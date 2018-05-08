حمّام الأنف:إيقـــــاف عنصر خطير مطلــوب فـــي 3 قضايــــــا إرهابيــــــة

تونس «الشروق»:

تمكّن أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة ليلة أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مصنف خطير مطلوب في ثلاث قضايا إرهابية إثر كمين نصب له بجهة حمام الأنف.

ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن المظنون فيه وهو عنصر تكفيري في نهاية العقد الثالث من عمره سافر سنة 2012 إلى سوريا وقاتل في صفوف جبهة النصرة الإرهابية، ثم غادر سوريا ومكث في تركيا ليعود لاحقا إلى ليبيا ومنها تسلّل إلى التراب التونسي وظل محل تفتيش من أجل ثلاث قضايا ذات صبغة إرهابية من بينها التورط في شبكة تسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب وتقديم المؤونة إلى عناصر إرهابية متحصنة بجبال الكاف وقضية أخرى تعلقت بالتحريض على قوات الجيش والأمن الوطنيين.

وقد وردت مؤخرا على أعوان احدى فرق مكافحة الإرهاب معلومات دقيقة مفادها تحصن المظنون فيه بمنزل بجهة حمام الأنف بالضاحية الجنوبية للعاصمة، فتم نصب كمين محكم له ومداهمة المتحصن داخله ومن ثم إيقافه وحجز مبلغ مالي بحوزته وهاتفين وحاسوب وتم اقتياده مباشرة إلى مقر التحقيق لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه.





سليم العجرودي