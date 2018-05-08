سليانــــــة:النهضة والنداء والجبهة في الصدارة والدستوري الحرّ يصنع الحدث

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مكتب سليانة - الشروق:
بلغت نسبة اقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع بولاية سليانة في حدود 37 بالمائة ولم تكن النتائج عكس المتوقع فقد تساوت الحظوظ بين حركتي النهضة والنداء تليها الجبهة الشعبية فيما صنع الدستوري الحر الفارق بسليانة المدينة.
دائر سليانة المدينة
الدستوري الحر 09 مقاعد
النداء 06 مقاعد
النهضة 5 مقاعد
الجبهة الشعبية: مقعدان
دائرة عروسة
الجبهةالشعبية 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
النداء 04 مقاعد
دائرة سيدي بورويس
الجبهة الشعبية 04 مقاعد
النداء 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
دائرة سيدي مرشد
النهضة 08 مقاعد
النداء 06 مقاعد
قائمة "فيق"04 مقاعد
دائرة مكثر
النهضة 08 مقاعد
النداء 5 مقاعد الاتحاد المدني 03 مقاعد
دائرة قعفور
الجبهة الشعبية 06 مقاعد
النداء 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
دائرة الروحية
قائمة الروحية توحدنا 9 مقاعد
النداء06 مقاعد
البناء 05 مقاعد
حركة الشعب بمقعدين
دائرة برقو
قائمة برقو توحدنا 09 مقاعد
قائمة النهضة 03 مقاعد
قائمة برقو بفلاحتها 03 مقاعد
دائرة الكريب
قائمة سنابل لكريب 06 مقاعد
قائمة لكريب نحو الافضل 03 مقاعد
حركة النهضة 03 مقاعد
دائرة كسرى
حركة النهضة 06 مقاعد
قائمة الامل 05 مقاعد
التيار الديمقراطي 03 مقاعد
النداء بمقعدين
دائرة الحبابسة
التيار الديمقراطي 04 مقاعد
النهضة 03 مقاعد
الافاق بمقعد
مكتب سليانة - الشروق:
بلغت نسبة اقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع بولاية سليانة في حدود 37 بالمائة ولم تكن النتائج عكس المتوقع فقد تساوت الحظوظ بين حركتي النهضة والنداء تليها الجبهة الشعبية فيما صنع الدستوري الحر الفارق بسليانة المدينة.
دائر سليانة المدينة
الدستوري الحر 09 مقاعد
النداء 06 مقاعد
النهضة 5 مقاعد
الجبهة الشعبية: مقعدان
دائرة عروسة
الجبهةالشعبية 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
النداء 04 مقاعد
دائرة سيدي بورويس
الجبهة الشعبية 04 مقاعد
النداء 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
دائرة سيدي مرشد
النهضة 08 مقاعد
النداء 06 مقاعد
قائمة "فيق"04 مقاعد
دائرة مكثر
النهضة 08 مقاعد
النداء 5 مقاعد الاتحاد المدني 03 مقاعد
دائرة قعفور
الجبهة الشعبية 06 مقاعد
النداء 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
دائرة الروحية
قائمة الروحية توحدنا 9 مقاعد
النداء06 مقاعد
البناء 05 مقاعد
حركة الشعب بمقعدين
دائرة برقو
قائمة برقو توحدنا 09 مقاعد
قائمة النهضة 03 مقاعد
قائمة برقو بفلاحتها 03 مقاعد
دائرة الكريب
قائمة سنابل لكريب 06 مقاعد
قائمة لكريب نحو الافضل 03 مقاعد
حركة النهضة 03 مقاعد
دائرة كسرى
حركة النهضة 06 مقاعد
قائمة الامل 05 مقاعد
التيار الديمقراطي 03 مقاعد
النداء بمقعدين
دائرة الحبابسة
التيار الديمقراطي 04 مقاعد
النهضة 03 مقاعد
الافاق بمقعد
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018