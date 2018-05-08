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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية مدنين
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شروق الجهات
النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية مدنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تواصلت عملية فرز الاصوات بالقاعة المغطاة بمدنين الى حدود مساء امس الاثنين وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات البلدية بولاية مدنين 74892 بنسبة اقبال بلغت 35 بالمائة عدد البلديات 10:
النتائج الجزئية لبلدية جرجيس الشمالية 24 مقعد
حركة النهضة 2284 صوتا / 9 مقاعد 
قائمة جرجيس المستقبل 2153 صوتا / 8 مقاعد
نداء تونس 1317 صوتا / 5 مقاعد 
جرجيس التألق 416 صوتا / 2 مقاعد
النتائج الجزئية لبلدية جرجيس 24 مقعد
حركة النهضة 3427 / 10 مقاعد
حركة نداء تونس 1233/ 5 مقاعد
جرجيس اولا مستقلة 1276 / 4 مقاعد
جرجيس الحبيبة مستقلة 1324/ 4 مقاعد
افاق تونس 373 /1
النتائج الجزئية لبلدية بوغرارة 12 مقعد
حركة النهضة : 1010 أصوات / 6 مقاعد
حركة نداء تونس 590 صوتا / 3 مقاعد
قائمة مستقلة المستقبل عدد الاصوات 603 / 3 مقعد
النتائج الجزئية لبلدية بن قردان 30 مقعد
حركة النهضة حزبية 6019 / 15 مقعد
حركة نداء تونس حزبية 408/ 1 مقعد
الامل مستقلة 388 / 1 مقعد
بن قردان اولا مستقلة 3638 / 9
المستقبل مستقلة 440/ 1 مقعد
حركة تونس الارادة حزبية 594/ 2 مقاعد
اتحاد بن قردان مستقلة 442/ 1 مقعد
الاتحاد المدني ائتلافية 103/ 0 مقعد
بن قردان تتحد مستقلة 258/ 0 مقعد
النتائج الجزئية لبلدية أجيم
عدد الاصوات المصرح بها: 3683
حركة النهضة حزبية 2314 / 11 مقعدا
القائمة المستقلة الوفاق 870 / 4 مقاعد
نداء تونس 499 / 3 مقاعد

رصد شعلاء المجعي
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شروق الجهات
النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية مدنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تواصلت عملية فرز الاصوات بالقاعة المغطاة بمدنين الى حدود مساء امس الاثنين وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات البلدية بولاية مدنين 74892 بنسبة اقبال بلغت 35 بالمائة عدد البلديات 10:
النتائج الجزئية لبلدية جرجيس الشمالية 24 مقعد
حركة النهضة 2284 صوتا / 9 مقاعد 
قائمة جرجيس المستقبل 2153 صوتا / 8 مقاعد
نداء تونس 1317 صوتا / 5 مقاعد 
جرجيس التألق 416 صوتا / 2 مقاعد
النتائج الجزئية لبلدية جرجيس 24 مقعد
حركة النهضة 3427 / 10 مقاعد
حركة نداء تونس 1233/ 5 مقاعد
جرجيس اولا مستقلة 1276 / 4 مقاعد
جرجيس الحبيبة مستقلة 1324/ 4 مقاعد
افاق تونس 373 /1
النتائج الجزئية لبلدية بوغرارة 12 مقعد
حركة النهضة : 1010 أصوات / 6 مقاعد
حركة نداء تونس 590 صوتا / 3 مقاعد
قائمة مستقلة المستقبل عدد الاصوات 603 / 3 مقعد
النتائج الجزئية لبلدية بن قردان 30 مقعد
حركة النهضة حزبية 6019 / 15 مقعد
حركة نداء تونس حزبية 408/ 1 مقعد
الامل مستقلة 388 / 1 مقعد
بن قردان اولا مستقلة 3638 / 9
المستقبل مستقلة 440/ 1 مقعد
حركة تونس الارادة حزبية 594/ 2 مقاعد
اتحاد بن قردان مستقلة 442/ 1 مقعد
الاتحاد المدني ائتلافية 103/ 0 مقعد
بن قردان تتحد مستقلة 258/ 0 مقعد
النتائج الجزئية لبلدية أجيم
عدد الاصوات المصرح بها: 3683
حركة النهضة حزبية 2314 / 11 مقعدا
القائمة المستقلة الوفاق 870 / 4 مقاعد
نداء تونس 499 / 3 مقاعد

رصد شعلاء المجعي
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المزيد >>
قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018 السّاعة 22:27
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: في إطار متابعة المشاريع الخاصة بدعم الموارد المائية التي تقوم بها...
المزيد >>
بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية...
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القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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