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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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«رينو» الأكثر مبيعا في تونس
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الإقتصادي
«رينو» الأكثر مبيعا في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

احتلت سيارات «رينو» صدارة قائمة السيارات الخاصة الأكثر مبيعا في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018 بمجموع مبيعات بلغ 896 سيارة. واحتلت العلامة تويوتا المرتبة الثانية بـ822 سيارة بيعت  خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما حلت علامة سيتروان في المركز الثالث بعد بيعها خلال نفس الفترة لـ748 ، وروجت كيا في الثلاثي الأول من السنة 671 سيارة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة ثم هيونداي في المرتبة الخامسة بـ657 سيارة وبيجو في المرتبة السادسة بـ584 سيارة.

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الإقتصادي
«رينو» الأكثر مبيعا في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

احتلت سيارات «رينو» صدارة قائمة السيارات الخاصة الأكثر مبيعا في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018 بمجموع مبيعات بلغ 896 سيارة. واحتلت العلامة تويوتا المرتبة الثانية بـ822 سيارة بيعت  خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما حلت علامة سيتروان في المركز الثالث بعد بيعها خلال نفس الفترة لـ748 ، وروجت كيا في الثلاثي الأول من السنة 671 سيارة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة ثم هيونداي في المرتبة الخامسة بـ657 سيارة وبيجو في المرتبة السادسة بـ584 سيارة.

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هي كمية الاسمنت التي تمكّنت شركة اسمنت بنزرت من تصديرها نحو إيطاليا مؤخرا وفق بيانات نشرها موقع بورصة...
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نهائي دورة «دليس دانون للأمم 2018»:قائمة المدارس المتأهلة للتصفيات الاقليمية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت الأدوار التمهيدية من كأس «دليس دانون» في نسختها الثامنة عشرة ( 18 ) لتنطلق في التصفيات الاقليمية...
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انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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