نتائج أفضل من المتوقعة لشركة «ليلاس»

أشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» ان النتائج المحققة من قبل الشركة في الثلاثي الأول من السنة الجارية تعتبر ممتازة حيث ارتفعت العائدات في الثلاثي الفارط بنسبة 1بالمائة وبحجم 74مليون دينار مقارنة بنفس الثلاثي من السنة المنقضية 2017 التي بلغت فيها العائدات 73,7 مليون دينار. ويمثل ما حققته الشركة خلال الثلاثي المذكور 27 بالمائة من النتائج المنتظر تحقيقها خلال السنة الحالية ومقدر بحوالي 274 مليون دينار ومخطط أعمال المؤسسة الممتد بين 2013 ـ 2019.