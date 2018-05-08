في انتظار نتيجة الحكم التحضيري :تأجيـل النظر في الجزء الثاني من قضيـــة الشهيـــد بلعيـــد

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تونس «الشروق»:
أرجأت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في الجزء الثاني من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى موعد لاحق في انتظار ورود نتيجة الحكم التحضيري.
وكانت دائرة الاتهام قد استجابت في وقت سابق لـ11 نقطة من بين طلبات القائمين بالحق الشخصي في القضية و طلبات الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس و مطالبة قاضي التحقيق سماع شهادة امنيين كانا أفاد وليد زروق بأنهما شاهدا كمال القضقاضي بحي التضامن ولكن تعليمات أمرتهما بعدم التدخل.
ويشار أيضا الى ان هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد كانت قد طالبت بتوجيه الاتهام إلى كل من وزير الداخلية آنذاك علي العريض وبعض الكوادر الأمنية و اعتبارهم قد تخاذلوا في حماية الشهيد من الاغتيال إلى جانب التلاعب بالأبحاث.
ويذكر ان الجزء الأول من ملف القضية منشور حاليا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب و قد شهد ماراطونا من الجلسات و قدمت خلالها عديد التقارير و الطلبات.
تونس «الشروق»:
أرجأت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في الجزء الثاني من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى موعد لاحق في انتظار ورود نتيجة الحكم التحضيري.
وكانت دائرة الاتهام قد استجابت في وقت سابق لـ11 نقطة من بين طلبات القائمين بالحق الشخصي في القضية و طلبات الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس و مطالبة قاضي التحقيق سماع شهادة امنيين كانا أفاد وليد زروق بأنهما شاهدا كمال القضقاضي بحي التضامن ولكن تعليمات أمرتهما بعدم التدخل.
ويشار أيضا الى ان هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد كانت قد طالبت بتوجيه الاتهام إلى كل من وزير الداخلية آنذاك علي العريض وبعض الكوادر الأمنية و اعتبارهم قد تخاذلوا في حماية الشهيد من الاغتيال إلى جانب التلاعب بالأبحاث.
ويذكر ان الجزء الأول من ملف القضية منشور حاليا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب و قد شهد ماراطونا من الجلسات و قدمت خلالها عديد التقارير و الطلبات.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018