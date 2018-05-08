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8 آلاف طن

هي كمية الاسمنت التي تمكّنت شركة اسمنت بنزرت من تصديرها نحو إيطاليا مؤخرا وفق بيانات نشرها موقع بورصة الاوراق المالية بتونس. وتخطط الشركة لشحن سفينة جديدة بحمولة 30 ألف طن من «الكلنكر» خلال شهر ماي الجاري إلى جانب تفريغ حمولة من الفحم والبترول بما يمكنها من تشغيل وحدات الانتاج. وتعد اسمنت بنزرت من بين أهم شركات انتاج الاسمنت في تونس وتعمل على ايجاد أسواق خارجية جديدة.