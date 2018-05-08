«رينو» الأكثر مبيعا في تونس

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احتلت سيارات «رينو» صدارة قائمة السيارات الخاصة الأكثر مبيعا في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018 بمجموع مبيعات بلغ 896 سيارة. واحتلت العلامة تويوتا المرتبة الثانية بـ822 سيارة بيعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما حلت علامة سيتروان في المركز الثالث بعد بيعها خلال نفس الفترة لـ748 ، وروجت كيا في الثلاثي الأول من السنة 671 سيارة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة ثم هيونداي في المرتبة الخامسة بـ657 سيارة وبيجو في المرتبة السادسة بـ584 سيارة.
احتلت سيارات «رينو» صدارة قائمة السيارات الخاصة الأكثر مبيعا في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018 بمجموع مبيعات بلغ 896 سيارة. واحتلت العلامة تويوتا المرتبة الثانية بـ822 سيارة بيعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما حلت علامة سيتروان في المركز الثالث بعد بيعها خلال نفس الفترة لـ748 ، وروجت كيا في الثلاثي الأول من السنة 671 سيارة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة ثم هيونداي في المرتبة الخامسة بـ657 سيارة وبيجو في المرتبة السادسة بـ584 سيارة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018