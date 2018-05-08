سليانــــــة:النهضة والنداء والجبهة في الصدارة والدستوري الحرّ يصنع الحدث

عبد الجليل المسعودي

لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...