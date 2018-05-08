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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
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شروق الجهات
القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب القيروان ـ الشروق :
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية والمستقلة التي خاضت انتخابات السادس من ماي 2018 عن النتائج التالية والتي خلقت فيها بعض القوائم مفاجأة الفوز بالمراتب الاولى.
وقد فازت قائمة تصحيح المسار بحاجب العيون بالمرتبة الأولى بـ1019 صوتا من جملة 5683 صوتا تليها المستقبل لحاجب العيون بـ1010 صوتا وقائمة احرار حاجب العيون بـ837 صوتا وحركة نداء تونس بـ776 صوتا وحركة النهضة بـ746 صوتا والتيار الديمقراطي بـ522 صوتا فسواعد الحر بـ399 صوتا والجبهة الشعبية بـ374 صوتا.
وأسفرت نتائج الفرز عن 3275 صوتا ببلدية عبيدة ، تحصلت فيها قائمة البلدية للجميع على 1588 صوتا وقائمة حركة النهضة على المرتبة الثانية بـ728 صوتا تليها قائمة متطوعون لتنمية عبيدة بـ505 من الأصوات ثم حركة نداء تونس بـ454 صوتا.
واحتلت القائمة المترشحة عن حركة النهضة لبلدية رڨادة المرتبة الأولى بـ843 صوتا من جملة 2846 صوتا تليها حركة المشروع بـ 656 صوتا فالنداء بـ592 صوتا فالكرامة بـ510 من الأصوات والجبهة بـ245 صوتا.
وتصدرت نداء تونس المرتبة الأولى بالعين البيضاء بـ1378 صوتا من مجموع 2626 صوتا تليها في المرتبة الثانية حركة النهضة بـ798 صوتا فقائمة المستقبل بـ450 صوتا.
كما أسفرت عملية الفرز عن 2137 صوتا بالدائرة البلدية بالشراردة فازت فيها حركة النهضة بـ1162 صوتا تليها نداء تونس بـ549صوتا والجبهة بـ420 صوتا.
فيما سجلت الدائرة البلدية بالشرايطية الڨصور 1560 صوتا كانت المرتبة الأولى فيها لنداء تونس بـ840 صوتا ثم النهضة بـ720 صوتا. هذا وتصدرت حركة النهضة المرتبة الأولى ببلدية منزل المهيري بـ828 صوتا من جملة 2751 صوتا تليها قائمة الشباب والتنمية بـ497 صوتا فالوفاق للتنمية بـ445صوتا وقائمة الإنقاذ للعمل البلدي بـ338 صوتا ونداء تونس بـ331 صوتا والامل بـ322 صوتا.

سعيدة جلاصي
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القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
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شروق الجهات
القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب القيروان ـ الشروق :
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية والمستقلة التي خاضت انتخابات السادس من ماي 2018 عن النتائج التالية والتي خلقت فيها بعض القوائم مفاجأة الفوز بالمراتب الاولى.
وقد فازت قائمة تصحيح المسار بحاجب العيون بالمرتبة الأولى بـ1019 صوتا من جملة 5683 صوتا تليها المستقبل لحاجب العيون بـ1010 صوتا وقائمة احرار حاجب العيون بـ837 صوتا وحركة نداء تونس بـ776 صوتا وحركة النهضة بـ746 صوتا والتيار الديمقراطي بـ522 صوتا فسواعد الحر بـ399 صوتا والجبهة الشعبية بـ374 صوتا.
وأسفرت نتائج الفرز عن 3275 صوتا ببلدية عبيدة ، تحصلت فيها قائمة البلدية للجميع على 1588 صوتا وقائمة حركة النهضة على المرتبة الثانية بـ728 صوتا تليها قائمة متطوعون لتنمية عبيدة بـ505 من الأصوات ثم حركة نداء تونس بـ454 صوتا.
واحتلت القائمة المترشحة عن حركة النهضة لبلدية رڨادة المرتبة الأولى بـ843 صوتا من جملة 2846 صوتا تليها حركة المشروع بـ 656 صوتا فالنداء بـ592 صوتا فالكرامة بـ510 من الأصوات والجبهة بـ245 صوتا.
وتصدرت نداء تونس المرتبة الأولى بالعين البيضاء بـ1378 صوتا من مجموع 2626 صوتا تليها في المرتبة الثانية حركة النهضة بـ798 صوتا فقائمة المستقبل بـ450 صوتا.
كما أسفرت عملية الفرز عن 2137 صوتا بالدائرة البلدية بالشراردة فازت فيها حركة النهضة بـ1162 صوتا تليها نداء تونس بـ549صوتا والجبهة بـ420 صوتا.
فيما سجلت الدائرة البلدية بالشرايطية الڨصور 1560 صوتا كانت المرتبة الأولى فيها لنداء تونس بـ840 صوتا ثم النهضة بـ720 صوتا. هذا وتصدرت حركة النهضة المرتبة الأولى ببلدية منزل المهيري بـ828 صوتا من جملة 2751 صوتا تليها قائمة الشباب والتنمية بـ497 صوتا فالوفاق للتنمية بـ445صوتا وقائمة الإنقاذ للعمل البلدي بـ338 صوتا ونداء تونس بـ331 صوتا والامل بـ322 صوتا.

سعيدة جلاصي
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القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
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أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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