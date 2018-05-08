المهدية:انتهاء الفرز وتوزيع المقاعد في 6 دوائر بلدية

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الشروق ـ مكتب المهدية:
تواصلت عملية فرز أصوات القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بعد غلق مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر البلدية، ووصول الصناديق إلى مركز التجميع والفرز المركزي بالمهدية تحت حماية وحدات الجيش، والأمن الوطنيين، حيث تم الانتهاء رسميا من فرز، وتوزيع مقاعد المجالس البلدية في 6 دوائر انتخابية إلى حدود زوال يوم أمس على النحو التالي:
بلدية رجيش:
القائمة المستقلة «اخدم بلادك»: 8 مقاعد
حركة النهضة: 3 مقاعد
نداء تونس: 2 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
المستقلة للمواطنة: 1 مقعد
آفاق تونس: 1 مقعد
التيار الديمقراطي: 1 مقعد.
بلدية قصور الساف:
القائمة المستقلة «معا من أجل مستقبل أفضل»: 7 مقاعد
آفاق تونس: 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
النهضة: 3 مقاعد
التيار الديمقراطي: 3 مقاعد
القائمة المستقلة «الساف للبيئة والتنمية: 2 مقاعد
القائمة المستقلة «التحدّي»: 2 مقاعد.
بلدية الشابة:
القائمة المستقلة «الارتقاء بالعمل البلدي: 7 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
القائمة المستقلة «الشابة بيكم أشبّ»: 3 مقاعد
الجبهة الشعبية: 3 مقاعد
حركة النهضة: 2 مقاعد
التيار الديمقراطي: 2 مقاعد
القائمة المستقلة «الإنقاذ»: 1 مقعد
المستقلة «أحبّ الشابة»: 1 مقعد، المستقلة «الأصالة»: 1 مقعد.
بلدية كركر:
حركة النهضة: 7 مقاعد
القائمة المستقلة «الاقلاع»: 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
القائمة المستقلة «الوفاق»: 2 مقاعد
آفاق تونس: 1 مقعد، القائمة المستقلة: 1 مقعد.
بلدية هبيرة:
حركة النهضة: 9 مقاعد
نداء تونس: 6 مقاعد
آفاق تونس: 3 مقاعد.
بلدية سيدي علوان:
حركة النهضة: 14 مقعدا
نداء تونس: 10 مقاعد.
الشروق ـ مكتب المهدية:
تواصلت عملية فرز أصوات القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بعد غلق مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر البلدية، ووصول الصناديق إلى مركز التجميع والفرز المركزي بالمهدية تحت حماية وحدات الجيش، والأمن الوطنيين، حيث تم الانتهاء رسميا من فرز، وتوزيع مقاعد المجالس البلدية في 6 دوائر انتخابية إلى حدود زوال يوم أمس على النحو التالي:
بلدية رجيش:
القائمة المستقلة «اخدم بلادك»: 8 مقاعد
حركة النهضة: 3 مقاعد
نداء تونس: 2 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
المستقلة للمواطنة: 1 مقعد
آفاق تونس: 1 مقعد
التيار الديمقراطي: 1 مقعد.
بلدية قصور الساف:
القائمة المستقلة «معا من أجل مستقبل أفضل»: 7 مقاعد
آفاق تونس: 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
النهضة: 3 مقاعد
التيار الديمقراطي: 3 مقاعد
القائمة المستقلة «الساف للبيئة والتنمية: 2 مقاعد
القائمة المستقلة «التحدّي»: 2 مقاعد.
بلدية الشابة:
القائمة المستقلة «الارتقاء بالعمل البلدي: 7 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
القائمة المستقلة «الشابة بيكم أشبّ»: 3 مقاعد
الجبهة الشعبية: 3 مقاعد
حركة النهضة: 2 مقاعد
التيار الديمقراطي: 2 مقاعد
القائمة المستقلة «الإنقاذ»: 1 مقعد
المستقلة «أحبّ الشابة»: 1 مقعد، المستقلة «الأصالة»: 1 مقعد.
بلدية كركر:
حركة النهضة: 7 مقاعد
القائمة المستقلة «الاقلاع»: 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
القائمة المستقلة «الوفاق»: 2 مقاعد
آفاق تونس: 1 مقعد، القائمة المستقلة: 1 مقعد.
بلدية هبيرة:
حركة النهضة: 9 مقاعد
نداء تونس: 6 مقاعد
آفاق تونس: 3 مقاعد.
بلدية سيدي علوان:
حركة النهضة: 14 مقعدا
نداء تونس: 10 مقاعد.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018