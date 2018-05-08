انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية

تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية انطلقا من يوم غد الى يوم 11 ماي الجاري على مساحة 55 الف متر مربع، وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على موقعها الالكتروني.

ويمتد جناح تونس الذي سيحتضن المؤسسات التونسية الستة المشاركة بتأطير من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على مساحة 64 مترا مربعا.. ويعد «ماك فروت» ، تظاهرة دولية موجهة الى المهنيين في القطاع الفلاحي من إنتاج وتجارة وتسويق وتعليب للمنتوجات الغذائية. وسيشهد الصالون عقد لقاءات أعمال ثنائي لاكتشاف فرص الاعمال وإيجاد حرفاء ومزودين. وتستقطب هذه التظاهرة 1100 عارض من بينهم 25 بالمائة أجانب، علاوة على 1500 ممن يقومون بالشراءات والذين يمثلون 11 نشاطا على غرار البذور والمستجدات النباتية والمشاتل والتقنيات الانتاجية والانتاج والتجارة والتوزيع والتجهيزات والتكنولوجيات والمواد والتعليب والخضر والغلال والفواكه الجافة والخدمات واللوجستيك. يذكر ان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ستعمل على ان تؤمن لفائدة المستثمرين الاجانب الحاضرين في الصالون كل المعطيات الخاصة للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس واجراءات قانون الاستثمار الجديد ولا سيما في ما يتصل بالفلاحة والصناعات الغذائية.