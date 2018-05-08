الـ«سيباكس» يبحث دعم التعاون الاقتصادي بين تونس والمملكة المتحدة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ينظم مركز النهوض بالصادرات غدا ندوة حول آفاق وفرص التعاون والشراكة بين تونس والمملكة المتحدة بحضور وزير التجارة عمر الباهي وسفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا الى جانب مسؤولين عن غرفة التجارة التونسية البريطانية. وسيقدم الخبير بمكتب «كوفي تونس» جورج هيبرت الدراسة الاستراتيجية حول تحسين المبادلات التجارية والاقتصادية بين تونس والمملكة المتحدة.