في نزول:برهان بسيّس (قيادي في نداء تونس)

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سارع بالتفاعل مع النتائج الأولية وعمليات سبر الاراء ولم يكن موفقا في ظهوره في أكثر من وسيلة إعلاميّة لتبرير هزيمة حزبه وتراجعه في الانتخابات البلدية مقارنة بحصاده التاريخي في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
برهان بسيّس القيادي في نداء تونس تغاضي عن الاسباب الحقيقيّة وراء تراجع حزب النداء اللافت في هذه الانتخابات وقلّل من خصومه الاخرين الذين اعتبرهم خارج التغطية الانتخابية ووصف بعضهم بأنهم احزاب صفر فاصل (حزب عبير موسي)، والحال انه كان مدعوا الى الكثير من الاتزان والتعقّل وقراءة الحصاد الانتخابي جيّدا حتى يكون ملما بكل التفاصيل ويكون قادرا على تقديم مواقف واضحة وجريئة بإمكانها إقناع الراي العام وبالأخص مناصري ومنخرطي حزب النداء.
سارع بالتفاعل مع النتائج الأولية وعمليات سبر الاراء ولم يكن موفقا في ظهوره في أكثر من وسيلة إعلاميّة لتبرير هزيمة حزبه وتراجعه في الانتخابات البلدية مقارنة بحصاده التاريخي في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
برهان بسيّس القيادي في نداء تونس تغاضي عن الاسباب الحقيقيّة وراء تراجع حزب النداء اللافت في هذه الانتخابات وقلّل من خصومه الاخرين الذين اعتبرهم خارج التغطية الانتخابية ووصف بعضهم بأنهم احزاب صفر فاصل (حزب عبير موسي)، والحال انه كان مدعوا الى الكثير من الاتزان والتعقّل وقراءة الحصاد الانتخابي جيّدا حتى يكون ملما بكل التفاصيل ويكون قادرا على تقديم مواقف واضحة وجريئة بإمكانها إقناع الراي العام وبالأخص مناصري ومنخرطي حزب النداء.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018