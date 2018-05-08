«رينو» الأكثر مبيعا في تونس

احتلت سيارات «رينو» صدارة قائمة السيارات الخاصة الأكثر مبيعا في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018 بمجموع مبيعات بلغ 896 سيارة. واحتلت العلامة تويوتا المرتبة الثانية بـ822 سيارة بيعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما حلت علامة سيتروان في المركز الثالث بعد بيعها خلال نفس الفترة لـ748 ، وروجت كيا في الثلاثي الأول من السنة 671 سيارة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة ثم هيونداي في المرتبة الخامسة بـ657 سيارة وبيجو في المرتبة السادسة بـ584 سيارة.