الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
الإقتصادي
انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت»  الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية انطلقا من يوم غد الى يوم 11 ماي الجاري على مساحة 55 الف متر مربع، وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على موقعها الالكتروني.
ويمتد جناح تونس الذي سيحتضن المؤسسات التونسية الستة المشاركة بتأطير من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على مساحة 64 مترا مربعا.. ويعد «ماك فروت»  ، تظاهرة دولية موجهة الى المهنيين في القطاع الفلاحي من إنتاج وتجارة وتسويق وتعليب للمنتوجات الغذائية. وسيشهد الصالون عقد لقاءات أعمال ثنائي لاكتشاف فرص الاعمال وإيجاد حرفاء ومزودين. وتستقطب هذه التظاهرة 1100 عارض من بينهم 25 بالمائة أجانب، علاوة على 1500 ممن يقومون بالشراءات والذين يمثلون 11 نشاطا على غرار البذور والمستجدات النباتية والمشاتل والتقنيات الانتاجية والانتاج والتجارة والتوزيع والتجهيزات والتكنولوجيات والمواد والتعليب والخضر والغلال والفواكه الجافة والخدمات واللوجستيك. يذكر ان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ستعمل على ان تؤمن لفائدة المستثمرين الاجانب الحاضرين في الصالون كل المعطيات الخاصة للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس واجراءات قانون الاستثمار الجديد ولا سيما في ما يتصل بالفلاحة والصناعات الغذائية.

تقرؤون أيضا
رقم اليوم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي كمية الاسمنت التي تمكّنت شركة اسمنت بنزرت من تصديرها نحو إيطاليا مؤخرا وفق بيانات نشرها موقع بورصة...
المزيد >>
في ندوة نظمتها «بوليتكنيك انترناسيونال»:الاقتصاد التضامني والاجتماعي قادر على خلق 200 ألف موطن شغل سنويا
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال الخبير الاقتصادي والرئيس المؤسس لجمعية «عمل وتنمية مُتضامنة»   (ADS)  راضي المدّب أنه آن الأوان اليوم...
المزيد >>
نهائي دورة «دليس دانون للأمم 2018»:قائمة المدارس المتأهلة للتصفيات الاقليمية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت الأدوار التمهيدية من كأس «دليس دانون» في نسختها الثامنة عشرة ( 18 ) لتنطلق في التصفيات الاقليمية...
المزيد >>
انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الإقتصادي
انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت»  الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية انطلقا من يوم غد الى يوم 11 ماي الجاري على مساحة 55 الف متر مربع، وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على موقعها الالكتروني.
ويمتد جناح تونس الذي سيحتضن المؤسسات التونسية الستة المشاركة بتأطير من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على مساحة 64 مترا مربعا.. ويعد «ماك فروت»  ، تظاهرة دولية موجهة الى المهنيين في القطاع الفلاحي من إنتاج وتجارة وتسويق وتعليب للمنتوجات الغذائية. وسيشهد الصالون عقد لقاءات أعمال ثنائي لاكتشاف فرص الاعمال وإيجاد حرفاء ومزودين. وتستقطب هذه التظاهرة 1100 عارض من بينهم 25 بالمائة أجانب، علاوة على 1500 ممن يقومون بالشراءات والذين يمثلون 11 نشاطا على غرار البذور والمستجدات النباتية والمشاتل والتقنيات الانتاجية والانتاج والتجارة والتوزيع والتجهيزات والتكنولوجيات والمواد والتعليب والخضر والغلال والفواكه الجافة والخدمات واللوجستيك. يذكر ان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ستعمل على ان تؤمن لفائدة المستثمرين الاجانب الحاضرين في الصالون كل المعطيات الخاصة للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس واجراءات قانون الاستثمار الجديد ولا سيما في ما يتصل بالفلاحة والصناعات الغذائية.

تقرؤون أيضا
رقم اليوم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي كمية الاسمنت التي تمكّنت شركة اسمنت بنزرت من تصديرها نحو إيطاليا مؤخرا وفق بيانات نشرها موقع بورصة...
المزيد >>
في ندوة نظمتها «بوليتكنيك انترناسيونال»:الاقتصاد التضامني والاجتماعي قادر على خلق 200 ألف موطن شغل سنويا
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال الخبير الاقتصادي والرئيس المؤسس لجمعية «عمل وتنمية مُتضامنة»   (ADS)  راضي المدّب أنه آن الأوان اليوم...
المزيد >>
نهائي دورة «دليس دانون للأمم 2018»:قائمة المدارس المتأهلة للتصفيات الاقليمية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت الأدوار التمهيدية من كأس «دليس دانون» في نسختها الثامنة عشرة ( 18 ) لتنطلق في التصفيات الاقليمية...
المزيد >>
انطلاقا من الغد:6 مؤسسات تونسية في صالون «ماك فروت» بريميني الايطالية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تشارك تونس من خلال 6 مؤسسات في الصالون الدولي للخضر والغلال « ماك فروت» الذي يلتئم في مدينة ريميني الايطالية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
﻿