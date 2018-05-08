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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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في ندوة نظمتها «بوليتكنيك انترناسيونال»:الاقتصاد التضامني والاجتماعي قادر على خلق 200 ألف موطن شغل سنويا
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الإقتصادي
في ندوة نظمتها «بوليتكنيك انترناسيونال»:الاقتصاد التضامني والاجتماعي قادر على خلق 200 ألف موطن شغل سنويا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

قال الخبير الاقتصادي والرئيس المؤسس لجمعية «عمل وتنمية مُتضامنة»   (ADS)  راضي المدّب أنه آن الأوان اليوم في تونس لارساء منظومة «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» بحكم ما يمكن ان توفره من قيمة مضافة في مجال خلق الثروة ودعم الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل. وأضاف المتحدث أمام عدد من الضيوف ومن الطلبة في ندوة نظمتها مدرسة القانون والأعمال  Law&Business School التابعة لمجمع جامعة «بوليتكنيك أنترناسيونال»  P I حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه لا يُعقل ان تتأخر تونس إلى هذا الحد في إرساء هذا النوع من الاقتصاد أو ما يُعرف بـ«القطاع الاقتصادي الثالث»  (الى جانب القطاع العام والقطاع الخاص). حيث يمثل اليوم في تونس أقل من  1 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام PIB في حين انه يمثل في دول أخرى نسبا أرفع. ففي فرنسا يساهم بـ10 بالمائة في خلق مواطن شغل جديدة سنويا ويساهم في خلق رُبع مواطن الشغل الجديدة سنويا في الدول السكندينافية كما انه في الولايات المتحدة الامريكية أغلب الشركات الفلاحية الكبرى عبارة عن تعاضديات وكذلك الشأن بالنسبة للجامعات الأمريكية الشهيرة هناك التي تتخذ شكل الاقتصاد التضامني والاجتماعي. وقال انه توجد بعض التجارب في تونس لكنها بقيت محدودة واقتصرت مثلا على التأمينات التعاونية وعلى بعض التعاضديات الفلاحية.. واعتبر راضي المدب انه يجب بالنسبة لتونس ان ترتفع مساهمة الاقتصاد التضامني والاجتماعي الى ما بين 5 و6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنويا بهدف معاضدة القطاعين العام والخاص في الجهود التنموية وفي خلق مواطن الشغل وخلق الثروة. فالترفيع فيه بهذه النسبة يعني توفير 200 الف موطن شغل إضافي سنويا وبالتالي امتصاص فائض البطالة الذي تراكم اليوم في تونس الى حدود 650 الف عاطل وايضا توفير ثروة إضافية تناهز سنويا 5 مليار دينار وكل ذلك يعني إضافة نقطة سنويا في نسبة النمو..  وعموما يمكن ان يعطي الاقتصادي التضامني والاجتماعي حسب راضي المدب آمالا جديدة ويفتح آفاقا واسعة أمام طبقة واسعة من التونسيين تشعر اليوم بانها «خارج» المجال الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر المتحدث انه يمكن تحقيق قفزة في هذا النوع من الاقتصاد أولا عبر وضع منظومة قانونية قوية ومتماسكة (يوجد مشروع قانون) ولكن أيضا بوضع عديد الآليات من قبل الدولة على غرار التسهيلات الادارية (مثلا للحصول على التراخيص ولفتح حسابات بنكية) ووضع الإطار المؤسساتي اللازم ومزيد دعم منظومة التمويل الصغير والعمل بالخصوص على استقطاب الناشطين في مجال الاقتصاد غير المنظم نحو الاقتصاد المنظم لتمكينهم من بعث مشاريع صغرى أو متوسطة بشكل منظمة وأيضا من خلال الترويج والتعريف به الى جانب التكوين والمرافقة لكل من ينخرط فيه، وهو ما عملت على تنفيذه بعض الدول الافريقية مثل كينيا وبنغلاديش. ودعا راضي المدب في الختام الى ان لا تكون هذه التجربة – في صورة بعثها في تونس – مُسقطة من فوق اي من السلطة (مثلما حصل في تجربة التعاضد في الستينات) بل يجب تركها تنبع من الأسفل أي من المجتمع ومن حاجته الى التعاضد والتكاتف حسب اختياراته وحاجياته الاقتصادية والاجتماعية. 

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الإقتصادي
في ندوة نظمتها «بوليتكنيك انترناسيونال»:الاقتصاد التضامني والاجتماعي قادر على خلق 200 ألف موطن شغل سنويا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

قال الخبير الاقتصادي والرئيس المؤسس لجمعية «عمل وتنمية مُتضامنة»   (ADS)  راضي المدّب أنه آن الأوان اليوم في تونس لارساء منظومة «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» بحكم ما يمكن ان توفره من قيمة مضافة في مجال خلق الثروة ودعم الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل. وأضاف المتحدث أمام عدد من الضيوف ومن الطلبة في ندوة نظمتها مدرسة القانون والأعمال  Law&Business School التابعة لمجمع جامعة «بوليتكنيك أنترناسيونال»  P I حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه لا يُعقل ان تتأخر تونس إلى هذا الحد في إرساء هذا النوع من الاقتصاد أو ما يُعرف بـ«القطاع الاقتصادي الثالث»  (الى جانب القطاع العام والقطاع الخاص). حيث يمثل اليوم في تونس أقل من  1 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام PIB في حين انه يمثل في دول أخرى نسبا أرفع. ففي فرنسا يساهم بـ10 بالمائة في خلق مواطن شغل جديدة سنويا ويساهم في خلق رُبع مواطن الشغل الجديدة سنويا في الدول السكندينافية كما انه في الولايات المتحدة الامريكية أغلب الشركات الفلاحية الكبرى عبارة عن تعاضديات وكذلك الشأن بالنسبة للجامعات الأمريكية الشهيرة هناك التي تتخذ شكل الاقتصاد التضامني والاجتماعي. وقال انه توجد بعض التجارب في تونس لكنها بقيت محدودة واقتصرت مثلا على التأمينات التعاونية وعلى بعض التعاضديات الفلاحية.. واعتبر راضي المدب انه يجب بالنسبة لتونس ان ترتفع مساهمة الاقتصاد التضامني والاجتماعي الى ما بين 5 و6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنويا بهدف معاضدة القطاعين العام والخاص في الجهود التنموية وفي خلق مواطن الشغل وخلق الثروة. فالترفيع فيه بهذه النسبة يعني توفير 200 الف موطن شغل إضافي سنويا وبالتالي امتصاص فائض البطالة الذي تراكم اليوم في تونس الى حدود 650 الف عاطل وايضا توفير ثروة إضافية تناهز سنويا 5 مليار دينار وكل ذلك يعني إضافة نقطة سنويا في نسبة النمو..  وعموما يمكن ان يعطي الاقتصادي التضامني والاجتماعي حسب راضي المدب آمالا جديدة ويفتح آفاقا واسعة أمام طبقة واسعة من التونسيين تشعر اليوم بانها «خارج» المجال الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر المتحدث انه يمكن تحقيق قفزة في هذا النوع من الاقتصاد أولا عبر وضع منظومة قانونية قوية ومتماسكة (يوجد مشروع قانون) ولكن أيضا بوضع عديد الآليات من قبل الدولة على غرار التسهيلات الادارية (مثلا للحصول على التراخيص ولفتح حسابات بنكية) ووضع الإطار المؤسساتي اللازم ومزيد دعم منظومة التمويل الصغير والعمل بالخصوص على استقطاب الناشطين في مجال الاقتصاد غير المنظم نحو الاقتصاد المنظم لتمكينهم من بعث مشاريع صغرى أو متوسطة بشكل منظمة وأيضا من خلال الترويج والتعريف به الى جانب التكوين والمرافقة لكل من ينخرط فيه، وهو ما عملت على تنفيذه بعض الدول الافريقية مثل كينيا وبنغلاديش. ودعا راضي المدب في الختام الى ان لا تكون هذه التجربة – في صورة بعثها في تونس – مُسقطة من فوق اي من السلطة (مثلما حصل في تجربة التعاضد في الستينات) بل يجب تركها تنبع من الأسفل أي من المجتمع ومن حاجته الى التعاضد والتكاتف حسب اختياراته وحاجياته الاقتصادية والاجتماعية. 

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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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