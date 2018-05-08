ثلثا التونسيين قاطعوا الانتخابات:مـــــوت الحـــــس الوطنــــــي ؟

رغم الأهمية الكبرى للانتخابات البلدية في حياة التونسيين إلا أن ارتفاع نسبةالعزوف عن الاقتراع مثّل المفاجأة الكبرى للمتابعين للشأن الوطني فهل يعود هذا العزوف الى احباط المواطن ام الى انتهازية السياسي، أم ان الحس الوطني «مات»؟

تونس ـ الشروق:

من صورة تكدس الأوساخ في الطرقات إلى مشهد محاولة البعض رفع الرايات السوداء وإنزال علم البلاد، وصولا الى بروز الارهابيين والاعتداءات على الملك العمومي، كلهامشاهد لأحداث يدعو تكررها بعد الثورة الى التساؤل إن كان التونسي ما يزال يتمتع بالحس الوطني وحب البلاد، أو أن الحس الوطني قد مات. وقد عاد السؤال ليطرح نفسه مع تدني نسب المشاركة في الانتخابات البلدية.

لم تتعد النسبة النهائية للمشاركة في التصويت في الانتخابات البلدية ليوم الأحد 6 ماي 2018، 33.7بالمائة من جملة المسجلين. وتفيد التقارير المنجزة حول نسب الاقبال على مراكز الاقتراع، ان العدد الجملي للمقترعين لم يتجاوز مليون و796 ألفا و154 مقترعا. وهي نسبة ضعيفة رغم ان الانتخابات الاخيرة تمثّل أول انتخابات بلدية بعد الثورة وتعدّ أول تجربة للحُكم المحلي في تونس. فهل يعود هذا العزوف الى تراجع الشعور بالوطنية لدى التونسي الذي تعوّد بعد الثورة على حالةالفوضى وانعدام النظام بسبب كثرة المطالب وتواتر الاضرابات والتراجع المتواصل في مردود العمل واهتراء البنية التحتية إضافة إلى تكدس الفضلات والانتصاب والبناء الفوضوي وكل المظاهر التي لم تستطع النيابات الخصوصية ان تقضي عليها. وذهب في اعتقاد الملاحظين ان التونسي متعطّش الى انتخاب بلديات قد تتمكن من تحسين مستوى عيش المواطن.

مخزون شبابي

هل ساهم الشعور بالإحباط والكآبة في تراجع الشعور بالوطنية لدى التونسي وقلّص من مشاركته في الحياة العامة والسياسية ام ان انتهازية السياسيين تقف وراء هذا العزوف؟ وتصل نسبةالشباب دون سن الـ 30 سنة الى نحو 70 بالمائة من سكان تونس الذي يُقدّر بقرابة 10.5 ملايين ساكن حسب التعداد العام للسكان لسنة 2014. فهل اصيبت هذه القوة الفاعلة داخل المجتمع التونسي بالإحباط بعد فشل تحقيق الوعود الانتخابية الماضية وارتفاع معدلات البطالة مما تسبّب في عزوفها عن الحياة السياسية؟

عن هذا السؤال اجاب الاستاذ حاتم معتوق رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين ان للعزوف عن الانتخابات سببين رئيسيين يتمثل الاول في ان الشباب التونسي ليس له تقاليد او ثقافة سياسية ولا التكوين الكافي للمشاركة في الشأن السياسي اما الثاني فيعود الى رداءة وانحطاط الخطاب السياسي في عديد المناسبات ووصوله الى مستوى الابتذال والتخوين بالإضافة الى ضعف الوازع الوطني لدى التونسيين وهو ما يمكن ان نلمسه لدى العديد من التلاميذ عند تحية العلم الى غياب الانتاجية في العمل وتواتر الاضرابات وصولا الى ضعف المشاركة في الانتخابات وهو وضع انتج اللامبالاة كما ساهمت الوضعية النفسية للمواطن في مزيد تأزيمه واعتبر الاستاذ ان للعوامل الاقتصادية بدورها تأثيرا على ضعف المشاركة في الانتخابات فالطبقة السياسية الموجودة في سدّة الحكم لم تبادر بالتضحية وخفض اجورها بنسب معقولة واكتفت بمطالبة المواطن بتقديم التضحيات المتواصلة وهو ما جعل المواطن يشعر بان الوطن «كعكة» كبيرة يجري اقتسامها بين الساسة وأن السياسة مطية للوصول الى أهداف مادية، وليست ناجمة عن شعور بالمسؤولية الوطنية في تسيير الشأن العام. وتسببت هذه التراكمات التي امتدت الى سنوات في العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية، وهو ما قد يجرنا الى الاسوإ من ذلك انتشار الفساد السياسي لأصحاب المصالح وقد نرى يوما مافيا السياسة وانتشار المال الفاسد الذي يحكم المشهد العام.

الوطنية متأصلة

«لا يمكن باي صورة من الصور التشكيك في وطنية التونسي الذي سبق وأن شارك في انتخابات أخرى بشكل مكثف، لكن ما حصل هو أن الثقة قد اهتزت و صورة العديد من السياسيين تشوهت. فالتونسي ذكي ولم يعد يصدق الخطب السياسية المتشابهة، والوعود البراقة، والتي لم تقدم الجديد عمن سبقهم.» هكذا تحدث الدكتور في علمي النفس والاجتماع حبيب تريعة عن التساؤلات المطروحة حول جملة من المظاهر السلبية التي يمارسها التونسي وصولا إلى اللامبالاة بالانتخابات.

واعتبر أن ظاهرة الارهاب شاذة، ولا يجب تعميمها على التونسيين، والدليل الالتفاف الجماهيري ضد الارهاب وإدانته في المظاهرات السلمية. أما صور الأوساخ والاحتجاجات فهي نتيجة لعدم تنفيذ الحكومة والسياسيين لوعودهم، وتعبير عن الرفض. وهو ما جعل المواطن ينفر من مواصلة المشاركة في «اللعبة السياسية»، وهذا لا علاقة له بالحس الوطني العالي عند التونسي وهو ما يبرز في تصرفات التونسي بالخارج الذي يتشبث بجنسيته مقارنة بجنسيات أخرى.

كما ذكر بملحمة بن قردان التي أخرجت الطبيعة الحقيقية للتونسي الذي لا يبيع بلده مهما كانت الظروف. وبالتالي فإن كل المظاهر الأخرى حسب تقديره هي مجرد إفراز وانعكاس لتراجع أداء النخب السياسية وغياب الثقة فيها. بل ذهب إلى اعتبار أنه لو عاش شعب آخر ما يحدث في تونس لانقلب الأمر إلى عنف وأحداث دموية، لا مجرد عزوف عن الانتخابات، فرد فعل التونسي حضاري ويعود إلى الطبع المسالم المزروع فيه.

بين الحق والواجب

ذكر المختص في القانون انه في كل التشريعات يعتبر الانتخاب حقا، لكنه أيضا واجب من واجبات المواطنة. ولا يوجد اي تشريع يجرّم عدم الانتخاب في كل الدول. الا انه في الانظمة المتخلفة كثيرامايتم النظر الى العازفين عن الانتخاب على انهم معترضون على النظام. وتبقى التداعيات عن هذا العزوف وعدم التصويت معنوية وليست جزائية.

أرقام ودلالات

- أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري أن النسبة النهائية للمشاركةفي التصويت في الانتخابات البلدية يوم الأحد 6 ماي 2018، بلغت 33.7 بالمائة من جملةالمسجلين

- مليون و796 ألفاو154 مقترعا هو العدد الجملي للمقترعين.

هادية الشاهد/ابتسام جمال ، صور طارق سلتان