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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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الـ«سيباكس» يبحث دعم التعاون الاقتصادي بين تونس والمملكة المتحدة
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الإقتصادي
الـ«سيباكس» يبحث دعم التعاون الاقتصادي بين تونس والمملكة المتحدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

ينظم مركز النهوض بالصادرات غدا ندوة حول آفاق وفرص التعاون والشراكة بين تونس والمملكة المتحدة بحضور وزير التجارة عمر الباهي وسفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا الى جانب مسؤولين عن غرفة التجارة التونسية البريطانية. وسيقدم الخبير بمكتب  «كوفي تونس» جورج هيبرت الدراسة الاستراتيجية حول تحسين المبادلات التجارية والاقتصادية بين تونس والمملكة المتحدة.

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الإقتصادي
الـ«سيباكس» يبحث دعم التعاون الاقتصادي بين تونس والمملكة المتحدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

ينظم مركز النهوض بالصادرات غدا ندوة حول آفاق وفرص التعاون والشراكة بين تونس والمملكة المتحدة بحضور وزير التجارة عمر الباهي وسفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا الى جانب مسؤولين عن غرفة التجارة التونسية البريطانية. وسيقدم الخبير بمكتب  «كوفي تونس» جورج هيبرت الدراسة الاستراتيجية حول تحسين المبادلات التجارية والاقتصادية بين تونس والمملكة المتحدة.

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رقم اليوم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال الخبير الاقتصادي والرئيس المؤسس لجمعية «عمل وتنمية مُتضامنة»   (ADS)  راضي المدّب أنه آن الأوان اليوم...
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نهائي دورة «دليس دانون للأمم 2018»:قائمة المدارس المتأهلة للتصفيات الاقليمية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت الأدوار التمهيدية من كأس «دليس دانون» في نسختها الثامنة عشرة ( 18 ) لتنطلق في التصفيات الاقليمية...
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انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
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