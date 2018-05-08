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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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نتائج أفضل من المتوقعة لشركة «ليلاس»
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الإقتصادي
نتائج أفضل من المتوقعة لشركة «ليلاس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

أشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» ان النتائج المحققة من قبل الشركة في الثلاثي الأول من السنة الجارية تعتبر ممتازة حيث ارتفعت العائدات في الثلاثي الفارط بنسبة 1بالمائة وبحجم 74مليون دينار مقارنة بنفس الثلاثي من السنة المنقضية 2017  التي بلغت فيها العائدات 73,7 مليون دينار. ويمثل ما حققته الشركة خلال الثلاثي المذكور 27 بالمائة من النتائج المنتظر تحقيقها خلال السنة الحالية ومقدر بحوالي 274 مليون دينار ومخطط أعمال المؤسسة الممتد بين 2013 ـ 2019.

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الإقتصادي
نتائج أفضل من المتوقعة لشركة «ليلاس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

أشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» ان النتائج المحققة من قبل الشركة في الثلاثي الأول من السنة الجارية تعتبر ممتازة حيث ارتفعت العائدات في الثلاثي الفارط بنسبة 1بالمائة وبحجم 74مليون دينار مقارنة بنفس الثلاثي من السنة المنقضية 2017  التي بلغت فيها العائدات 73,7 مليون دينار. ويمثل ما حققته الشركة خلال الثلاثي المذكور 27 بالمائة من النتائج المنتظر تحقيقها خلال السنة الحالية ومقدر بحوالي 274 مليون دينار ومخطط أعمال المؤسسة الممتد بين 2013 ـ 2019.

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نهائي دورة «دليس دانون للأمم 2018»:قائمة المدارس المتأهلة للتصفيات الاقليمية
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انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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