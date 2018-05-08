وكالات اسفار لتبيض الأموال في تونس: صفقات مشبوهة لتمويل مهربين وارهابيين

مازالت تونس تعاني من تصنيفها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسيل الأموال وتبييض الإرهاب حيث تبين وجود المئات من الشركات الوهمية من بينها عدد من وكالات اسفار يقف وراءها كبار المهربين.

تونس ـ الشروق:

«الشروق» تفتح ملف تورط عدد من وكالات الاسفار في تهريب وتبيض الاموال وكيفية استغلال المهربين هذه الوكالات لصالحهم لتمويل صفقاتهم المشبوهة ..

بعد بعث شركات وهمية منذ احداث 14 جانفي الى غاية اليوم وتبين انها لم تقم باستثمارات داخل التراب التونسي وانما هي واجهة لعمليات تبيض المليارات داخل وخارج التراب التونسي قرر عدد من اباطرة التهريب في تونس بعث وكالات اسفار بطريقة غير قانوينة تهدف الى استغلالها في عمليات تبيض وغسيل الاموال وارسال مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة لتمويل صفقات مشبوهة في الصين وبعض الدول الاجنبية الاخرى.

التفاصيل

يوم 20 اوت 2017 على الساعة 11و 20 دقيقة تم ارسال مبالغ مالية من حساب جاري لوكالة اسفار تم بعثها سنة 2015 يقدر المبلغ الجملي حوالي 100 الف اورو لصالح مهرب اقمشة في الصين قام بإدخال بضاعة مهربة في سبتمبر 2017 عبر ميناء رادس بطريقة غير قانونية في 3 حاويات ليتبين لاحقا تورط الوكالة التي يمتلكها مهرب اصيل بن قردان.

وتم ارسال المبلغ المالي الى الصين كدفعة اولية لرحلة وفد تونسي الى الصين ليتبين ان التأشيرات مزورة ولا يوجد اي وفد سيسافر للمشاركة في معرض دولي حول الفلاحة.

كما تم ايضا ارسال مبلغ مالي يقدر بـ333 الف دولار تحت حساب جاري 190/66 الى الصين لحساب بنك صيني ليتم لاحقا تحويل المبلغ لصالح مهرب مختص في بيع وشراء اطنان من الالعاب الممنوعة داخل التراب التونسي نظرا لخطورتها على صحة الاطفال وقد تم التحذير منها في عديد المناسبات من قبل وزارة الصحة.

المخطط

اكد مصدر مطلع لـ«الشروق» ان هناك العشرات من وكالات الأسفار العشوائية التي ظهرت منذ سنة 2011 الى غاية اواخر سنة 2017 وخاصة منها التي كانت مختصة في العمرة واخرى مختصة في رحالات نحو تركيا وهدفها تبييض الاموال وتهريبها بطريقةغير قانونية الى حساب المهربين في بنوك اجنبية .ويذكر انه في 10 اكتوبر 2017 تم القبض على مواطن اجنبي وحجز ما يقارب 7 الاف اورو بعد ان تبين انه كان يطلب من حرفائه في ولاية المنستير دفع اموال من العملة الصعبة وارسالها الى تركيا مع مهرب تونسي .

الرحلات

وتطرق مصدرنا الى وجود العشرات من الرحلات الوهمية خاصة نحو الصين تتكفل بها جمعيات مشبوهة تقوم بإبرام صفقات مع وكالات اسفار حديثة ومن بين التحويلات المالية الي تمكنت «الشروق» من تحديدها:

تحويل 33 الف دولار لصالح مهرب.

ارسال 93 الف دولار في شهر ماي 2017.

تحويل 110 الف دولار لحساب بنك صيني.

66 الف دولار في شهر جانفي 2018 .

تحويل مبلغين ماليين يقدران بـ85 الف دولار في سبتمبر 2017.

ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2017 تم اغلاق 4 وكالات اسفار تم إنشاؤها من قبل مهرب اصيل مدينة الجم وقام بتسجيلها باسم زوجته وابنه الذي لم يبلغ بعد سن 12 سنة كما قام هذا المهرب بتحويل مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة لحساب شركة اجنبية التي قامت بدورها بالاتفاق معه على صفقة تهريب مرجان حسب ما اكده مصدر رسمي لـ«الشروق».

الارهاب في الموعد

من جهة اخرى اكد مصدرنا انه تبين ان 3 وكالات اسفار مختصة في رحالات العمرة والحج تتعامل مع عناصر ارهابية وتم سابقا القبض على صاحب وكالة لتورطه مع ارهابيين مضيفا في هذا السياق « كلنا نعلم الرابط القوي بين المهربين والارهابيين وكيفية ادخالهم الاسلحة وتوزيعها في الجبال لصالح الارهابيين المتواجدين في جبال القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة مضيفا ان كبار المهربين يتعاملون مباشرة مع زعماء الخلايا الارهابية.

مفاهيم

ـ تبييض الأموال هي عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة إلى أموال شرعية وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة.

ـ ويُعتبر غسيل الأموال جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

ـ يؤثر غسيل الاموال على الاقتصاد حيث تتيح هذه الجريمة للمجرمين إمكانيّة التصرّف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة .

تحقيق: منى البوعزيزي