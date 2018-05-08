في صعود:فاضل موسى (رئيس قائمة الافضل بأريانة )

يستحق العميد والنائب السابق ورئيس قائمة الأفضل المستقلة ببلدية أريانة فاضل موسى ان يكون ضيف ركن في صعود من جريدة الشروق لعدد اليوم وذلك لعدة اعتبارات . فالسيد فاضل موسى تمكن من خلال برنامج متميز يتضمن كلمات بسيطة وصادقة وعميقة من شد انتباه المواطنين وحاز على المرتبة الاولى بــ15 مقعدا. ويكمن سر النجاح الباهر الذي حققه فاضل موسى وحصوله على ثقة اهالي اريانة بقربه من مشاغل المواطنين والعفوية في تعاملاته وبذلك يكون قد اعطى درسا كبيرا للطبقة السياسية بفوزه على اقوى حزبين في البلاد.

ورغم ان فوزه لم يكن مفاجئا للمتابعين للشأن العام الا ان النتائج التي حققها في بلدية اريانة كانت الافضل على المستوى الوطني من حيث نسبة الاقبال... فاضل موسى لم يعد الناخبين بمشاريع عملاقة ولم يبع لهم الاوهام بل رفع شعارات قريبة من مشاغل المواطن فكسب قلوبهم ونال اصواتهم على غرار شعاره المتمثل في ‹›لا تسامح مع التسيب لا توافق مع التخلف و تطبيق القانون سيكون دون تمييز››.