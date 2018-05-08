انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية

-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية انطلقا من يوم غد الى يوم 11 ماي الجاري على مساحة 55 الف متر مربع، وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على موقعها الالكتروني.
ويمتد جناح تونس الذي سيحتضن المؤسسات التونسية الستة المشاركة بتأطير من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على مساحة 64 مترا مربعا.. ويعد «ماك فروت» ، تظاهرة دولية موجهة الى المهنيين في القطاع الفلاحي من إنتاج وتجارة وتسويق وتعليب للمنتوجات الغذائية. وسيشهد الصالون عقد لقاءات أعمال ثنائي لاكتشاف فرص الاعمال وإيجاد حرفاء ومزودين. وتستقطب هذه التظاهرة 1100 عارض من بينهم 25 بالمائة أجانب، علاوة على 1500 ممن يقومون بالشراءات والذين يمثلون 11 نشاطا على غرار البذور والمستجدات النباتية والمشاتل والتقنيات الانتاجية والانتاج والتجارة والتوزيع والتجهيزات والتكنولوجيات والمواد والتعليب والخضر والغلال والفواكه الجافة والخدمات واللوجستيك. يذكر ان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ستعمل على ان تؤمن لفائدة المستثمرين الاجانب الحاضرين في الصالون كل المعطيات الخاصة للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس واجراءات قانون الاستثمار الجديد ولا سيما في ما يتصل بالفلاحة والصناعات الغذائية.
تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية انطلقا من يوم غد الى يوم 11 ماي الجاري على مساحة 55 الف متر مربع، وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على موقعها الالكتروني.
ويمتد جناح تونس الذي سيحتضن المؤسسات التونسية الستة المشاركة بتأطير من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على مساحة 64 مترا مربعا.. ويعد «ماك فروت» ، تظاهرة دولية موجهة الى المهنيين في القطاع الفلاحي من إنتاج وتجارة وتسويق وتعليب للمنتوجات الغذائية. وسيشهد الصالون عقد لقاءات أعمال ثنائي لاكتشاف فرص الاعمال وإيجاد حرفاء ومزودين. وتستقطب هذه التظاهرة 1100 عارض من بينهم 25 بالمائة أجانب، علاوة على 1500 ممن يقومون بالشراءات والذين يمثلون 11 نشاطا على غرار البذور والمستجدات النباتية والمشاتل والتقنيات الانتاجية والانتاج والتجارة والتوزيع والتجهيزات والتكنولوجيات والمواد والتعليب والخضر والغلال والفواكه الجافة والخدمات واللوجستيك. يذكر ان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ستعمل على ان تؤمن لفائدة المستثمرين الاجانب الحاضرين في الصالون كل المعطيات الخاصة للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس واجراءات قانون الاستثمار الجديد ولا سيما في ما يتصل بالفلاحة والصناعات الغذائية.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018