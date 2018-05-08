صوت الشــــــــــارع:هل أن التونســي فقــد الحسّ الوطنــــي ؟

بلحسن المناعي (عامل)

ما يحصل في تونس لا علاقة له بتراجع الحس الوطني، فتراجع الانتخابات وردود الفعل تتعلق عادة بتراجع الثقة في الحكومة وفي السياسة والسياسيين.

ناجي السعداوي (رئيس مصلحة)

شخصيا أنا وطني للنخاع، لكني لم أنتخب.. وللتونسي حس وطني.. لكن ما يحصل نتيجة لأنه لا يوجد ما يفرح أو يبعث فيه لمسة التفاؤل.. فالمواطن مغدور ومغلوب على أمره.

مفداوي سامي (طالب)

أنا لم أنتخب وعدد كبير من التونسيين لم ينتخبوا.. أعتقد ان الحس الوطني قد تراجع في كل المجالات لا في الانتخابات وحدها، فهناك من لا تهمه الجنسية ولا البلاد ويبحث عن الحرقة، فكيف يمكن أن ينمو الحس الوطني وسط الفقر وما يعيشه الشباب من بطالة.

وجدي ساسي (تقني)

ما نعيشه في تونس لا علاقة له بتراجع الحس الوطني أو غياب حب الوطن، الأمور تتعلق بغياب الثقة في السياسيين، وفي الوعود التي لا تنفذ.. هناك أقوال وليست هناك أفعال. وهناك غلاء في المعيشة وفي الأداءات، كل هذا يدفع نحو اللامبالاة.