الشروق تنشر النتائج الأولية

اتضح امس بنسبة مايزيد 90 في المائة توزع مقاعد مختلف المجالس البلدية في جل ولايات الجمهورية، «الشروق» تنشر ماتوفر من نتائج جزئية وتقديرات اولية من بين ما اعلنته هيئة الانتخابات وماتضمنته محاضر الفرز.

وفي ما يلي النتائج الاولية لعدد من البلديات التي تم التصريح بنتائج الانتخابات فيها:

تونس «الشروق»:

ولاية قبلي:

بلدية قبلي (24 مقعد)

حركة النّهضة: 9

حركة نداء تونس 4

حركة الشّعب: 3

التّيار الدّيمقراطي: 3

الاتّحاد المدني: 2

حراك تونس الارادة:1

الاصلاح والتنمية: 1

الثبات:1

بلدية دوز(24 مقعد)

حركة الشّعب: 7

حركة النّهضة: 7

حراك تونس الارادة:5

التّيار الدّيمقراطي: 3

حركة نداء تونس: 2

بلدية الفوار(18 مقعد)

حركة النهضة: 6

لنزرع الأمل: 4

حركة الشعب: 3

صوت الفوار: 3

حراك تونس الارادة: 2

سوق الاحد (18 مقعد)

حركة الشّعب: 8

حركة النّهضة: 5

سوق الأحد تجمعنا: 3

نداء تونس: 1

قائمة الامل: 1

بلدية القلعة(12 مقعد)

حركة النهضة:7

حراك تونس الارادة:4

القائمة المستقلة النور: 1

بلدية بشري فطناسة (12 مقعد)

حركة الشعب: 3

حزب نداء تونس: 3

قائمة البناءالمستقلة: 3

حركة النهضة :2

القائمة المستقلة شباب تاورغة :1

بلدية بشلي-جرسين- البيدات(18 مقعد)

حركة النهضة :9

قائمة الامل: 4

قائمة الايادي البيضاء: 2

قائمة الاتحاد المدني: 2

نداء تونس: 1

بلدية جمنة(12 مقعد)

التيار الديمقراطي: 6

حركة النهضة : 4

قائمة الانطلاق :2

ولاية اريانة

بلدية أريانة (36 مقعد)

قائمة الأفضل : 15 مقعدا

نداء تونس : 6 مقاعد

حركة النهضة : 5 مقاعد

قائمة أريانة انت وانا : 2

قائمة الورد : 2

الاتحاد المدني : 2

بني وطني : 2

اريانة تلمنا : 1

اريانة المزيانة : 1

بلدية التضامن (30 مقعد)

حركة النهضة: 16

نداء تونس: 8

التيار الديمقراطي: 4

حركة الشعب:2

بلدية رواد(36 مقعد)

حركة لنهضة 13

النداء 7

التيار 5

آفاق 5

قائمة ريحانة 3

مشروع تونس 2

قائمة شباب رواد 1

بلدية سكرة 36 (مقعد)

حركة النهضة 10

نداء تونس 8

قائمة سكرة مدينتنا 5

قائمة اولاد سكرة 4

الجبهة الشعبية 3

قائمة الثقة 2

ولاية باجة

بلدية السلوقية (12 مقعد)

حركة الشعب: 5

النهضة3

نداء تونس 2

قائمة نتحد 1

الجبهة الشعبية 1

بلدية المعقولة (18 مقعد)

حركة النهضة 7

نداء تونس 6

قائمة الامل 2

الحزب الدستوى الحر 2

مشروع تونس 1

بلدية باجة (30 مقعد)

النهضة 8

نداء تونس 6

الحزب الدستوري الحر 6

التيار الديمقراطي 2

قائمة الانوار 2

قائمة الغزالة 1

حركة الشعب 2

الجبهة الشعبية 3

بلدية نفزة (24 مقعد)

النهضة 6

نداء تونس 5

نفزة المستقبل5

حركة الشعب 3

قائمة الطموح 2

قائمة نفزة في عينينا 2

الجبهة الشعبية 1

بلدية زهرة مدين (18 مقعد)

نداء تونس 6

حركة النهضة 4

قائمة التأسيس 3

مشروع تونس 2

قائمة المستقبل 1

الجبهة الشعبية 1

بني وطني 1

بلدية قبلاط (18 مقعد)

نداء تونس 6

حركة النهضة 4

قائمة قبلاط الجديدة 3

مشروع تونس 3

حركة تونس الارادة 2

بلدية تستور (24 مقعد)

حركة النهضة 6

نداء تونس 6

الجبهة الشعبية 6

قائمة زهرة السد 3

قائمة شباب تستور 2

مشروع تونس 1

بلدية وشتاتة – الجميلة (18 مقعد)

حركة النهضة 6

حركة الشعب 4

نداء تونس 4

قائمة الانتصار 2

الارادة والتحدي 1

الحزب الدستوري الحر 1

بلدية تبرسق (18 مقعد)

نداء تونس 6

حركة النهضة 4

شباب المستقبل 4

الجبهة الشعبية 3

التيار الديمقراطي 1

بلدية تيبار(18 مقعد)

نداء تونس 9

حركة النهضة 7

الجبهة الشعبية 2

بلدية سيدي اسماعيل (12 مقعد)

قائمة الامانة 5

حركة النهضة 2

قائمة المستقبل 2

نداء تونس 1

شباب المستقبل 1

كوكة الغد 1

ولاية بن عروس

بلدية مقرين

القائمة المستقلة “الكفاءة” 7

حركة النهضة 5

النداء 4

القائمة المستقلة “المواطنة المسؤولة” 4

القائمة المستقلة “الرقي المدني”2

القائمة المستقلة “الصدق والانجاز” 1

القائمة المستقلة “مقرين التحدي” 1

ولاية بنزرت

بلدية غار الملح

النهضة 944 صوت

النداء 306 صوت

آفاق تونس 405 صوت

بلدية رفراف

النهضة 1394 صوت

النداء 638 صوت

القائمة المستقلة الخير للجميع 293 صوت

بلدية الماتلين

القائمة المستقلة الماتلين تجمعنا 631 صوت

حركة النهضة 629صوت

ربيع الحرية 295 صوت

نداء تونس 361 صوت

بلدية منزل بورقيبة

النهضة 11 مقعد

نداء 5

قائمة التحدي 4

قائمة غدوة خير3

قائمة لنرتقي 3

بني وطني 1

الاتحاد المدني1

قائمة اولاد بلاد 1

6 ولاية مدنين

بلدية أجيم

حركة النهضة 11

قائمة الوفاق 4

نداء تونس 3

بلدية بن قردان

جركة النهضة 15

قائمة بن قردان اولا 9

حراك تونس الارادة 2

نداء تونس1

قائمة الامل 1

قائمة اتحاد بن قردان1

النهضة 6

نداء تونس2

قائمة المستقبل 2

ولاية قابس

بلدية الحامة

النهضة 14

قائمة الحامة اولا6

حراك تونس الارادة 4

نداء تونس 3

قائمة الاقلاع 3

بلديةالحبيب ثامر-بوعطوش (18 مقعد)

النهضة 9

حراك تونس الارادة 4

قائمة فرسان التحدي 3

نداء تونس 2

بلدية الزارات

بلدية المطوية

قائمة لمّ الشمل1813

النهضة 1292

مشروع تونس452

النداء278

بلدية بوشمة

نهضة825 صوت

حراك تونس452 صوت

قائمة الوفاق321 صوت

النداء245 صوت

قائمة التحدي236 صوت

قائمة بوشمة يد وحده234 صوت

بلدية دخيلة توجان

النهضة 11

نداء 5

افاق تونس 1

قائمة توجان مدينتي 1

بلدية شنني- النحال

حركة النهضة 1257صوت

التيار الديمقراطي 744 صوت

قائمة شراكة.وحدة.بيئة740 صوت

بلدية طبلبو

النهضة 5

قائمة العدالة 3

قائمة البناء2

قائمة غدوة خير 2

قائمة الشراع 2

قائمة طموحنا 2

نداء تونس 1

التيار1

بلدية غنوش

النهضة2387 صوت

النداء500 صوت

حراك تونس الإرادة 354 صوت

قائمة غنوش مدينتي228 صوت

النهضة 10

حراك تونس الارادة 6

حركة الشعب6

قائمة مارث اولا 4

نداء تونس 3

بلدية مطماطة

النهضة 375 صوت

قائمة الامتياز 300 صوت

قائمة أحبك يا وطني208 صوت

نداء تونس 60 صوت

بلدية مطماطة الجديدة

قائمة الصعود 954 صوت

النهضة770 صوت

النداء380 صوت

قائمة المبادرة والإصلاح 148صوت

بلدية منزل الحبيب

النهضة 1260 صوت

قائمة الوفاق676 صوت

النداء512 صوت

قائمة مستقبل228 صوت

بلدية وذرف

قائمة اصلاح المسار 1401 صوت

النهضة 1179 صوت

النداء 717صوت

قائمة الاقلاع 456 صوت

ولاية توزر

بلدية تمغزة (12 مقعد)

حركة النهضة 6

قائمة شمس الجنوب 3

قائمة الواحة 2

نداء تونس 1

بلدية توزر (24 مقعد)

قائمة الأمل والعمل7

حركة النهضة 6

نداء تونس 3

قائمة الصمود 3

قائمة الحاضر والمستقبل 2

قائمة الامل 1

قائمةشباب الجريد 1

حراك تونس الارادة 1

بلدية حامة الجريد (12 مقعد)

قائمة العمل 4

حركة النهضة 4

نداء تونس 2

مشروع تونس 2

بلدية حزوة (12 مقعد)

قائمة المستقبل 5

حركة النهضة 3

نداء تونس 2

قائمة شباب احرار حزوة 1

قائمة الوفاق 1

بلدية دقاش (18 مقعد)

قائمة الامل والطموح 8

حركة النهضة 4

حركة الشعب 3

نداء تونس 2

مشروع تونس 1

بلدية نفطة (18 مقعد)

النهضة 4

شباب نفطة 3

الكوفة الصغرى 3

نداء تونس 2

حراك تونس الارادة 2

المواطنة والتنمية 2

قائمة شباب درجين 2

ولاية منوبة

بلدية منوبة

حركة النهضة 1872 صوت

نداء تونس 1043 صوت

القائمة المستقلة منوبة الجميلة 566 صوت

قائمة اولاد منوبة 1744 صوت

قائمة منوبة مشروعي 468 صوت

الجبهة الشعبية 435 صوت

التيار الديمقراطي 723 صوت

بلدية الجديدة

النهضة 2065 صوت

قائمة العمل والامل 1373 صوت

نداء تونس 766 صوت

قائمة غدوة خير 523 صوت

الجبهة الشعبية 249 صوت

قائمة التحدي 487 صوت

قائمة الافق الجديد 686 صوت

التيار الديمقراطي 769 صوت

بلدية برج العامري

نداء تونس 1158 صوت

النهضة 871 صوت

التيار الديمقراطي 455 صوت

حركة الشعب 152 صوت

بلدية المرناقية

النهضة 2074 صوت

نداء تونس 832 صوت

التيار الديمقراطي 457 صوت

المرناقية تتجدد قائمة مستقلة 1090 صوت

مشروع تونس 190 صوت

بلدية البساتين

النهضة 947 صوت

نداء تونس 775 صوت

التيار الديمقراطي 299 صوت

بلدية البطان

النهضة 791

النداء723

حركة الشعب458

بلدية طبربة

النهضة2132

النداء1212

حركة الشعب1117

قائمة طبربة المستقبل المستقلة570

الجبهة340

الاتحاد المدني150

بلدية وادي الليل

النهضة3222 صوت

النداء2148 صوت

التيار الديقراطي807 صوت

قائمة مستقبل وادي الليل 578 صوت

قائمة التحدي المستقلة516 صوت

الجبهة الشعبية488 صوت

قائمة اولاد الحومة 433 صوت

حركة الشعب212 صوت

بلدية دوار هيشر

النهضة2736 صوت

النداء1715 صوت

افاق1105 صوت

التيار الديمقراطي 624 صوت

الجبهة378 صوت

قائمة الامل 373 صوت

بلدية الدندان(24 مقعد)

حركة النهضة 10

نداء تونس 5

القائمة المستقلة «الدندان متاعنا» 5

مشروع تونس 4 مقاعد

ولاية القصرين:

بلدية الزهور-القصرين

نداء تونس 1493 صوت

النهضة 1018 صوت

التيار الديمقراطي 902 صوت

قائمة الوصية 564 صوت

قائمة عمر البيضاء 371 صوت

الجبهة الشعبية 252 صوت

بلدية الشرائع ـ مزرق الشمس

قائمة وفاء 1173 صوت

النهضة 1093 صوت

نداء تونس 843 صوت

قائمة الزيتونة 538 صوت

قائمة الانتماء للأرض 303 صوت

قائمة مواطنة من اجل غد افضل 244 صوت

الحزب الاشتراكي 151 صوت

بلدية بوزقام

قائمة السنبلة 1510 صوت

قائمة الإمتياز 1430 صوت

النهضة 433 صوت

قائمة الأمل 212 صوت

نداء تونس 132 صوت

بلدية تالة

بلدية تلابت

قائمة الاصلاح و التنمية 1048 صوت

قائمة عمل عدالة ثقافة 723 صوت

قائمة المستقبل 502 صوت

النهضة 305 صوت

نداء تونس 105 صوت

قائمة الميزان 84 صوت

بلدية حيدرة

نداء تونس 808 صوت

قائمة حيدرة تتبدل 628 صوت

النهضة 486 صوت

الجبهة الشعبية 362 صوت

بلدية سبيبة

نداء تونس 2432 صوت

النهضة 1242

قائمة سبيية اولا 1238 صوت

قائمة اليد البيضاء 659 صوت

الجبهة الشعبية 341 صوت

قائمة شباب سبيية 267 صوت

قائمة سبيبة أفضل 132 صوت

عين الخمايسية

النداء 1352 صوت

قائمة نبنو مع بعضنا 431 صوت

قائمة الرهان البلدي 184 صوت

النهضة 102 صوت

ولاية زغوان

بلدية الزريبة :

نداء تونس : 1707صوت

النهضة: 1274صوت

قائمة الزريبة للناس الكل: 972 صوت

قائمة الصمود: 564صوت

قائمة الامل: 351

قائمة التيار الديمقراطي: 243صوت

قائمة الماء و الحياة: 238 صوت

بلدية العمايم:

دولة العمايم : 914 صوت

القائمة المستقلة الخير: 757 صوت

حركة النهضة: 409 صوت

حركة نداء تونس : 261 صوت

الشعبي الجمهوري المتحد: 128صوت

بلدية جبل الوسط:

قائمة وردة جبل الوسط: 1272 صوت

القائمة المستقلة الامل: 591 صوت

قائمة الصفاء: 235صوت

قائمة ثقافة الامتياز: 143 صوت

النهضة: 133 صوت

نداء تونس: 107صوت

الاتحاد المدني: 106صوت

بلدية صواف

قائمة صوتكم أمانة : 1475 صوت

قائمة نداء تونس : 678صوت

النهضة: 457 صوت

قائمة صوت تتقدم : 174 صوت

ولاية الكاف:

بلدية تاجروين

النهضة: 1438 صوت

القائمة المستقلة تاجروين بلادي: 1318 صوت

نداء تونس:1023 صوت

القائمة المستقلة افق تاجروين: 522 صوت

الجزب الدستوري الحر: 328 صوت

القائمة المستقلة الشباب نحو الريادة: 280 صوت

بلدية منزل سالم

النهضة: 216 صوت

نداء تونس:187 صوت

قائمة مشروع تونس الغد 103صوت

ولاية تطاوين:

بلدية الذهيبة

النهضة: 263صوت

مشروع تونس: 196صوت

ائتلاف القوى الديمقراطية : 155

نداء تونس: 146 صوت

بلدية الصمار

النهضة : 1248 صوت

نداء تونس: 468صوت

حراكتونس الإرادة : 279صوت

قائمة الامتياز : 219 صوت

الإرادة و العمل: 109صوت

بلدية رمادة

النهضة : 580 صوت

نداء تونس : 401صوت

قائمة الحرية: 187

مشروع تونس: 86 صوت

بلدية تطاوين الجنوبية

النهضة : 402صوت

نداء تونس: 204 صوت

قائمة المبادرة و التنمية: 192صوت

قائمة الشباب للتجديد : 161صوت

حراك تونس الإرادة: 143صوت

بلدية غمراسن

النهضة 10

قائمة غمراسن في القلب 3

قائمة المواطنة 2

نداء 213تونس 2

فك بلاصتك 1

بلدية البئر الاحمر

قائمة العمل البلدي البئر الاحمر 5

النهضة 4

قائمة العدالة التنموية 2

قائمة البئر الاحمر اولا 1

بلدية تطاوين

النهضة 14

تطاوين المستقبل 6

حراك تونس الإرادة 3

شمعة الوطن 2

تطاوين تجمعنا 2

نداء تونس 2

شباب المستقل 1

ولاية القيروان

بلدية السبيخة

نداء تونس 1818 صوت

النهضة 1369 صوت

قائمة الزيتونة 1145 صوت

قائمة السبيخة امل 728 صوت

قائمة العين الساهرة 493 صوت

حركة الشعب 322صوت

الجبهة الشعبية 263 صوت

بلدية الشبيكة

حركة النهضة: 1436 صوت

نداء تونس: 849 صوت

مشروع تونس: 570 صوت

الوفاق: 713 صوت

امل الشبيكة: 319 صوت

بلدية الشراردة (18 مقعد)

حركة النهضة 10

نداء تونس 5

الجبهة الشعبية 3

بلدية الشرايطية – القصور(18 مقعد)

نداء تونس 10

النهضة 8

بلدية العلا

النهضة: 1493 صوت

نداء تونس 970 صوت

مشروع تونس: 954 صوتا

قائمة ارادة وامل: 744 صوت

بلدية القيروان

النهضة 7451 صوت

نداء تونس 3495 صوت

التيار الديمقراطي 1537 صوت

الاتحاد المدني 1458صوت

حراك تونس الارادة 1337 صوت

قائمة لاحياء القيروان 1231 صوت

الجبهة 971 صوت

قائمة من اجل القيروان 716 صوت

بلدية الوسلاتية

حركة نداء تونس: 1040 صوت

الحزب الدستوري الحر: 1000 صوت

قائمة الوسلاتية تجمعنا: 977 صوت

النهضة: 821 صوت

اوفياء وسلات: 619 صوت

قائمة الاصالة: 475 صوت

بلدية رقادة

النهضة: 843 صوت

مشروع تونس: 656 صوت

نداء تونس: 592 صوت

قائمة الكرامة: 510 صوت

الجبهة الشعبية: 245 صوت

بلدية العين البيضاء

نداء تونس 1378 صوت

النهضة 798 صوت

القائمة المستقلة «المستقبل» 450 صوت

بلدية منزل المهيري :

النهضة 828 صوت

القائمة المستقلة «الشباب» 497 صوت

القائمة المستقلة «الوفاق والتنمية» 435 صوت

ولاية المهدية:

بلدية الشابة :

قائمة الارتقاء بالعمل البلدي: 2113 صوت

حركة النهضة: 735 صوت

نداء تونس: 1081 صوت

الجبهة الشعبية: 888 صوت

التيار الديمقراطي: 595 صوت

قائمة الاصالة: 255 صوت

مشروع تونس: 185 صوت

قائمة الشابة بيكم احسن: 806 صوت

قائمة الانقاذ: 377 صوت

قائمة احب الشابة: 365 صوت

بلدية رجيش

القائمة المستقلة «اخدم بلادك»: 8 مقاعد

النهضة: 3 مقاعد

نداء تونس: 2 مقاعد

الجبهة الشعبية: 2 مقاعد

المسقلة للمواطنة: 1

آفاق تونس: 1

التيار الديمقراطي: 1

بلدية قصور الساف:

المستقلة معا من اجل مستقبل أفضل: 7

آفاق تونس: 4

نداء تونس: 3

حركة النهضة: 3

التيار الديمقراطي: 3

المستقلة «الساف للبيئة والتنمية»: 2

المستقلة «التحدي»: 2

بلدية كركر:

النهضة: 7 مقاعد

المستقلة: «الاقلاع» 4 مقاعد

نداء تونس: 3 مقاعد

المستقلة «الوفاق»: 2 مقاعد

آفاق تونس: مقعد واحد

المستقلة «الاحرار»: مقعد واحد

بلدية هبيرة:

النهضة: 9 مقاعد

نداء تونس: 6 مقاعد

آفاق تونس: 3 مقاعد

بلدية سيدي علوان:

النهضة: 14 مقعد

ولاية سيدي بوزيد

بلدية السعيدة:

النهضة: 965 صوت

قائمة الامل: 346 صوت

أمل المستقبل: 612 صوت

نداء تونس: 1610 صوت

قائمة الشباب الصاعد بالسعيدة: 223 صوت

قائمة صوت الجهة: 418 صوت

قائمة الجيل الجديد على الطريق الصحيح: 435 صوت

بلدية لسودة:

قائمة نجمة الوسط: 692 صوت

النهضة: 664 صوت

نداء تونس: 434 صوت

حركة الشعب: 188 صوت

قائمة الاحرار: 258 صوت

بلدية رحال:

النهضة: 221 صوت

قائمة النور: 292 صوت

مشروع تونس: 158 صوت

الحزب الاشتراكي: 454 صوت

قائمة التحدي: 239 صوت

قائمة المستقبل: 50 صوت

قائمة الامل: 155 صوت

نداء تونس: 632 صوت

بلدية بلخير:

نجاء تونس: 478 صوت

قائمة بلخير الموحدة: 514 صوت

مشروع تونس: 179 صوت

قائمة الشباب عماد البلاد: 256 صوت

بلدية باطن الغزال

قائمة من اجل الأبيض:646 صوت

حركة النهضة:465 صوت

حركة نداء تونس:444 صوت

الامل:365 صوت

الارتقاء:225 صوت

الحزب الحر الدستوري:196 صوت

حراك تونس الإرادة:135

بلدية سيدي بوزيد

نداء تونس:2737 صوت

النهضة:2710 صوت

الجبهة الشعبية:880 صوت

قائمة نحبك يا بلادي:745 صوت

التيار الديموقراطي:727 صوت

حركة الشعب:664 صوت

الاتحاد المدني:467 صوت

الحزب الاشتراكي:366 صوت

خوذ حقك:287 صوت

الورد:220 صوتا

حراك تونس الإرادة:19

بلدية المنصورة

حركة النهضة:575 صوت

الاتحاد المدني:418 صوت

حراك تونس الإرادة:272 صوت

بلدية منزل بوزيان

قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوت

الوفاء:977 صوت

الجبهة الشعبية:952 صوت

حركة النهضة:882 صوت

حياة كريمة:839 صوت

حركة نداء تونس:742 صوت

الحزب الاشتراكي:304 صوت

الطموح:375 صوت

التحدي:268 صوت

قائمة منزل بوزيان:238 صوت

حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:176 صوتا

بلدية أولاد حفوز

الانطلاقة:1311 صوت

النهضة:808 صوت

التغيير:526 صوت

البديل الشبابي:441 صوت

اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوت

تحيا أولاد حفوز:403 صوت

وطني:400 صوت

العمل والمواطنة :326 صوت

بلدية المكناسي

حركة النهضة:1097 صوت

حركة الشعب:813 صوت

الجبهة الشعبية:705 أصوات

حركة النداء:656 صوتا

المكناسي الجديدة :591 صوت

صيد الخنق :420 صوت

المكناسي امانة:239 صوت

الحياة:224 صوت

حراك تونس الإرادة:188صوت

بلدية بئر الحفي

أحرار بئر الحفي:1108 صوتا

حركة النهضة:799 صوتا

حركة الشعب:669 صوتا

العمل:496 صوتا

ناس الخير:473 صوتا

العزيمة والعمل لتحقيق الامل:310 صوتا

نداء تونس:271 صوتا

الحزب الاشتراكي:217 صوتا

حراك تونس الإرادة:75 صوتا

بلدية السبالة

حركة النهضة:1309 صوتا

حركة نداء تونس:783 صوتا

البلدية للجميع:667 صوتا

الوفاق:615 صوتا

الشباب المستقل:462 صوتا

صوت الشباب:344 صوتا

السبالة تجمعنا:142 صوتا

ولاية نابل

بلدية بني خلاد (24 مقعد)

نداء تونس 5

قائمة تاج الدخلة 5

النهضة : 5

قائمة الأمل 4

قائمة غدوة خير 3

قائمة الجبهة الشعبية 1.

قائمة التميز 1 .

بلدية زاوية الجديدي(18 مقعد)

لقائمة غدوة خير المستقلة14

نداء تونس3

النهضة1

ولاية سوسة

بلدية شط مريم

حركة النهضة 343صوت

آفاق تونس 339 صوت

نداء تونس 297 صوت

قائمة أحرار شط مريم :293 صوت

قائمة فلوكة الشط 275 صوت

بلدية هرقلة

قائمة هرقلة امانة 780 صوت

قائمة الأمل 559 صوت

نداء تونس 525 صوت

النهضة 438 صوت

ولاية صفاقس

بلدية صفاقس الكبرى

النهضة 14

النداء 7

التيار الديمقراطي 7

الحزب الحر الدستوري 5

بني وطني 4

قائمة نظف 2

التحالف المدني 2

الجبهة الشعبية 1

بلدية قرقنة

قائمة كلنا قرقنة 4

نداء تونس 3

حركة النهضة 3

شراع قرقنة 3

الجبهة الشعبية 3

احباء قرقنة 2

بلدية منزل شاكر

حركة النهضة 834 صوت

قائمة الزيتونة 766 صوت

نداء تونس 574 صوات

التقدم والتنمية 303 صوت

بلدية الشيحية

التيار الديمقراطي 3049 صوت

حركة النهضة 2955 صوت

نداء تونس 1104 صوت

حركة مشروع تونس 610 صوت

بلدية ساقية الدائر

حركة النهضة 4433 صوت

نداء تونس 1156 صوت

التيار الديمقراطي 2366 صوت

حراك تونس الإرادة 509 صوت

الحزب الحر الدستوري 682 صوت

بلدية الأعشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج

الوفاق 1738 صوت

حركة النهضة 722 صوت

نداء تونس 651 صوت

التجديد 228 صوت

بلدية الحاجب

النهضة 6 مقاعد

التحدى 5 مقاعد

تبديل السروج راحة 3 مقاعد

نداء تونس 2 مقاعد

قائمة الاقلاع من اجل غد افضل 1 مقعد

حركة مشروع تونس 1 مقعد

بلدية قرمدة

النهضة 9مقاعد

قرمدة غدوة خير 6 مقاعد

التيار الديمقراطي 3 مقاعد

قائمة المستقبل 3 مقاعد

حركة نداء تونس 3 مقاعد

بلدية طينة

النهضة 8 مقاعد

النداء 8 مقاعد

طينة الى الامام 3 مقاعد

فبحيث تحيا طينة 2 مقاعد

الجبهة 2 مقاعد

حركة مشروع تونس 1 مقعد

بلدية العين

النهضة 10 مقاعد

التيار 8 مقاعد

النداء 5 مقاعد

الشعب 1 مقعد

البلدية الغريبة /صفاقس

نداء تونس 10 مقاعد

النهضة 6 مقاعد

فك بلاصتك 2 مقاعد

بلدية ساقية الزيت

حركة النهضة 9 مقاعد

الساقية المزيانة 5 أصوات

التيار الديمقراطي 4أصوات

نداء تونس 3

عشاق الأرض1

الجبهة الشعبية 1

حراك تونس الارادة 1

بلدية العوابد الخزانات

النهضة 9 مقاعد

النداء 3 مقاعد

الوطن الصغير 3مقاعد

عين تركية2 مقاعد

التيار الديمقراطي 2 مقاعد

قائمة الكرامة للمواطن 2 مقاعد

حركة الشعب 1 مقعد

مشروع تونس 1 مقعد

الجبهة الشعبية 1 مقعد

متابعة خديجية اليحياوي وأشرف الرياحي