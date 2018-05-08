نهائي دورة «دليس دانون للأمم 2018»:قائمة المدارس المتأهلة للتصفيات الاقليمية

انتهت الأدوار التمهيدية من كأس «دليس دانون» في نسختها الثامنة عشرة ( 18 ) لتنطلق في التصفيات الاقليمية للدورة التي ستقام خلال الأسبوع الجاري إلى حين بلوغ الأدوار النهائية التي ستحتضنها مدينة عين دراهم يومي 10و11 ماي 2018.

وستجمع هذه التصفيات 24 فريقا مدرسيا من بين الفائزين في الجولات التمهيدية التي دارت في 24 ولاية على امتداد الأشهر الماضية. أين سيتأهل 8 فرق مدرسية ليجمع النهائي الوطني بينها وبين 8 فرق. وتأتي هذه التظاهرة الرياضية الكبرى في إطار وفاء مؤسسة «دليس دانون» لسياستها الاجتماعية كمؤسسة مواطنة تجعل الشباب من أوكد أولوياتها من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة والتأطير وتطوير الفرص لاكتشاف المواهب. وتواصل «دليس دانون» العمل خلال 17 عاما من أجل توفير كل مقومات النجاح والتألق. وفي ما يلي قائمة الفرق المدرسية المتأهلة للتصفيات الاقليمية:

المدرسة الابتدائية منزل النور عن ولاية المنستير

المدرسة الابتدائية الرملة قرقنة ولاية صفاقس

المدرسة الابتدائية حشاد عن ولاية تطاوين

المدرسة الابتدائية 15 أكتوبر عن ولاية مدنين

المدرسة الابتدائية الهادي شاكر عن ولاية بنزرت

المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة تاجروين عن ولاية الكاف

المدرسة الابتدائية ابن خلدون عن ولاية زغوان

المدرسة الابتدائية بئر الجديد مرناق عن ولاية بن عروس

المدرسة الابتدائية رواد عن ولاية أريانة

المدرسة الابتدائية محمد علي ولاية قابس

المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة عن ولاية جندوبة

المدرسة الابتدائية الكرامة عن ولاية القصرين

المدرسة الابتدائية 2 مارس دوز عن ولاية قبلي

المدرسة الابتدائية الهواري عن ولاية باجة

المدرسة الابتدائية الجمهورية عن ولاية سليانة

المدرسة الابتدائية حشاد الرجيش عن ولاية المهدية

المدرسة الابتدائية المنصورة عن ولاية القيروان

المدرسة الابتدائية فرحات حشاد عن سيدي بوزيد

المدرسة الابتدائية الأنصاري عن ولاية سوسة

المدرسة الابتدائية ساحة السوق قربة عن ولاية نابل

المدرسة الابتدائية ابن رشد حزوة عن ولاية توزر

المدرسة الابتدائية عرباطة 2 عن ولاية قفصة

المدرسة الابتدائية فتح واد الليل عن ولاية منوبة

المدرسة الابتدائية شط البحيرة عن تونس

قائمة الفرق المدنية المتأهلة إلى النهائيات الوطنية

النادي الرياضي البنزرتي

الملعب التونسي

النادي الافريقي

النادي الرياضي الصفاقسي

نادي صوفيا سبورتيف

الترجي الرياضي التونسي

النجم الرياضي الساحلي

شبيبة القيروان