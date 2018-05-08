نابل:الحمّامات:النّهضة في الصّـــــدارة والمستقلّـــــــة «سواعد الأحرار» تحدث المفاجأة

مكتب نابل ـ الشّروق:

أسفرت النّتائج الأوّلية للإنتخابات البلديّة بدائرة الحمّامات المتنافسة على 30 مقعدا والتّي بلغ فيها عدد الأصوات المصرّح بها 14576 يمثّلون نسبة 33 بالمائة من جملة المسجّلين على فوز حركة النّهضة بالمركز الأوّل بـ6 مقاعد تليها في المركز الثّاني حركة نداء تونس بـ5 مقاعد وفي نفس المركز القائمة المستقلّة «آفاق الحمّامات» المنبثقة عن آفاق تونس بـ5 مقاعد وفي المركز الرّابع أحدثت القائمة المستقلّة «سواعد الأحرار» المفاجأة الكبرى بالحصول على 4 مقاعد إلى جانب حركة مشروع تونس بـ4 مقاعد وقبل القائمة المستقلّة «التحدّي» الفائزة بمقعدين فقط رغم مشاركة ودعم أحزاب الحزب الإشتراكي والمسار والتكتّل والدّيمقراطيين الإجتماعيين كما اكتفت القائمة المستقلّة «الحمّامات أوّلا» بمقعدين وحزب التيّار الديمقراطي على مقعد واحد والجبهة الشّعبيّة على مقعد واحد وبقيت القائمة المستقلّة «برج الحمّامات» المنبثقة عن التنسيقيّة 2 لنداء تونس الوحيدة من جملة 10 قائمات مترشّحة بدون أيّ مقعد.





منذر عزّوز