نهائي دورة «دليس دانون للأمم 2018»:قائمة المدارس المتأهلة للتصفيات الاقليمية

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انتهت الأدوار التمهيدية من كأس «دليس دانون» في نسختها الثامنة عشرة ( 18 ) لتنطلق في التصفيات الاقليمية للدورة التي ستقام خلال الأسبوع الجاري إلى حين بلوغ الأدوار النهائية التي ستحتضنها مدينة عين دراهم يومي 10و11 ماي 2018.
وستجمع هذه التصفيات 24 فريقا مدرسيا من بين الفائزين في الجولات التمهيدية التي دارت في 24 ولاية على امتداد الأشهر الماضية. أين سيتأهل 8 فرق مدرسية ليجمع النهائي الوطني بينها وبين 8 فرق. وتأتي هذه التظاهرة الرياضية الكبرى في إطار وفاء مؤسسة «دليس دانون» لسياستها الاجتماعية كمؤسسة مواطنة تجعل الشباب من أوكد أولوياتها من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة والتأطير وتطوير الفرص لاكتشاف المواهب. وتواصل «دليس دانون» العمل خلال 17 عاما من أجل توفير كل مقومات النجاح والتألق. وفي ما يلي قائمة الفرق المدرسية المتأهلة للتصفيات الاقليمية:
المدرسة الابتدائية منزل النور عن ولاية المنستير
المدرسة الابتدائية الرملة قرقنة ولاية صفاقس
المدرسة الابتدائية حشاد عن ولاية تطاوين
المدرسة الابتدائية 15 أكتوبر عن ولاية مدنين
المدرسة الابتدائية الهادي شاكر عن ولاية بنزرت
المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة تاجروين عن ولاية الكاف
المدرسة الابتدائية ابن خلدون عن ولاية زغوان
المدرسة الابتدائية بئر الجديد مرناق عن ولاية بن عروس
المدرسة الابتدائية رواد عن ولاية أريانة
المدرسة الابتدائية محمد علي ولاية قابس
المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة عن ولاية جندوبة
المدرسة الابتدائية الكرامة عن ولاية القصرين
المدرسة الابتدائية 2 مارس دوز عن ولاية قبلي
المدرسة الابتدائية الهواري عن ولاية باجة
المدرسة الابتدائية الجمهورية عن ولاية سليانة
المدرسة الابتدائية حشاد الرجيش عن ولاية المهدية
المدرسة الابتدائية المنصورة عن ولاية القيروان
المدرسة الابتدائية فرحات حشاد عن سيدي بوزيد
المدرسة الابتدائية الأنصاري عن ولاية سوسة
المدرسة الابتدائية ساحة السوق قربة عن ولاية نابل
المدرسة الابتدائية ابن رشد حزوة عن ولاية توزر
المدرسة الابتدائية عرباطة 2 عن ولاية قفصة
المدرسة الابتدائية فتح واد الليل عن ولاية منوبة
المدرسة الابتدائية شط البحيرة عن تونس
قائمة الفرق المدنية المتأهلة إلى النهائيات الوطنية
النادي الرياضي البنزرتي
الملعب التونسي
النادي الافريقي
النادي الرياضي الصفاقسي
نادي صوفيا سبورتيف
الترجي الرياضي التونسي
النجم الرياضي الساحلي
شبيبة القيروان
انتهت الأدوار التمهيدية من كأس «دليس دانون» في نسختها الثامنة عشرة ( 18 ) لتنطلق في التصفيات الاقليمية للدورة التي ستقام خلال الأسبوع الجاري إلى حين بلوغ الأدوار النهائية التي ستحتضنها مدينة عين دراهم يومي 10و11 ماي 2018.
وستجمع هذه التصفيات 24 فريقا مدرسيا من بين الفائزين في الجولات التمهيدية التي دارت في 24 ولاية على امتداد الأشهر الماضية. أين سيتأهل 8 فرق مدرسية ليجمع النهائي الوطني بينها وبين 8 فرق. وتأتي هذه التظاهرة الرياضية الكبرى في إطار وفاء مؤسسة «دليس دانون» لسياستها الاجتماعية كمؤسسة مواطنة تجعل الشباب من أوكد أولوياتها من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة والتأطير وتطوير الفرص لاكتشاف المواهب. وتواصل «دليس دانون» العمل خلال 17 عاما من أجل توفير كل مقومات النجاح والتألق. وفي ما يلي قائمة الفرق المدرسية المتأهلة للتصفيات الاقليمية:
المدرسة الابتدائية منزل النور عن ولاية المنستير
المدرسة الابتدائية الرملة قرقنة ولاية صفاقس
المدرسة الابتدائية حشاد عن ولاية تطاوين
المدرسة الابتدائية 15 أكتوبر عن ولاية مدنين
المدرسة الابتدائية الهادي شاكر عن ولاية بنزرت
المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة تاجروين عن ولاية الكاف
المدرسة الابتدائية ابن خلدون عن ولاية زغوان
المدرسة الابتدائية بئر الجديد مرناق عن ولاية بن عروس
المدرسة الابتدائية رواد عن ولاية أريانة
المدرسة الابتدائية محمد علي ولاية قابس
المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة عن ولاية جندوبة
المدرسة الابتدائية الكرامة عن ولاية القصرين
المدرسة الابتدائية 2 مارس دوز عن ولاية قبلي
المدرسة الابتدائية الهواري عن ولاية باجة
المدرسة الابتدائية الجمهورية عن ولاية سليانة
المدرسة الابتدائية حشاد الرجيش عن ولاية المهدية
المدرسة الابتدائية المنصورة عن ولاية القيروان
المدرسة الابتدائية فرحات حشاد عن سيدي بوزيد
المدرسة الابتدائية الأنصاري عن ولاية سوسة
المدرسة الابتدائية ساحة السوق قربة عن ولاية نابل
المدرسة الابتدائية ابن رشد حزوة عن ولاية توزر
المدرسة الابتدائية عرباطة 2 عن ولاية قفصة
المدرسة الابتدائية فتح واد الليل عن ولاية منوبة
المدرسة الابتدائية شط البحيرة عن تونس
قائمة الفرق المدنية المتأهلة إلى النهائيات الوطنية
النادي الرياضي البنزرتي
الملعب التونسي
النادي الافريقي
النادي الرياضي الصفاقسي
نادي صوفيا سبورتيف
الترجي الرياضي التونسي
النجم الرياضي الساحلي
شبيبة القيروان
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018