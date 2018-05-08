النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية مدنين

تواصلت عملية فرز الاصوات بالقاعة المغطاة بمدنين الى حدود مساء امس الاثنين وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات البلدية بولاية مدنين 74892 بنسبة اقبال بلغت 35 بالمائة عدد البلديات 10:

النتائج الجزئية لبلدية جرجيس الشمالية 24 مقعد

حركة النهضة 2284 صوتا / 9 مقاعد

قائمة جرجيس المستقبل 2153 صوتا / 8 مقاعد

نداء تونس 1317 صوتا / 5 مقاعد

جرجيس التألق 416 صوتا / 2 مقاعد

النتائج الجزئية لبلدية جرجيس 24 مقعد

حركة النهضة 3427 / 10 مقاعد

حركة نداء تونس 1233/ 5 مقاعد

جرجيس اولا مستقلة 1276 / 4 مقاعد

جرجيس الحبيبة مستقلة 1324/ 4 مقاعد

افاق تونس 373 /1

النتائج الجزئية لبلدية بوغرارة 12 مقعد

حركة النهضة : 1010 أصوات / 6 مقاعد

حركة نداء تونس 590 صوتا / 3 مقاعد

قائمة مستقلة المستقبل عدد الاصوات 603 / 3 مقعد

النتائج الجزئية لبلدية بن قردان 30 مقعد

حركة النهضة حزبية 6019 / 15 مقعد

حركة نداء تونس حزبية 408/ 1 مقعد

الامل مستقلة 388 / 1 مقعد

بن قردان اولا مستقلة 3638 / 9

المستقبل مستقلة 440/ 1 مقعد

حركة تونس الارادة حزبية 594/ 2 مقاعد

اتحاد بن قردان مستقلة 442/ 1 مقعد

الاتحاد المدني ائتلافية 103/ 0 مقعد

بن قردان تتحد مستقلة 258/ 0 مقعد

النتائج الجزئية لبلدية أجيم

عدد الاصوات المصرح بها: 3683

حركة النهضة حزبية 2314 / 11 مقعدا

القائمة المستقلة الوفاق 870 / 4 مقاعد

نداء تونس 499 / 3 مقاعد

رصد شعلاء المجعي