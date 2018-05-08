في انتظار نتيجة الحكم التحضيري :تأجيـل النظر في الجزء الثاني من قضيـــة الشهيـــد بلعيـــد

تونس «الشروق»:

أرجأت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في الجزء الثاني من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى موعد لاحق في انتظار ورود نتيجة الحكم التحضيري.

وكانت دائرة الاتهام قد استجابت في وقت سابق لـ11 نقطة من بين طلبات القائمين بالحق الشخصي في القضية و طلبات الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس و مطالبة قاضي التحقيق سماع شهادة امنيين كانا أفاد وليد زروق بأنهما شاهدا كمال القضقاضي بحي التضامن ولكن تعليمات أمرتهما بعدم التدخل.

ويشار أيضا الى ان هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد كانت قد طالبت بتوجيه الاتهام إلى كل من وزير الداخلية آنذاك علي العريض وبعض الكوادر الأمنية و اعتبارهم قد تخاذلوا في حماية الشهيد من الاغتيال إلى جانب التلاعب بالأبحاث.

ويذكر ان الجزء الأول من ملف القضية منشور حاليا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب و قد شهد ماراطونا من الجلسات و قدمت خلالها عديد التقارير و الطلبات.

إيمان بن عزيزة