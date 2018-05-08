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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

التيار الديمقراطي

قالت مصادر من التيار الديمقراطي إنّها تتوقع ان تكون كقوة حزبيّة ثالثة بعد النهضة والنداء، وفي تصريح له قال غازي الشواشي الأمين العام للحزب: «نتوجه بالشكر لكل من أعطى الثقة في التيار الديمقراطي، ونحن نسعى لإحداث التوازن في المشهد السياسي» .

حركة النهضة

في تدوينة له على الفايس بوك كتب الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ما يلي: «قبل أسابيع كانت عديد الأطراف تشكك في انعقاد الانتخابات البلدية. بفضل ملحمة التوافق الوطني تعيش الديمقراطية التونسية عرسا جديدا اختار فيه الشعب ممثليه في المجالس البلدية محققا حلما انتظره التونسيون منذ الثورة في محطة جديدة هي الانتخابات البلدية . المنتصر الْيوم هو مسار التوافق الذي حمى تونس من الفتنة والتطاحن الذي قاده رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي، والمنهزم هو كل من راهن على الفوضى والاستئصال».

نداء تونس

قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أنّه بالرغم من العزوف والتجاوزات الخطيرة وتشتت الأصوات، يبقى نداء تونس القوة الأساسية للمحافظة على التوازن السياسي والحزبي وبعد انتخاب رؤساء البلديات التي نعلن من الآن أن نداء تونس ستكون له فيها الكلمة الفصل.

الجبهة الشعبية

أدانت الجبهة الشعبية، مساء أوّل أمس الأحد، ما حصل من تجاوزات وصفتها بـ«الخطيرة» والتي تمّ رصدها في مختلف جهات الجمهورية والمتمثلة، وفق ما جاء في بيان لها، في توزيع أموال، والدعوة أمام مقرات الاقتراع إلى التصويت لقائمات بعينها، وتوزيع مواد دعائيّة. وحملت الجبهة في بيانها الصادر عن مجلسها المركزي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «العواقب لصمتها تجاه ما يحصل».

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

التيار الديمقراطي

قالت مصادر من التيار الديمقراطي إنّها تتوقع ان تكون كقوة حزبيّة ثالثة بعد النهضة والنداء، وفي تصريح له قال غازي الشواشي الأمين العام للحزب: «نتوجه بالشكر لكل من أعطى الثقة في التيار الديمقراطي، ونحن نسعى لإحداث التوازن في المشهد السياسي» .

حركة النهضة

في تدوينة له على الفايس بوك كتب الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ما يلي: «قبل أسابيع كانت عديد الأطراف تشكك في انعقاد الانتخابات البلدية. بفضل ملحمة التوافق الوطني تعيش الديمقراطية التونسية عرسا جديدا اختار فيه الشعب ممثليه في المجالس البلدية محققا حلما انتظره التونسيون منذ الثورة في محطة جديدة هي الانتخابات البلدية . المنتصر الْيوم هو مسار التوافق الذي حمى تونس من الفتنة والتطاحن الذي قاده رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي، والمنهزم هو كل من راهن على الفوضى والاستئصال».

نداء تونس

قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أنّه بالرغم من العزوف والتجاوزات الخطيرة وتشتت الأصوات، يبقى نداء تونس القوة الأساسية للمحافظة على التوازن السياسي والحزبي وبعد انتخاب رؤساء البلديات التي نعلن من الآن أن نداء تونس ستكون له فيها الكلمة الفصل.

الجبهة الشعبية

أدانت الجبهة الشعبية، مساء أوّل أمس الأحد، ما حصل من تجاوزات وصفتها بـ«الخطيرة» والتي تمّ رصدها في مختلف جهات الجمهورية والمتمثلة، وفق ما جاء في بيان لها، في توزيع أموال، والدعوة أمام مقرات الاقتراع إلى التصويت لقائمات بعينها، وتوزيع مواد دعائيّة. وحملت الجبهة في بيانها الصادر عن مجلسها المركزي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «العواقب لصمتها تجاه ما يحصل».

تقرؤون أيضا
غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
المزيد >>
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 السّاعة 22:03
أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد...
المزيد >>
الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
08 ماي 2018 السّاعة 21:32
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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