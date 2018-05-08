النفيضـــــــة:شجــــار بين شابين ينتهي بجريمـــة قتل

«الشروق» مكتب الساحل:

شهدت منطقة عين القارصي التابعة لمعتمدية النفيضة مساء أمس الأول جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 18عاما وقد توفي متأثرا بنزيف دموي حاد بعد شجار بينه وبين شاب يبلغ من العمر 19 عاما.

وتوفي الهالك حال وصوله إلى المستشفى المحلي بالنفيضة إثر شجار وتبادل للكمات بينه وبين صديقه لسبب «تافه»، حسب ما أكدته مصادر أمنية لـ «الشروق».

وقد تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة في وقت قياسي من إيقاف القاتل ونقل جثة الهالك للتشريح بقسم الطب الشرعي بمستشفى حشاد بسوسة فيما أذنت النيابة العمومية لأعوان الفرقة بمواصلة البحث في القضية.





أبو ضياء