في نزول:برهان بسيّس (قيادي في نداء تونس)

سارع بالتفاعل مع النتائج الأولية وعمليات سبر الاراء ولم يكن موفقا في ظهوره في أكثر من وسيلة إعلاميّة لتبرير هزيمة حزبه وتراجعه في الانتخابات البلدية مقارنة بحصاده التاريخي في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.

برهان بسيّس القيادي في نداء تونس تغاضي عن الاسباب الحقيقيّة وراء تراجع حزب النداء اللافت في هذه الانتخابات وقلّل من خصومه الاخرين الذين اعتبرهم خارج التغطية الانتخابية ووصف بعضهم بأنهم احزاب صفر فاصل (حزب عبير موسي)، والحال انه كان مدعوا الى الكثير من الاتزان والتعقّل وقراءة الحصاد الانتخابي جيّدا حتى يكون ملما بكل التفاصيل ويكون قادرا على تقديم مواقف واضحة وجريئة بإمكانها إقناع الراي العام وبالأخص مناصري ومنخرطي حزب النداء.