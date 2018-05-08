«ألفا فورد» تفتتح وكالة جديدة

افتتحت ألفا فورد وكالة جديدة لها بجهة المرسى لتوسيع شبكتها وتضم هذه الوكالة قاعة عرض وورشة خدمة ما بعد البيع، وخدمة قطع الغيار الأصلية وذكر المنصف القليبي المدير العام لشركة ألفا فورد أن المؤسسة من خلال افتتاح هذه الوكالة الجديدة تواصل خطتها لتطوير شبكتها بهدف جعل منتجات فورد في متناول المستهلك التونسي أكثر فأكثر عبر توفير مجموعة من الخدمات المحلية من خلال وكالاتها المعتمدة وجعلها تستجيب لمعايير سمعة سيارات فورد في كل العالم.