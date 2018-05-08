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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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في صعود:فاضل موسى (رئيس قائمة الافضل بأريانة )
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السياسي
في صعود:فاضل موسى (رئيس قائمة الافضل بأريانة )
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

يستحق العميد والنائب السابق ورئيس قائمة الأفضل المستقلة ببلدية أريانة فاضل موسى ان يكون ضيف ركن في صعود من جريدة الشروق لعدد اليوم وذلك لعدة اعتبارات . فالسيد فاضل موسى تمكن من خلال برنامج متميز يتضمن كلمات بسيطة وصادقة وعميقة من شد انتباه المواطنين وحاز على المرتبة الاولى بــ15 مقعدا. ويكمن سر النجاح الباهر الذي حققه فاضل موسى وحصوله على ثقة اهالي اريانة بقربه من مشاغل المواطنين والعفوية في تعاملاته وبذلك يكون قد اعطى درسا كبيرا للطبقة السياسية بفوزه على اقوى حزبين في البلاد.

ورغم ان فوزه لم يكن مفاجئا للمتابعين للشأن العام الا ان النتائج التي حققها في بلدية اريانة كانت الافضل على المستوى الوطني من حيث نسبة الاقبال... فاضل موسى لم يعد الناخبين بمشاريع عملاقة ولم يبع لهم الاوهام بل رفع شعارات قريبة من مشاغل المواطن فكسب قلوبهم ونال اصواتهم على غرار شعاره المتمثل في ‹›لا تسامح مع التسيب لا توافق مع التخلف و تطبيق القانون سيكون دون تمييز››.

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السياسي
في صعود:فاضل موسى (رئيس قائمة الافضل بأريانة )
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

يستحق العميد والنائب السابق ورئيس قائمة الأفضل المستقلة ببلدية أريانة فاضل موسى ان يكون ضيف ركن في صعود من جريدة الشروق لعدد اليوم وذلك لعدة اعتبارات . فالسيد فاضل موسى تمكن من خلال برنامج متميز يتضمن كلمات بسيطة وصادقة وعميقة من شد انتباه المواطنين وحاز على المرتبة الاولى بــ15 مقعدا. ويكمن سر النجاح الباهر الذي حققه فاضل موسى وحصوله على ثقة اهالي اريانة بقربه من مشاغل المواطنين والعفوية في تعاملاته وبذلك يكون قد اعطى درسا كبيرا للطبقة السياسية بفوزه على اقوى حزبين في البلاد.

ورغم ان فوزه لم يكن مفاجئا للمتابعين للشأن العام الا ان النتائج التي حققها في بلدية اريانة كانت الافضل على المستوى الوطني من حيث نسبة الاقبال... فاضل موسى لم يعد الناخبين بمشاريع عملاقة ولم يبع لهم الاوهام بل رفع شعارات قريبة من مشاغل المواطن فكسب قلوبهم ونال اصواتهم على غرار شعاره المتمثل في ‹›لا تسامح مع التسيب لا توافق مع التخلف و تطبيق القانون سيكون دون تمييز››.

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غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
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ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
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هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
المزيد >>
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 السّاعة 22:03
أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد...
المزيد >>
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08 ماي 2018 السّاعة 21:32
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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