

قائمة الايادي البيضاء: مقعدان

قائمة الاتحاد المدني: مقعدين

قائمة نداء تونس: مقعد

الدائرة البلدية برجيم معتوق 12 مقعد

قائمة حركة نداء تونس 5 مقاعد

قائمة حركة النهضة 4 مقاعد قائمة

الطموح مقعدان

حركة الشعب مقعد

الدائرة البلدية بشري فطناسة 12 مقعد

قائمة حركة نداء تونس 3 مقاعد

قائمة حركة الشعب 3 مقاعد

قائمة البناء 3 مقاعد

قائمة حركة النهضة :مقعدان

قائمة شباب تورغة : مقعد

دلال البوجبلي