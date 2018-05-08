نابل:الحمّامات:النّهضة في الصّـــــدارة والمستقلّـــــــة «سواعد الأحرار» تحدث المفاجأة

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مكتب نابل ـ الشّروق:
أسفرت النّتائج الأوّلية للإنتخابات البلديّة بدائرة الحمّامات المتنافسة على 30 مقعدا والتّي بلغ فيها عدد الأصوات المصرّح بها 14576 يمثّلون نسبة 33 بالمائة من جملة المسجّلين على فوز حركة النّهضة بالمركز الأوّل بـ6 مقاعد تليها في المركز الثّاني حركة نداء تونس بـ5 مقاعد وفي نفس المركز القائمة المستقلّة «آفاق الحمّامات» المنبثقة عن آفاق تونس بـ5 مقاعد وفي المركز الرّابع أحدثت القائمة المستقلّة «سواعد الأحرار» المفاجأة الكبرى بالحصول على 4 مقاعد إلى جانب حركة مشروع تونس بـ4 مقاعد وقبل القائمة المستقلّة «التحدّي» الفائزة بمقعدين فقط رغم مشاركة ودعم أحزاب الحزب الإشتراكي والمسار والتكتّل والدّيمقراطيين الإجتماعيين كما اكتفت القائمة المستقلّة «الحمّامات أوّلا» بمقعدين وحزب التيّار الديمقراطي على مقعد واحد والجبهة الشّعبيّة على مقعد واحد وبقيت القائمة المستقلّة «برج الحمّامات» المنبثقة عن التنسيقيّة 2 لنداء تونس الوحيدة من جملة 10 قائمات مترشّحة بدون أيّ مقعد.
مكتب نابل ـ الشّروق:
أسفرت النّتائج الأوّلية للإنتخابات البلديّة بدائرة الحمّامات المتنافسة على 30 مقعدا والتّي بلغ فيها عدد الأصوات المصرّح بها 14576 يمثّلون نسبة 33 بالمائة من جملة المسجّلين على فوز حركة النّهضة بالمركز الأوّل بـ6 مقاعد تليها في المركز الثّاني حركة نداء تونس بـ5 مقاعد وفي نفس المركز القائمة المستقلّة «آفاق الحمّامات» المنبثقة عن آفاق تونس بـ5 مقاعد وفي المركز الرّابع أحدثت القائمة المستقلّة «سواعد الأحرار» المفاجأة الكبرى بالحصول على 4 مقاعد إلى جانب حركة مشروع تونس بـ4 مقاعد وقبل القائمة المستقلّة «التحدّي» الفائزة بمقعدين فقط رغم مشاركة ودعم أحزاب الحزب الإشتراكي والمسار والتكتّل والدّيمقراطيين الإجتماعيين كما اكتفت القائمة المستقلّة «الحمّامات أوّلا» بمقعدين وحزب التيّار الديمقراطي على مقعد واحد والجبهة الشّعبيّة على مقعد واحد وبقيت القائمة المستقلّة «برج الحمّامات» المنبثقة عن التنسيقيّة 2 لنداء تونس الوحيدة من جملة 10 قائمات مترشّحة بدون أيّ مقعد.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018