نتائج أفضل من المتوقعة لشركة «ليلاس»

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أشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» ان النتائج المحققة من قبل الشركة في الثلاثي الأول من السنة الجارية تعتبر ممتازة حيث ارتفعت العائدات في الثلاثي الفارط بنسبة 1بالمائة وبحجم 74مليون دينار مقارنة بنفس الثلاثي من السنة المنقضية 2017 التي بلغت فيها العائدات 73,7 مليون دينار. ويمثل ما حققته الشركة خلال الثلاثي المذكور 27 بالمائة من النتائج المنتظر تحقيقها خلال السنة الحالية ومقدر بحوالي 274 مليون دينار ومخطط أعمال المؤسسة الممتد بين 2013 ـ 2019.
أشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» ان النتائج المحققة من قبل الشركة في الثلاثي الأول من السنة الجارية تعتبر ممتازة حيث ارتفعت العائدات في الثلاثي الفارط بنسبة 1بالمائة وبحجم 74مليون دينار مقارنة بنفس الثلاثي من السنة المنقضية 2017 التي بلغت فيها العائدات 73,7 مليون دينار. ويمثل ما حققته الشركة خلال الثلاثي المذكور 27 بالمائة من النتائج المنتظر تحقيقها خلال السنة الحالية ومقدر بحوالي 274 مليون دينار ومخطط أعمال المؤسسة الممتد بين 2013 ـ 2019.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018