صوت الشــــــــــارع:هل أن التونســي فقــد الحسّ الوطنــــي ؟

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بلحسن المناعي (عامل)
ما يحصل في تونس لا علاقة له بتراجع الحس الوطني، فتراجع الانتخابات وردود الفعل تتعلق عادة بتراجع الثقة في الحكومة وفي السياسة والسياسيين.
ناجي السعداوي (رئيس مصلحة)
شخصيا أنا وطني للنخاع، لكني لم أنتخب.. وللتونسي حس وطني.. لكن ما يحصل نتيجة لأنه لا يوجد ما يفرح أو يبعث فيه لمسة التفاؤل.. فالمواطن مغدور ومغلوب على أمره.
مفداوي سامي (طالب)
أنا لم أنتخب وعدد كبير من التونسيين لم ينتخبوا.. أعتقد ان الحس الوطني قد تراجع في كل المجالات لا في الانتخابات وحدها، فهناك من لا تهمه الجنسية ولا البلاد ويبحث عن الحرقة، فكيف يمكن أن ينمو الحس الوطني وسط الفقر وما يعيشه الشباب من بطالة.
وجدي ساسي (تقني)
ما نعيشه في تونس لا علاقة له بتراجع الحس الوطني أو غياب حب الوطن، الأمور تتعلق بغياب الثقة في السياسيين، وفي الوعود التي لا تنفذ.. هناك أقوال وليست هناك أفعال. وهناك غلاء في المعيشة وفي الأداءات، كل هذا يدفع نحو اللامبالاة.
بلحسن المناعي (عامل)
ما يحصل في تونس لا علاقة له بتراجع الحس الوطني، فتراجع الانتخابات وردود الفعل تتعلق عادة بتراجع الثقة في الحكومة وفي السياسة والسياسيين.
ناجي السعداوي (رئيس مصلحة)
شخصيا أنا وطني للنخاع، لكني لم أنتخب.. وللتونسي حس وطني.. لكن ما يحصل نتيجة لأنه لا يوجد ما يفرح أو يبعث فيه لمسة التفاؤل.. فالمواطن مغدور ومغلوب على أمره.
مفداوي سامي (طالب)
أنا لم أنتخب وعدد كبير من التونسيين لم ينتخبوا.. أعتقد ان الحس الوطني قد تراجع في كل المجالات لا في الانتخابات وحدها، فهناك من لا تهمه الجنسية ولا البلاد ويبحث عن الحرقة، فكيف يمكن أن ينمو الحس الوطني وسط الفقر وما يعيشه الشباب من بطالة.
وجدي ساسي (تقني)
ما نعيشه في تونس لا علاقة له بتراجع الحس الوطني أو غياب حب الوطن، الأمور تتعلق بغياب الثقة في السياسيين، وفي الوعود التي لا تنفذ.. هناك أقوال وليست هناك أفعال. وهناك غلاء في المعيشة وفي الأداءات، كل هذا يدفع نحو اللامبالاة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018