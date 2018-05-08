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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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نابل:الحمّامات:النّهضة في الصّـــــدارة والمستقلّـــــــة «سواعد الأحرار» تحدث المفاجأة
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شروق الجهات
نابل:الحمّامات:النّهضة في الصّـــــدارة والمستقلّـــــــة «سواعد الأحرار» تحدث المفاجأة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشّروق:

أسفرت النّتائج الأوّلية للإنتخابات البلديّة بدائرة الحمّامات المتنافسة على 30 مقعدا والتّي بلغ فيها عدد الأصوات المصرّح بها 14576 يمثّلون نسبة 33 بالمائة من جملة المسجّلين على فوز حركة النّهضة بالمركز الأوّل بـ6 مقاعد تليها في المركز الثّاني حركة نداء تونس بـ5 مقاعد وفي نفس المركز القائمة المستقلّة «آفاق الحمّامات» المنبثقة عن آفاق تونس بـ5 مقاعد وفي المركز الرّابع أحدثت القائمة المستقلّة «سواعد الأحرار» المفاجأة الكبرى بالحصول على 4 مقاعد إلى جانب حركة مشروع تونس بـ4 مقاعد وقبل القائمة المستقلّة «التحدّي» الفائزة بمقعدين فقط رغم مشاركة ودعم أحزاب الحزب الإشتراكي والمسار والتكتّل والدّيمقراطيين الإجتماعيين كما اكتفت القائمة المستقلّة «الحمّامات أوّلا» بمقعدين وحزب التيّار الديمقراطي على مقعد واحد والجبهة الشّعبيّة على مقعد واحد وبقيت القائمة المستقلّة «برج الحمّامات» المنبثقة عن التنسيقيّة 2 لنداء تونس الوحيدة من جملة 10 قائمات مترشّحة بدون أيّ مقعد.

منذر عزّوز
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نابل:الحمّامات:النّهضة في الصّـــــدارة والمستقلّـــــــة «سواعد الأحرار» تحدث المفاجأة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشّروق:

أسفرت النّتائج الأوّلية للإنتخابات البلديّة بدائرة الحمّامات المتنافسة على 30 مقعدا والتّي بلغ فيها عدد الأصوات المصرّح بها 14576 يمثّلون نسبة 33 بالمائة من جملة المسجّلين على فوز حركة النّهضة بالمركز الأوّل بـ6 مقاعد تليها في المركز الثّاني حركة نداء تونس بـ5 مقاعد وفي نفس المركز القائمة المستقلّة «آفاق الحمّامات» المنبثقة عن آفاق تونس بـ5 مقاعد وفي المركز الرّابع أحدثت القائمة المستقلّة «سواعد الأحرار» المفاجأة الكبرى بالحصول على 4 مقاعد إلى جانب حركة مشروع تونس بـ4 مقاعد وقبل القائمة المستقلّة «التحدّي» الفائزة بمقعدين فقط رغم مشاركة ودعم أحزاب الحزب الإشتراكي والمسار والتكتّل والدّيمقراطيين الإجتماعيين كما اكتفت القائمة المستقلّة «الحمّامات أوّلا» بمقعدين وحزب التيّار الديمقراطي على مقعد واحد والجبهة الشّعبيّة على مقعد واحد وبقيت القائمة المستقلّة «برج الحمّامات» المنبثقة عن التنسيقيّة 2 لنداء تونس الوحيدة من جملة 10 قائمات مترشّحة بدون أيّ مقعد.

منذر عزّوز
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08 ماي 2018 السّاعة 22:27
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية...
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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