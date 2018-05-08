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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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المهدية:انتهاء الفرز وتوزيع المقاعد في 6 دوائر بلدية
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شروق الجهات
المهدية:انتهاء الفرز وتوزيع المقاعد في 6 دوائر بلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

الشروق ـ مكتب المهدية:
تواصلت عملية فرز أصوات القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بعد غلق مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر البلدية، ووصول الصناديق إلى مركز التجميع والفرز المركزي بالمهدية تحت حماية وحدات الجيش، والأمن الوطنيين، حيث تم الانتهاء رسميا من فرز، وتوزيع مقاعد المجالس البلدية في 6 دوائر انتخابية إلى حدود زوال يوم أمس على النحو التالي:
بلدية رجيش:
القائمة المستقلة «اخدم بلادك»: 8 مقاعد
حركة النهضة: 3 مقاعد
نداء تونس: 2 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
المستقلة للمواطنة: 1 مقعد
آفاق تونس: 1 مقعد
التيار الديمقراطي: 1 مقعد.
بلدية قصور الساف:
القائمة المستقلة «معا من أجل مستقبل أفضل»: 7 مقاعد
آفاق تونس: 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
النهضة: 3 مقاعد
التيار الديمقراطي: 3 مقاعد
القائمة المستقلة «الساف للبيئة والتنمية: 2 مقاعد
القائمة المستقلة «التحدّي»: 2 مقاعد.
بلدية الشابة:
القائمة المستقلة «الارتقاء بالعمل البلدي: 7 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
القائمة المستقلة «الشابة بيكم أشبّ»: 3 مقاعد
الجبهة الشعبية: 3 مقاعد
حركة النهضة: 2 مقاعد
التيار الديمقراطي: 2 مقاعد
القائمة المستقلة «الإنقاذ»: 1 مقعد
المستقلة «أحبّ الشابة»: 1 مقعد، المستقلة «الأصالة»: 1 مقعد.
بلدية كركر:
حركة النهضة: 7 مقاعد
القائمة المستقلة «الاقلاع»: 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
القائمة المستقلة «الوفاق»: 2 مقاعد
آفاق تونس: 1 مقعد، القائمة المستقلة: 1 مقعد.
بلدية هبيرة:
حركة النهضة: 9 مقاعد
نداء تونس: 6 مقاعد
آفاق تونس: 3 مقاعد.
بلدية سيدي علوان:
حركة النهضة: 14 مقعدا
نداء تونس: 10 مقاعد.

متابعة: أنور الغريبي
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شروق الجهات
المهدية:انتهاء الفرز وتوزيع المقاعد في 6 دوائر بلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

الشروق ـ مكتب المهدية:
تواصلت عملية فرز أصوات القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بعد غلق مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر البلدية، ووصول الصناديق إلى مركز التجميع والفرز المركزي بالمهدية تحت حماية وحدات الجيش، والأمن الوطنيين، حيث تم الانتهاء رسميا من فرز، وتوزيع مقاعد المجالس البلدية في 6 دوائر انتخابية إلى حدود زوال يوم أمس على النحو التالي:
بلدية رجيش:
القائمة المستقلة «اخدم بلادك»: 8 مقاعد
حركة النهضة: 3 مقاعد
نداء تونس: 2 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
المستقلة للمواطنة: 1 مقعد
آفاق تونس: 1 مقعد
التيار الديمقراطي: 1 مقعد.
بلدية قصور الساف:
القائمة المستقلة «معا من أجل مستقبل أفضل»: 7 مقاعد
آفاق تونس: 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
النهضة: 3 مقاعد
التيار الديمقراطي: 3 مقاعد
القائمة المستقلة «الساف للبيئة والتنمية: 2 مقاعد
القائمة المستقلة «التحدّي»: 2 مقاعد.
بلدية الشابة:
القائمة المستقلة «الارتقاء بالعمل البلدي: 7 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
القائمة المستقلة «الشابة بيكم أشبّ»: 3 مقاعد
الجبهة الشعبية: 3 مقاعد
حركة النهضة: 2 مقاعد
التيار الديمقراطي: 2 مقاعد
القائمة المستقلة «الإنقاذ»: 1 مقعد
المستقلة «أحبّ الشابة»: 1 مقعد، المستقلة «الأصالة»: 1 مقعد.
بلدية كركر:
حركة النهضة: 7 مقاعد
القائمة المستقلة «الاقلاع»: 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
القائمة المستقلة «الوفاق»: 2 مقاعد
آفاق تونس: 1 مقعد، القائمة المستقلة: 1 مقعد.
بلدية هبيرة:
حركة النهضة: 9 مقاعد
نداء تونس: 6 مقاعد
آفاق تونس: 3 مقاعد.
بلدية سيدي علوان:
حركة النهضة: 14 مقعدا
نداء تونس: 10 مقاعد.

متابعة: أنور الغريبي
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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