النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية مدنين

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تواصلت عملية فرز الاصوات بالقاعة المغطاة بمدنين الى حدود مساء امس الاثنين وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات البلدية بولاية مدنين 74892 بنسبة اقبال بلغت 35 بالمائة عدد البلديات 10:
النتائج الجزئية لبلدية جرجيس الشمالية 24 مقعد
حركة النهضة 2284 صوتا / 9 مقاعد
قائمة جرجيس المستقبل 2153 صوتا / 8 مقاعد
نداء تونس 1317 صوتا / 5 مقاعد
جرجيس التألق 416 صوتا / 2 مقاعد
النتائج الجزئية لبلدية جرجيس 24 مقعد
حركة النهضة 3427 / 10 مقاعد
حركة نداء تونس 1233/ 5 مقاعد
جرجيس اولا مستقلة 1276 / 4 مقاعد
جرجيس الحبيبة مستقلة 1324/ 4 مقاعد
افاق تونس 373 /1
النتائج الجزئية لبلدية بوغرارة 12 مقعد
حركة النهضة : 1010 أصوات / 6 مقاعد
حركة نداء تونس 590 صوتا / 3 مقاعد
قائمة مستقلة المستقبل عدد الاصوات 603 / 3 مقعد
النتائج الجزئية لبلدية بن قردان 30 مقعد
حركة النهضة حزبية 6019 / 15 مقعد
حركة نداء تونس حزبية 408/ 1 مقعد
الامل مستقلة 388 / 1 مقعد
بن قردان اولا مستقلة 3638 / 9
المستقبل مستقلة 440/ 1 مقعد
حركة تونس الارادة حزبية 594/ 2 مقاعد
اتحاد بن قردان مستقلة 442/ 1 مقعد
الاتحاد المدني ائتلافية 103/ 0 مقعد
بن قردان تتحد مستقلة 258/ 0 مقعد
النتائج الجزئية لبلدية أجيم
عدد الاصوات المصرح بها: 3683
حركة النهضة حزبية 2314 / 11 مقعدا
القائمة المستقلة الوفاق 870 / 4 مقاعد
نداء تونس 499 / 3 مقاعد
تواصلت عملية فرز الاصوات بالقاعة المغطاة بمدنين الى حدود مساء امس الاثنين وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات البلدية بولاية مدنين 74892 بنسبة اقبال بلغت 35 بالمائة عدد البلديات 10:
النتائج الجزئية لبلدية جرجيس الشمالية 24 مقعد
حركة النهضة 2284 صوتا / 9 مقاعد
قائمة جرجيس المستقبل 2153 صوتا / 8 مقاعد
نداء تونس 1317 صوتا / 5 مقاعد
جرجيس التألق 416 صوتا / 2 مقاعد
النتائج الجزئية لبلدية جرجيس 24 مقعد
حركة النهضة 3427 / 10 مقاعد
حركة نداء تونس 1233/ 5 مقاعد
جرجيس اولا مستقلة 1276 / 4 مقاعد
جرجيس الحبيبة مستقلة 1324/ 4 مقاعد
افاق تونس 373 /1
النتائج الجزئية لبلدية بوغرارة 12 مقعد
حركة النهضة : 1010 أصوات / 6 مقاعد
حركة نداء تونس 590 صوتا / 3 مقاعد
قائمة مستقلة المستقبل عدد الاصوات 603 / 3 مقعد
النتائج الجزئية لبلدية بن قردان 30 مقعد
حركة النهضة حزبية 6019 / 15 مقعد
حركة نداء تونس حزبية 408/ 1 مقعد
الامل مستقلة 388 / 1 مقعد
بن قردان اولا مستقلة 3638 / 9
المستقبل مستقلة 440/ 1 مقعد
حركة تونس الارادة حزبية 594/ 2 مقاعد
اتحاد بن قردان مستقلة 442/ 1 مقعد
الاتحاد المدني ائتلافية 103/ 0 مقعد
بن قردان تتحد مستقلة 258/ 0 مقعد
النتائج الجزئية لبلدية أجيم
عدد الاصوات المصرح بها: 3683
حركة النهضة حزبية 2314 / 11 مقعدا
القائمة المستقلة الوفاق 870 / 4 مقاعد
نداء تونس 499 / 3 مقاعد
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018