في صعود:فاضل موسى (رئيس قائمة الافضل بأريانة )

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يستحق العميد والنائب السابق ورئيس قائمة الأفضل المستقلة ببلدية أريانة فاضل موسى ان يكون ضيف ركن في صعود من جريدة الشروق لعدد اليوم وذلك لعدة اعتبارات . فالسيد فاضل موسى تمكن من خلال برنامج متميز يتضمن كلمات بسيطة وصادقة وعميقة من شد انتباه المواطنين وحاز على المرتبة الاولى بــ15 مقعدا. ويكمن سر النجاح الباهر الذي حققه فاضل موسى وحصوله على ثقة اهالي اريانة بقربه من مشاغل المواطنين والعفوية في تعاملاته وبذلك يكون قد اعطى درسا كبيرا للطبقة السياسية بفوزه على اقوى حزبين في البلاد.
ورغم ان فوزه لم يكن مفاجئا للمتابعين للشأن العام الا ان النتائج التي حققها في بلدية اريانة كانت الافضل على المستوى الوطني من حيث نسبة الاقبال... فاضل موسى لم يعد الناخبين بمشاريع عملاقة ولم يبع لهم الاوهام بل رفع شعارات قريبة من مشاغل المواطن فكسب قلوبهم ونال اصواتهم على غرار شعاره المتمثل في ‹›لا تسامح مع التسيب لا توافق مع التخلف و تطبيق القانون سيكون دون تمييز››.
يستحق العميد والنائب السابق ورئيس قائمة الأفضل المستقلة ببلدية أريانة فاضل موسى ان يكون ضيف ركن في صعود من جريدة الشروق لعدد اليوم وذلك لعدة اعتبارات . فالسيد فاضل موسى تمكن من خلال برنامج متميز يتضمن كلمات بسيطة وصادقة وعميقة من شد انتباه المواطنين وحاز على المرتبة الاولى بــ15 مقعدا. ويكمن سر النجاح الباهر الذي حققه فاضل موسى وحصوله على ثقة اهالي اريانة بقربه من مشاغل المواطنين والعفوية في تعاملاته وبذلك يكون قد اعطى درسا كبيرا للطبقة السياسية بفوزه على اقوى حزبين في البلاد.
ورغم ان فوزه لم يكن مفاجئا للمتابعين للشأن العام الا ان النتائج التي حققها في بلدية اريانة كانت الافضل على المستوى الوطني من حيث نسبة الاقبال... فاضل موسى لم يعد الناخبين بمشاريع عملاقة ولم يبع لهم الاوهام بل رفع شعارات قريبة من مشاغل المواطن فكسب قلوبهم ونال اصواتهم على غرار شعاره المتمثل في ‹›لا تسامح مع التسيب لا توافق مع التخلف و تطبيق القانون سيكون دون تمييز››.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018