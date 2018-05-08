مراد بن سلامة رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت:قد نضطر لحذف كلّي أو جزئي للنتائج

مكتب الشروق ـ بنزرت:

أوضح «مراد بن سلامة» رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت ردا على حصول عدد من التجاوزات والمخالفات خلال يوم الاقتراع ان «مجلس الهيئة سينعقد فور تجميع النتائج الاولية وسننظر في حذف كلي او جزئي للنتائج بالنظر الى نوعية ومدى خطورة المخالفات المسجلة».

مشيرا الى ان للهيئة مراقبين في مختلف المكاتب وانه تم استرجاع المطويات التي تم القاؤها بمحيط بعض مراكز الاقتراع وذلك مع تسجيل المحاضر.





إيمان عبد الستار