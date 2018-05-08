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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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سليانــــــة:النهضة والنداء والجبهة في الصدارة والدستوري الحرّ يصنع الحدث
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شروق الجهات
سليانــــــة:النهضة والنداء والجبهة في الصدارة والدستوري الحرّ يصنع الحدث
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب سليانة - الشروق:
بلغت نسبة اقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع بولاية سليانة في حدود 37 بالمائة ولم تكن النتائج عكس المتوقع فقد تساوت الحظوظ بين حركتي النهضة والنداء تليها الجبهة الشعبية فيما صنع الدستوري الحر الفارق بسليانة المدينة.
دائر سليانة المدينة
الدستوري الحر 09 مقاعد
النداء 06 مقاعد
النهضة 5 مقاعد
الجبهة الشعبية: مقعدان
دائرة عروسة
الجبهةالشعبية 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
النداء 04 مقاعد
دائرة سيدي بورويس
الجبهة الشعبية 04 مقاعد
النداء 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
دائرة سيدي مرشد
النهضة 08 مقاعد
النداء 06 مقاعد
قائمة "فيق"04 مقاعد
دائرة مكثر
النهضة 08 مقاعد
النداء 5 مقاعد الاتحاد المدني 03 مقاعد
دائرة قعفور
الجبهة الشعبية 06 مقاعد
النداء 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
دائرة الروحية
قائمة الروحية توحدنا 9 مقاعد
النداء06 مقاعد
البناء 05 مقاعد
حركة الشعب بمقعدين
دائرة برقو
قائمة برقو توحدنا 09 مقاعد
قائمة النهضة 03 مقاعد
قائمة برقو بفلاحتها 03 مقاعد
دائرة الكريب
قائمة سنابل لكريب 06 مقاعد
قائمة لكريب نحو الافضل 03 مقاعد
حركة النهضة 03 مقاعد
دائرة كسرى
حركة النهضة 06 مقاعد
قائمة الامل 05 مقاعد
التيار الديمقراطي 03 مقاعد
النداء بمقعدين
دائرة الحبابسة
التيار الديمقراطي 04 مقاعد
النهضة 03 مقاعد
الافاق بمقعد

عبد السلام السمراني
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شروق الجهات
سليانــــــة:النهضة والنداء والجبهة في الصدارة والدستوري الحرّ يصنع الحدث
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب سليانة - الشروق:
بلغت نسبة اقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع بولاية سليانة في حدود 37 بالمائة ولم تكن النتائج عكس المتوقع فقد تساوت الحظوظ بين حركتي النهضة والنداء تليها الجبهة الشعبية فيما صنع الدستوري الحر الفارق بسليانة المدينة.
دائر سليانة المدينة
الدستوري الحر 09 مقاعد
النداء 06 مقاعد
النهضة 5 مقاعد
الجبهة الشعبية: مقعدان
دائرة عروسة
الجبهةالشعبية 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
النداء 04 مقاعد
دائرة سيدي بورويس
الجبهة الشعبية 04 مقاعد
النداء 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
دائرة سيدي مرشد
النهضة 08 مقاعد
النداء 06 مقاعد
قائمة "فيق"04 مقاعد
دائرة مكثر
النهضة 08 مقاعد
النداء 5 مقاعد الاتحاد المدني 03 مقاعد
دائرة قعفور
الجبهة الشعبية 06 مقاعد
النداء 04 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
دائرة الروحية
قائمة الروحية توحدنا 9 مقاعد
النداء06 مقاعد
البناء 05 مقاعد
حركة الشعب بمقعدين
دائرة برقو
قائمة برقو توحدنا 09 مقاعد
قائمة النهضة 03 مقاعد
قائمة برقو بفلاحتها 03 مقاعد
دائرة الكريب
قائمة سنابل لكريب 06 مقاعد
قائمة لكريب نحو الافضل 03 مقاعد
حركة النهضة 03 مقاعد
دائرة كسرى
حركة النهضة 06 مقاعد
قائمة الامل 05 مقاعد
التيار الديمقراطي 03 مقاعد
النداء بمقعدين
دائرة الحبابسة
التيار الديمقراطي 04 مقاعد
النهضة 03 مقاعد
الافاق بمقعد

عبد السلام السمراني
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النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018 السّاعة 23:32
سوسة – الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة قبل قليل في حجز شاحنة قادمة من...
المزيد >>
قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018 السّاعة 22:27
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: في إطار متابعة المشاريع الخاصة بدعم الموارد المائية التي تقوم بها...
المزيد >>
بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية...
المزيد >>
القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
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