أخبار الأحزاب

التيار الديمقراطي

قالت مصادر من التيار الديمقراطي إنّها تتوقع ان تكون كقوة حزبيّة ثالثة بعد النهضة والنداء، وفي تصريح له قال غازي الشواشي الأمين العام للحزب: «نتوجه بالشكر لكل من أعطى الثقة في التيار الديمقراطي، ونحن نسعى لإحداث التوازن في المشهد السياسي» .

حركة النهضة

في تدوينة له على الفايس بوك كتب الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ما يلي: «قبل أسابيع كانت عديد الأطراف تشكك في انعقاد الانتخابات البلدية. بفضل ملحمة التوافق الوطني تعيش الديمقراطية التونسية عرسا جديدا اختار فيه الشعب ممثليه في المجالس البلدية محققا حلما انتظره التونسيون منذ الثورة في محطة جديدة هي الانتخابات البلدية . المنتصر الْيوم هو مسار التوافق الذي حمى تونس من الفتنة والتطاحن الذي قاده رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي، والمنهزم هو كل من راهن على الفوضى والاستئصال».

نداء تونس

قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أنّه بالرغم من العزوف والتجاوزات الخطيرة وتشتت الأصوات، يبقى نداء تونس القوة الأساسية للمحافظة على التوازن السياسي والحزبي وبعد انتخاب رؤساء البلديات التي نعلن من الآن أن نداء تونس ستكون له فيها الكلمة الفصل.

الجبهة الشعبية

أدانت الجبهة الشعبية، مساء أوّل أمس الأحد، ما حصل من تجاوزات وصفتها بـ«الخطيرة» والتي تمّ رصدها في مختلف جهات الجمهورية والمتمثلة، وفق ما جاء في بيان لها، في توزيع أموال، والدعوة أمام مقرات الاقتراع إلى التصويت لقائمات بعينها، وتوزيع مواد دعائيّة. وحملت الجبهة في بيانها الصادر عن مجلسها المركزي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «العواقب لصمتها تجاه ما يحصل».