الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
إشراقــــــــــــات:محلّلـــون ومفكّـرون... مــاذا يفعلــــــــون ؟
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
أقلام الشروق
إشراقــــــــــــات:محلّلـــون ومفكّـرون... مــاذا يفعلــــــــون ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

من المصطلحات المتولّدة عن الثورة الكريمة مصطلح «محلّل» بنعوت متنوّعة، أكثرها رواجا وتداولا واستغلالا المحلّل السياسي، يليه المحلّل الاقتصادي. وهذه صفة مشتركة بين العديد من ضيوف البرامج الحواريّة، ذات المضامين السياسيّة والاقتصاديّة في الغالب، في الإذاعات والتلفزات، وصفة عدد آخر من الإعلاميين القارّين في تلك البرامج من أصحاب الكراسي الثابتة قياسا على الكراسي الجامعيّة، ولكلّ سلطته على الجمهور يمارسها بكلّ مشروعيّة وفاعليّة وثقة في النفس والقول. فمن حقّي ، لو دعيت لبرنامج من ذلك النوع واستجبت للدّعوة، أن أقدّم ذاتي المتواضعة بصفة محلّل ثقافي، وما أحوج الوضع الثقافي الوطني والعربي لمحلّل يعالج المشاكل معالجة الطبيب للعلل، بما أنّ الثقافة هي أساس السياسة والاقتصاد والمجتمع، وكلّ شيء وصولا إلى التطرّف و والإرهاب والفساد، كما أنّها هي المقصودة بوزارة الثقافة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وكذلك وزارة الشؤون الدينيّة و بقسم من وزارتي التكوين المهني دون التشغيل ، و الشباب دون الرياضة، بل هي ثقافات وسياسات ثقافيّة يفهمها كلّ وزير و يخطّط لها من منظور وزارته. أليست في حاجة إلى محلّل ثقافيّ يوضّح الرؤية و يوفّق و ينسّق لأجل الانسجام والتكامل الهادفين المجديين ؟ 

وقد يرتقي المحلّل بالممارسة ونسبة الظهور إلى مفكّر، في غياب محمد الطالبي رحمه الله! وقد تزايد عدد المفكّرين الفايسبوكيين بقدر حاجة أوضاعنا إلى التفكير والتحليل والنقد والمراجعة . ومن حقّي، مرّة أخرى، أن أنتحل هذه الصفة الشرفيّة بما أنّي أفكّر إلى حدّ الاهتمام المرضيّ، بمعنى الهمّ والمرض. ولست وحدي جديرا بهذه الصفة، مادام كلّ الناس في بلادنا الولاّدة في مثل حالتي وعلّتي . فابشروا وافرحوا أيّها التونسيّون بفضل الثورة المجيدة عليكم، إذ جعلتكم محلّلين ومفكّرين من بائع الغلال الجافّة إلى بائع الغلال الرطبة ، أقصد الطازجة . وما أبرعنا جميعا محلّلين سياسيين واقتصاديين وخاصّة رياضيين إلى درجة تغنينا عن مخابر التحليل الأجنبيّة بل حتّى عن الخبراء المحتسبين و المستشارين الاقتصاديين.
ولكن، مع هذه الطبقة العالمة الجديدة مازلنا في حيرة واختلاف حول الحلول لإنقاذ السياسة والاقتصاد والثقافة والتربية . أيعقل هذا ؟ مع العلم بأنّ الاختلاف ليس رحمة إلاّ بين الفقهاء ، أمّا بين الحكومات المتعاقبة فهو الخسران والنقمة ، وفيها أكثر من وزير لم يفعل شيئا بعد أن سطع نجمه سابقا كخبير محلّل أو جامعيّ مفكّر يرسل نصائحه مدرارا على الوزراء وإليهم بصيغة الوجوب كأن يقول مؤكّدا: « على الحكومة أن ... وأن ... ، ويجب علينا كذا .. و كذا .. ، فنقول من جهتنا : « الحمد لله .. هذه دبارة اليوم .. وإن شاء الله بعصاك السحريّة نفتح الطريق المقطوعة ، و على يديك نحجّ . «
فما الذي لم نجرّبه من أشكال الحكومات ، بعد التوافق والتكنوقراط والترويكا والوحدة الوطنية ؟ شكل واحد لا شريك له : حكومة مستوردة مصحوبة بالاستثمار وقطع الغيار.

بقلم احمد الحمروني
تقرؤون أيضا
إشراقــــــــــــات:محلّلـــون ومفكّـرون... مــاذا يفعلــــــــون ؟
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
من المصطلحات المتولّدة عن الثورة الكريمة مصطلح «محلّل» بنعوت متنوّعة، أكثرها رواجا وتداولا واستغلالا...
المزيد >>
بكل موضوعية:ضعف التواصل في البيئة العلميّة!
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
من الظواهر الأكثر شيوعا ووضوحا في البيئة العلمية ببلادنا ظاهرة غياب الحوارات العلمية بين الجامعيين...
المزيد >>
تحاليل «الشروق»:درس انتخابي جديد:صدمة المقاطعة وضرورة المراجعة
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
في انتظار أن تُعلن الهيئة المستقلّة للانتخابات عن النتائج النهائيّة والرسمية للانتخابات البلدية التي جرت...
المزيد >>
أولا وأخيرا:«شمْها قارصة»
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
لست من علماء الآثار ولا أدعي في هذا العلم لا علم اليقين ولا فلسفة ولا حتى ذرّة معرفة ولكني أبات وأصبح على شكّ...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
أقلام الشروق
إشراقــــــــــــات:محلّلـــون ومفكّـرون... مــاذا يفعلــــــــون ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

من المصطلحات المتولّدة عن الثورة الكريمة مصطلح «محلّل» بنعوت متنوّعة، أكثرها رواجا وتداولا واستغلالا المحلّل السياسي، يليه المحلّل الاقتصادي. وهذه صفة مشتركة بين العديد من ضيوف البرامج الحواريّة، ذات المضامين السياسيّة والاقتصاديّة في الغالب، في الإذاعات والتلفزات، وصفة عدد آخر من الإعلاميين القارّين في تلك البرامج من أصحاب الكراسي الثابتة قياسا على الكراسي الجامعيّة، ولكلّ سلطته على الجمهور يمارسها بكلّ مشروعيّة وفاعليّة وثقة في النفس والقول. فمن حقّي ، لو دعيت لبرنامج من ذلك النوع واستجبت للدّعوة، أن أقدّم ذاتي المتواضعة بصفة محلّل ثقافي، وما أحوج الوضع الثقافي الوطني والعربي لمحلّل يعالج المشاكل معالجة الطبيب للعلل، بما أنّ الثقافة هي أساس السياسة والاقتصاد والمجتمع، وكلّ شيء وصولا إلى التطرّف و والإرهاب والفساد، كما أنّها هي المقصودة بوزارة الثقافة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وكذلك وزارة الشؤون الدينيّة و بقسم من وزارتي التكوين المهني دون التشغيل ، و الشباب دون الرياضة، بل هي ثقافات وسياسات ثقافيّة يفهمها كلّ وزير و يخطّط لها من منظور وزارته. أليست في حاجة إلى محلّل ثقافيّ يوضّح الرؤية و يوفّق و ينسّق لأجل الانسجام والتكامل الهادفين المجديين ؟ 

وقد يرتقي المحلّل بالممارسة ونسبة الظهور إلى مفكّر، في غياب محمد الطالبي رحمه الله! وقد تزايد عدد المفكّرين الفايسبوكيين بقدر حاجة أوضاعنا إلى التفكير والتحليل والنقد والمراجعة . ومن حقّي، مرّة أخرى، أن أنتحل هذه الصفة الشرفيّة بما أنّي أفكّر إلى حدّ الاهتمام المرضيّ، بمعنى الهمّ والمرض. ولست وحدي جديرا بهذه الصفة، مادام كلّ الناس في بلادنا الولاّدة في مثل حالتي وعلّتي . فابشروا وافرحوا أيّها التونسيّون بفضل الثورة المجيدة عليكم، إذ جعلتكم محلّلين ومفكّرين من بائع الغلال الجافّة إلى بائع الغلال الرطبة ، أقصد الطازجة . وما أبرعنا جميعا محلّلين سياسيين واقتصاديين وخاصّة رياضيين إلى درجة تغنينا عن مخابر التحليل الأجنبيّة بل حتّى عن الخبراء المحتسبين و المستشارين الاقتصاديين.
ولكن، مع هذه الطبقة العالمة الجديدة مازلنا في حيرة واختلاف حول الحلول لإنقاذ السياسة والاقتصاد والثقافة والتربية . أيعقل هذا ؟ مع العلم بأنّ الاختلاف ليس رحمة إلاّ بين الفقهاء ، أمّا بين الحكومات المتعاقبة فهو الخسران والنقمة ، وفيها أكثر من وزير لم يفعل شيئا بعد أن سطع نجمه سابقا كخبير محلّل أو جامعيّ مفكّر يرسل نصائحه مدرارا على الوزراء وإليهم بصيغة الوجوب كأن يقول مؤكّدا: « على الحكومة أن ... وأن ... ، ويجب علينا كذا .. و كذا .. ، فنقول من جهتنا : « الحمد لله .. هذه دبارة اليوم .. وإن شاء الله بعصاك السحريّة نفتح الطريق المقطوعة ، و على يديك نحجّ . «
فما الذي لم نجرّبه من أشكال الحكومات ، بعد التوافق والتكنوقراط والترويكا والوحدة الوطنية ؟ شكل واحد لا شريك له : حكومة مستوردة مصحوبة بالاستثمار وقطع الغيار.

بقلم احمد الحمروني
تقرؤون أيضا
إشراقــــــــــــات:محلّلـــون ومفكّـرون... مــاذا يفعلــــــــون ؟
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
من المصطلحات المتولّدة عن الثورة الكريمة مصطلح «محلّل» بنعوت متنوّعة، أكثرها رواجا وتداولا واستغلالا...
المزيد >>
بكل موضوعية:ضعف التواصل في البيئة العلميّة!
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
من الظواهر الأكثر شيوعا ووضوحا في البيئة العلمية ببلادنا ظاهرة غياب الحوارات العلمية بين الجامعيين...
المزيد >>
تحاليل «الشروق»:درس انتخابي جديد:صدمة المقاطعة وضرورة المراجعة
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
في انتظار أن تُعلن الهيئة المستقلّة للانتخابات عن النتائج النهائيّة والرسمية للانتخابات البلدية التي جرت...
المزيد >>
أولا وأخيرا:«شمْها قارصة»
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
لست من علماء الآثار ولا أدعي في هذا العلم لا علم اليقين ولا فلسفة ولا حتى ذرّة معرفة ولكني أبات وأصبح على شكّ...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
﻿