النفيضـــــــة:شجــــار بين شابين ينتهي بجريمـــة قتل

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«الشروق» مكتب الساحل:
شهدت منطقة عين القارصي التابعة لمعتمدية النفيضة مساء أمس الأول جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 18عاما وقد توفي متأثرا بنزيف دموي حاد بعد شجار بينه وبين شاب يبلغ من العمر 19 عاما.
وتوفي الهالك حال وصوله إلى المستشفى المحلي بالنفيضة إثر شجار وتبادل للكمات بينه وبين صديقه لسبب «تافه»، حسب ما أكدته مصادر أمنية لـ «الشروق».
وقد تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة في وقت قياسي من إيقاف القاتل ونقل جثة الهالك للتشريح بقسم الطب الشرعي بمستشفى حشاد بسوسة فيما أذنت النيابة العمومية لأعوان الفرقة بمواصلة البحث في القضية.
«الشروق» مكتب الساحل:
شهدت منطقة عين القارصي التابعة لمعتمدية النفيضة مساء أمس الأول جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 18عاما وقد توفي متأثرا بنزيف دموي حاد بعد شجار بينه وبين شاب يبلغ من العمر 19 عاما.
وتوفي الهالك حال وصوله إلى المستشفى المحلي بالنفيضة إثر شجار وتبادل للكمات بينه وبين صديقه لسبب «تافه»، حسب ما أكدته مصادر أمنية لـ «الشروق».
وقد تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة في وقت قياسي من إيقاف القاتل ونقل جثة الهالك للتشريح بقسم الطب الشرعي بمستشفى حشاد بسوسة فيما أذنت النيابة العمومية لأعوان الفرقة بمواصلة البحث في القضية.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018