مراد بن سلامة رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت:قد نضطر لحذف كلّي أو جزئي للنتائج

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مكتب الشروق ـ بنزرت:
أوضح «مراد بن سلامة» رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت ردا على حصول عدد من التجاوزات والمخالفات خلال يوم الاقتراع ان «مجلس الهيئة سينعقد فور تجميع النتائج الاولية وسننظر في حذف كلي او جزئي للنتائج بالنظر الى نوعية ومدى خطورة المخالفات المسجلة».
مشيرا الى ان للهيئة مراقبين في مختلف المكاتب وانه تم استرجاع المطويات التي تم القاؤها بمحيط بعض مراكز الاقتراع وذلك مع تسجيل المحاضر.
مكتب الشروق ـ بنزرت:
أوضح «مراد بن سلامة» رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت ردا على حصول عدد من التجاوزات والمخالفات خلال يوم الاقتراع ان «مجلس الهيئة سينعقد فور تجميع النتائج الاولية وسننظر في حذف كلي او جزئي للنتائج بالنظر الى نوعية ومدى خطورة المخالفات المسجلة».
مشيرا الى ان للهيئة مراقبين في مختلف المكاتب وانه تم استرجاع المطويات التي تم القاؤها بمحيط بعض مراكز الاقتراع وذلك مع تسجيل المحاضر.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018