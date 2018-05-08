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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
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شروق الجهات
بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب بنزرت ـ الشروق:
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية تم البت في نتائج التصويت في سبع دوائر انتخابية من مجموع سبعة عشرة دائرة انتخابية الى حدود ما بعد الظهر من يوم الاثنين ألا وهي دوائر منزل عبد الرحمان وغار الملح ورفراف وتينجة وعوسجة والماتلين وغزالة حيث كانت النتائج على النحو التالي:
الدائرة الانتخابية بمنزل عبد الرحمان مجموع الأصوات المصرّح بها 3289 صوتا
- قائمة النهضة 1044 صوتا
- قائمة الاتحاد المدني 622 صوتا
- قائمة التيار الديمقراطي 671 صوتا
- قائمة نداء تونس 503 صوتا
- قائمة الجبهة الشعبية 449 صوت
دائرة تينجة : عدد الاصوات المصرح بها 3284 صوتا
- قائمة حركة النهضة 1083 صوتا .
- قائمة حركة نداء تونس 379 صوتا .
- القائمة المستقلة تينجة اليد في اليد 142 صوتا.
- القائمة المستقلة للرقي بتينجة 872 صوتا.
- قائمة الاعمار المستقلة 593 صوتا.
- القائمة الائتلافية الاتحاد المدني 215 صوتا.
الدائرة الانتخابية عوسجة مجموع الاصوات المصرّح بها 2415
- قائمة النهضة 941 صوتا
- قائمة الامل المستقلة 1153 صوت
- قائمة نداء تونس 321 صوت
الدائرة الانتخابية غزالة مجموع الاصوات المصرح بها 1959
- قائمة حركة نداء تونس 637 صوتا
- قائمة مشروع تونس 400 صوت
- قائمة النهضة 538 صوتا
-قائمة افاق تونس 384 صوتا.
الدائرة الانتخابية رفراف مجموع الاصوات المصرح بها 2325
- قائمة حركة النهضة 1394 صوتا.
- قائمة نداء تونس638 صوتا.
- قائمة الخير للجميع المستقلة 293 صوتا.
الدائرة الانتخابية غار الملح مجموع الاصوات المصرح بها 1655
- قائمة حركة النهضة 944 صوتا
- قائمة نداء تونس 306 أصوات.
- قائمة افاق تونس 405 أصوات.
الدائرة الانتخابية الماتلين عدد الاصوات المصرح بها 1916
- قائمة حركة النهضة 629 صوتا.
- القائمة المستقلة الماتلين تجمعنا 631 صوتا.
- قائمة ربيع الحرية 295 صوتا.
- قائمة حركة نداء تونس 361 صوتا.

ايمان عبد الستار
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شروق الجهات
بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب بنزرت ـ الشروق:
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية تم البت في نتائج التصويت في سبع دوائر انتخابية من مجموع سبعة عشرة دائرة انتخابية الى حدود ما بعد الظهر من يوم الاثنين ألا وهي دوائر منزل عبد الرحمان وغار الملح ورفراف وتينجة وعوسجة والماتلين وغزالة حيث كانت النتائج على النحو التالي:
الدائرة الانتخابية بمنزل عبد الرحمان مجموع الأصوات المصرّح بها 3289 صوتا
- قائمة النهضة 1044 صوتا
- قائمة الاتحاد المدني 622 صوتا
- قائمة التيار الديمقراطي 671 صوتا
- قائمة نداء تونس 503 صوتا
- قائمة الجبهة الشعبية 449 صوت
دائرة تينجة : عدد الاصوات المصرح بها 3284 صوتا
- قائمة حركة النهضة 1083 صوتا .
- قائمة حركة نداء تونس 379 صوتا .
- القائمة المستقلة تينجة اليد في اليد 142 صوتا.
- القائمة المستقلة للرقي بتينجة 872 صوتا.
- قائمة الاعمار المستقلة 593 صوتا.
- القائمة الائتلافية الاتحاد المدني 215 صوتا.
الدائرة الانتخابية عوسجة مجموع الاصوات المصرّح بها 2415
- قائمة النهضة 941 صوتا
- قائمة الامل المستقلة 1153 صوت
- قائمة نداء تونس 321 صوت
الدائرة الانتخابية غزالة مجموع الاصوات المصرح بها 1959
- قائمة حركة نداء تونس 637 صوتا
- قائمة مشروع تونس 400 صوت
- قائمة النهضة 538 صوتا
-قائمة افاق تونس 384 صوتا.
الدائرة الانتخابية رفراف مجموع الاصوات المصرح بها 2325
- قائمة حركة النهضة 1394 صوتا.
- قائمة نداء تونس638 صوتا.
- قائمة الخير للجميع المستقلة 293 صوتا.
الدائرة الانتخابية غار الملح مجموع الاصوات المصرح بها 1655
- قائمة حركة النهضة 944 صوتا
- قائمة نداء تونس 306 أصوات.
- قائمة افاق تونس 405 أصوات.
الدائرة الانتخابية الماتلين عدد الاصوات المصرح بها 1916
- قائمة حركة النهضة 629 صوتا.
- القائمة المستقلة الماتلين تجمعنا 631 صوتا.
- قائمة ربيع الحرية 295 صوتا.
- قائمة حركة نداء تونس 361 صوتا.

ايمان عبد الستار
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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