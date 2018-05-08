حمّام الأنف:إيقـــــاف عنصر خطير مطلــوب فـــي 3 قضايــــــا إرهابيــــــة

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تونس «الشروق»:
تمكّن أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة ليلة أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مصنف خطير مطلوب في ثلاث قضايا إرهابية إثر كمين نصب له بجهة حمام الأنف.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن المظنون فيه وهو عنصر تكفيري في نهاية العقد الثالث من عمره سافر سنة 2012 إلى سوريا وقاتل في صفوف جبهة النصرة الإرهابية، ثم غادر سوريا ومكث في تركيا ليعود لاحقا إلى ليبيا ومنها تسلّل إلى التراب التونسي وظل محل تفتيش من أجل ثلاث قضايا ذات صبغة إرهابية من بينها التورط في شبكة تسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب وتقديم المؤونة إلى عناصر إرهابية متحصنة بجبال الكاف وقضية أخرى تعلقت بالتحريض على قوات الجيش والأمن الوطنيين.
وقد وردت مؤخرا على أعوان احدى فرق مكافحة الإرهاب معلومات دقيقة مفادها تحصن المظنون فيه بمنزل بجهة حمام الأنف بالضاحية الجنوبية للعاصمة، فتم نصب كمين محكم له ومداهمة المتحصن داخله ومن ثم إيقافه وحجز مبلغ مالي بحوزته وهاتفين وحاسوب وتم اقتياده مباشرة إلى مقر التحقيق لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه.
تونس «الشروق»:
تمكّن أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة ليلة أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مصنف خطير مطلوب في ثلاث قضايا إرهابية إثر كمين نصب له بجهة حمام الأنف.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن المظنون فيه وهو عنصر تكفيري في نهاية العقد الثالث من عمره سافر سنة 2012 إلى سوريا وقاتل في صفوف جبهة النصرة الإرهابية، ثم غادر سوريا ومكث في تركيا ليعود لاحقا إلى ليبيا ومنها تسلّل إلى التراب التونسي وظل محل تفتيش من أجل ثلاث قضايا ذات صبغة إرهابية من بينها التورط في شبكة تسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب وتقديم المؤونة إلى عناصر إرهابية متحصنة بجبال الكاف وقضية أخرى تعلقت بالتحريض على قوات الجيش والأمن الوطنيين.
وقد وردت مؤخرا على أعوان احدى فرق مكافحة الإرهاب معلومات دقيقة مفادها تحصن المظنون فيه بمنزل بجهة حمام الأنف بالضاحية الجنوبية للعاصمة، فتم نصب كمين محكم له ومداهمة المتحصن داخله ومن ثم إيقافه وحجز مبلغ مالي بحوزته وهاتفين وحاسوب وتم اقتياده مباشرة إلى مقر التحقيق لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018