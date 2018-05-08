من ذكريات مناضل وطني (146):محمد الكيلاني:الحزب الاشتـراكي اليســاري

في 1 أكتوبر 2006 أنهينا كل الاستعدادات للمؤتمر التأسيسي للحزب الجديد من الزاوية الفكرية والإيديولوجية وبقي اتخاذ القرار النهائي وكان من المنطقي ان يكون المؤتمر في السرية وفي يوم 30 سبتمبر كنا نتجول في وسط العاصمة وخاصة شارع لحبيب بورقيبة ونعد أمورنا ويوم 1 أكتوبر كنا متواجدين في منزلي جميعا.

حضر ممثلون عن الجهات وقلصنا العدد أكثر ما يمكن لكي يسعنا الفضاء وكذلك كانت كل المسائل محسومة لكل الرفاق وبالتالي كان الأفضل أن لا يحضر الجميع ربما هناك من انزعج وشعر كأنه أزيح من المؤتمر لكن الحقيقة هي أن محدودية الفضاء ثم عدم وجود أية خلافات مع كل الرفاق لأنهم تابعوا كل النقاشات وشاركوا فيها.

حضرنا حوالي 50 بين ممثلي الجهات والقطاعات وانطلقنا من السابعة صباحا جلساتنا وكانت في شكل جلسة عامة لان كل الوثائق تم إعدادها مسبقا وأيضا القانون الأساسي كان معدا مسبقا وكانت جلسة عامة لنقاش النقاط التي فيها إشكال والاتفاق والتصويت.

انهينا الاجتماع في حدود التاسعة مساء وتفرقنا، في اليوم الموالي عدنا إلى شارع الحبيب بورقيبة بالبيان التأسيسي للحزب وأسميناه الحزب الاشتراكي اليساري.

اخترنا تلك التسمية بالرغم من أن اشتراكيا تعني يساريا لكن اخترنا تلك التسمية لأنه كان من الضروري أن نواجه كل الادعاءات التي وجهت لنا باليمينية من رفاقنا في حزب العمال وأيضا بالنسبة للسلطة نقول لها إننا موجودون في اليسار وكان ذلك سبب اختيار تلك التسمية.

انطلقنا في توزيع البيان التأسيسي للحزب وكان من الطبيعي أن هناك عددا من القوى التي تفاجأت وأيضا الداخلية انتفضت لأننا يوم السبت كنا نتجول في شارع الحبيب بورقيبة وإذا بهم يجدون بيان تأسيس الحزب يوم الاثنين.

انتخبنا قيادة للحزب في اللجنة المركزية واخترنا أن تكون هي المنفذ والفاعل مباشرة وان تكون صاحبة القرار ولم يكن هناك هيكل مواز لها وكانت هي من يتمركز لديها كل العمل ومن بين القرارات التي اتخذناها التوجه بطلب تأشيرة وتكفلت مع مجموعة من الرفاق بإعداد ملف التأشيرة.

بالنسبة للسلطة بقيت خلال تلك الفترة وحتى 2007 ترفض كل إمكانية لتقديم طلب التأشيرة وفي النهاية أعلمونا انه إن كنا متمسكين علينا أن نرسل الطلب بالبريد لكننا رفضنا وطالبنا بان يتم قبول مطلبنا مباشرة في الداخلية لأننا أناس نريد العمل القانوني وانه إذا أردنا تطوير الديمقراطية يجب ان تتواجد أحزاب أخرى في الساحة وأننا لسنا متخوفين من قرارنا بتأسيس الحزب.

تواصلت النقاشات حول ذلك الموضوع طويلا حتى قبلوا بمبدإ إمكانية تقديم المطلب لوزارة الداخلية وللتاريخ في هذا الجانب وجدنا مساندة من عدد كبير من الأشخاص منهم عبد الوهاب الباهي والصادق شعبان ومنذر الزنايدي وكانوا يؤمنون بأنه من حقنا أن نعمل في إطار القانون.

قبل بن علي في النهاية بان يتركنا نتقدم بطلب التأشيرة لكن في الأثناء عينت الوزارة مديرا ليناقش معنا الموضوع وانه يجب أن يناقش معنا ما سنقدمه في المطلب.