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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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«ألفا فورد» تفتتح وكالة جديدة
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الإقتصادي
«ألفا فورد» تفتتح وكالة جديدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

افتتحت ألفا فورد وكالة جديدة لها بجهة المرسى لتوسيع شبكتها وتضم هذه الوكالة قاعة عرض وورشة خدمة ما بعد البيع، وخدمة قطع الغيار الأصلية وذكر المنصف القليبي المدير العام لشركة ألفا فورد أن المؤسسة من خلال افتتاح هذه الوكالة الجديدة تواصل خطتها لتطوير شبكتها بهدف جعل منتجات فورد في متناول المستهلك التونسي أكثر فأكثر عبر توفير مجموعة من الخدمات المحلية من خلال وكالاتها المعتمدة وجعلها تستجيب لمعايير سمعة سيارات فورد في كل العالم.

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الإقتصادي
«ألفا فورد» تفتتح وكالة جديدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

افتتحت ألفا فورد وكالة جديدة لها بجهة المرسى لتوسيع شبكتها وتضم هذه الوكالة قاعة عرض وورشة خدمة ما بعد البيع، وخدمة قطع الغيار الأصلية وذكر المنصف القليبي المدير العام لشركة ألفا فورد أن المؤسسة من خلال افتتاح هذه الوكالة الجديدة تواصل خطتها لتطوير شبكتها بهدف جعل منتجات فورد في متناول المستهلك التونسي أكثر فأكثر عبر توفير مجموعة من الخدمات المحلية من خلال وكالاتها المعتمدة وجعلها تستجيب لمعايير سمعة سيارات فورد في كل العالم.

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رقم اليوم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت الأدوار التمهيدية من كأس «دليس دانون» في نسختها الثامنة عشرة ( 18 ) لتنطلق في التصفيات الاقليمية...
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انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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