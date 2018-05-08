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لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
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الـ«سيباكس» يبحث دعم التعاون الاقتصادي بين تونس والمملكة المتحدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018
ينظم مركز النهوض بالصادرات غدا ندوة حول آفاق وفرص التعاون والشراكة بين تونس والمملكة المتحدة بحضور وزير التجارة عمر الباهي وسفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا الى جانب مسؤولين عن غرفة التجارة التونسية البريطانية. وسيقدم الخبير بمكتب «كوفي تونس» جورج هيبرت الدراسة الاستراتيجية حول تحسين المبادلات التجارية والاقتصادية بين تونس والمملكة المتحدة.
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الـ«سيباكس» يبحث دعم التعاون الاقتصادي بين تونس والمملكة المتحدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018
ينظم مركز النهوض بالصادرات غدا ندوة حول آفاق وفرص التعاون والشراكة بين تونس والمملكة المتحدة بحضور وزير التجارة عمر الباهي وسفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا الى جانب مسؤولين عن غرفة التجارة التونسية البريطانية. وسيقدم الخبير بمكتب «كوفي تونس» جورج هيبرت الدراسة الاستراتيجية حول تحسين المبادلات التجارية والاقتصادية بين تونس والمملكة المتحدة.
رقم اليوم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي كمية الاسمنت التي تمكّنت شركة اسمنت بنزرت من تصديرها نحو إيطاليا مؤخرا وفق بيانات نشرها موقع بورصة...المزيد >>
في ندوة نظمتها «بوليتكنيك انترناسيونال»:الاقتصاد التضامني والاجتماعي قادر على خلق 200 ألف موطن شغل سنويا
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال الخبير الاقتصادي والرئيس المؤسس لجمعية «عمل وتنمية مُتضامنة» (ADS) راضي المدّب أنه آن الأوان اليوم...المزيد >>
نهائي دورة «دليس دانون للأمم 2018»:قائمة المدارس المتأهلة للتصفيات الاقليمية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت الأدوار التمهيدية من كأس «دليس دانون» في نسختها الثامنة عشرة ( 18 ) لتنطلق في التصفيات الاقليمية...المزيد >>
انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية...المزيد >>
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
عبد الجليل المسعوديدرس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة