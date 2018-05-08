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8 آلاف طن
هي كمية الاسمنت التي تمكّنت شركة اسمنت بنزرت من تصديرها نحو إيطاليا مؤخرا وفق بيانات نشرها موقع بورصة الاوراق المالية بتونس. وتخطط الشركة لشحن سفينة جديدة بحمولة 30 ألف طن من «الكلنكر» خلال شهر ماي الجاري إلى جانب تفريغ حمولة من الفحم والبترول بما يمكنها من تشغيل وحدات الانتاج. وتعد اسمنت بنزرت من بين أهم شركات انتاج الاسمنت في تونس وتعمل على ايجاد أسواق خارجية جديدة.
8 آلاف طن
هي كمية الاسمنت التي تمكّنت شركة اسمنت بنزرت من تصديرها نحو إيطاليا مؤخرا وفق بيانات نشرها موقع بورصة الاوراق المالية بتونس. وتخطط الشركة لشحن سفينة جديدة بحمولة 30 ألف طن من «الكلنكر» خلال شهر ماي الجاري إلى جانب تفريغ حمولة من الفحم والبترول بما يمكنها من تشغيل وحدات الانتاج. وتعد اسمنت بنزرت من بين أهم شركات انتاج الاسمنت في تونس وتعمل على ايجاد أسواق خارجية جديدة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018