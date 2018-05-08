الشروق تنشر النتائج الأولية

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اتضح امس بنسبة مايزيد 90 في المائة توزع مقاعد مختلف المجالس البلدية في جل ولايات الجمهورية، «الشروق» تنشر ماتوفر من نتائج جزئية وتقديرات اولية من بين ما اعلنته هيئة الانتخابات وماتضمنته محاضر الفرز.
وفي ما يلي النتائج الاولية لعدد من البلديات التي تم التصريح بنتائج الانتخابات فيها:
تونس «الشروق»:
ولاية قبلي:
بلدية قبلي (24 مقعد)
حركة النّهضة: 9
حركة نداء تونس 4
حركة الشّعب: 3
التّيار الدّيمقراطي: 3
الاتّحاد المدني: 2
حراك تونس الارادة:1
الاصلاح والتنمية: 1
الثبات:1
بلدية دوز(24 مقعد)
حركة الشّعب: 7
حركة النّهضة: 7
حراك تونس الارادة:5
التّيار الدّيمقراطي: 3
حركة نداء تونس: 2
بلدية الفوار(18 مقعد)
حركة النهضة: 6
لنزرع الأمل: 4
حركة الشعب: 3
صوت الفوار: 3
حراك تونس الارادة: 2
سوق الاحد (18 مقعد)
حركة الشّعب: 8
حركة النّهضة: 5
سوق الأحد تجمعنا: 3
نداء تونس: 1
قائمة الامل: 1
بلدية القلعة(12 مقعد)
حركة النهضة:7
حراك تونس الارادة:4
القائمة المستقلة النور: 1
بلدية بشري فطناسة (12 مقعد)
حركة الشعب: 3
حزب نداء تونس: 3
قائمة البناءالمستقلة: 3
حركة النهضة :2
القائمة المستقلة شباب تاورغة :1
بلدية بشلي-جرسين- البيدات(18 مقعد)
حركة النهضة :9
قائمة الامل: 4
قائمة الايادي البيضاء: 2
قائمة الاتحاد المدني: 2
نداء تونس: 1
بلدية جمنة(12 مقعد)
التيار الديمقراطي: 6
حركة النهضة : 4
قائمة الانطلاق :2
ولاية اريانة
بلدية أريانة (36 مقعد)
قائمة الأفضل : 15 مقعدا
نداء تونس : 6 مقاعد
حركة النهضة : 5 مقاعد
قائمة أريانة انت وانا : 2
قائمة الورد : 2
الاتحاد المدني : 2
بني وطني : 2
اريانة تلمنا : 1
اريانة المزيانة : 1
بلدية التضامن (30 مقعد)
حركة النهضة: 16
نداء تونس: 8
التيار الديمقراطي: 4
حركة الشعب:2
بلدية رواد(36 مقعد)
حركة لنهضة 13
النداء 7
التيار 5
آفاق 5
قائمة ريحانة 3
مشروع تونس 2
قائمة شباب رواد 1
بلدية سكرة 36 (مقعد)
حركة النهضة 10
نداء تونس 8
قائمة سكرة مدينتنا 5
قائمة اولاد سكرة 4
الجبهة الشعبية 3
قائمة الثقة 2
ولاية باجة
بلدية السلوقية (12 مقعد)
حركة الشعب: 5
النهضة3
نداء تونس 2
قائمة نتحد 1
الجبهة الشعبية 1
بلدية المعقولة (18 مقعد)
حركة النهضة 7
نداء تونس 6
قائمة الامل 2
الحزب الدستوى الحر 2
مشروع تونس 1
بلدية باجة (30 مقعد)
النهضة 8
نداء تونس 6
الحزب الدستوري الحر 6
التيار الديمقراطي 2
قائمة الانوار 2
قائمة الغزالة 1
حركة الشعب 2
الجبهة الشعبية 3
بلدية نفزة (24 مقعد)
النهضة 6
نداء تونس 5
نفزة المستقبل5
حركة الشعب 3
قائمة الطموح 2
قائمة نفزة في عينينا 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية زهرة مدين (18 مقعد)
نداء تونس 6
حركة النهضة 4
قائمة التأسيس 3
مشروع تونس 2
قائمة المستقبل 1
الجبهة الشعبية 1
بني وطني 1
بلدية قبلاط (18 مقعد)
نداء تونس 6
حركة النهضة 4
قائمة قبلاط الجديدة 3
مشروع تونس 3
حركة تونس الارادة 2
بلدية تستور (24 مقعد)
حركة النهضة 6
نداء تونس 6
الجبهة الشعبية 6
قائمة زهرة السد 3
قائمة شباب تستور 2
مشروع تونس 1
بلدية وشتاتة – الجميلة (18 مقعد)
حركة النهضة 6
حركة الشعب 4
نداء تونس 4
قائمة الانتصار 2
الارادة والتحدي 1
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية تبرسق (18 مقعد)
نداء تونس 6
حركة النهضة 4
شباب المستقبل 4
الجبهة الشعبية 3
التيار الديمقراطي 1
بلدية تيبار(18 مقعد)
نداء تونس 9
حركة النهضة 7
الجبهة الشعبية 2
بلدية سيدي اسماعيل (12 مقعد)
قائمة الامانة 5
حركة النهضة 2
قائمة المستقبل 2
نداء تونس 1
شباب المستقبل 1
كوكة الغد 1
ولاية بن عروس
بلدية مقرين
القائمة المستقلة “الكفاءة” 7
حركة النهضة 5
النداء 4
القائمة المستقلة “المواطنة المسؤولة” 4
القائمة المستقلة “الرقي المدني”2
القائمة المستقلة “الصدق والانجاز” 1
القائمة المستقلة “مقرين التحدي” 1
ولاية بنزرت
بلدية غار الملح
النهضة 944 صوت
النداء 306 صوت
آفاق تونس 405 صوت
بلدية رفراف
النهضة 1394 صوت
النداء 638 صوت
القائمة المستقلة الخير للجميع 293 صوت
بلدية الماتلين
القائمة المستقلة الماتلين تجمعنا 631 صوت
حركة النهضة 629صوت
ربيع الحرية 295 صوت
نداء تونس 361 صوت
بلدية منزل بورقيبة
النهضة 11 مقعد
نداء 5
قائمة التحدي 4
قائمة غدوة خير3
قائمة لنرتقي 3
بني وطني 1
الاتحاد المدني1
قائمة اولاد بلاد 1
6 ولاية مدنين
بلدية أجيم
حركة النهضة 11
قائمة الوفاق 4
نداء تونس 3
بلدية بن قردان
جركة النهضة 15
قائمة بن قردان اولا 9
حراك تونس الارادة 2
نداء تونس1
قائمة الامل 1
قائمة اتحاد بن قردان1
النهضة 6
نداء تونس2
قائمة المستقبل 2
ولاية قابس
بلدية الحامة
النهضة 14
قائمة الحامة اولا6
حراك تونس الارادة 4
نداء تونس 3
قائمة الاقلاع 3
بلديةالحبيب ثامر-بوعطوش (18 مقعد)
النهضة 9
حراك تونس الارادة 4
قائمة فرسان التحدي 3
نداء تونس 2
بلدية الزارات
بلدية المطوية
قائمة لمّ الشمل1813
النهضة 1292
مشروع تونس452
النداء278
بلدية بوشمة
نهضة825 صوت
حراك تونس452 صوت
قائمة الوفاق321 صوت
النداء245 صوت
قائمة التحدي236 صوت
قائمة بوشمة يد وحده234 صوت
بلدية دخيلة توجان
النهضة 11
نداء 5
افاق تونس 1
قائمة توجان مدينتي 1
بلدية شنني- النحال
حركة النهضة 1257صوت
التيار الديمقراطي 744 صوت
قائمة شراكة.وحدة.بيئة740 صوت
بلدية طبلبو
النهضة 5
قائمة العدالة 3
قائمة البناء2
قائمة غدوة خير 2
قائمة الشراع 2
قائمة طموحنا 2
نداء تونس 1
التيار1
بلدية غنوش
النهضة2387 صوت
النداء500 صوت
حراك تونس الإرادة 354 صوت
قائمة غنوش مدينتي228 صوت
النهضة 10
حراك تونس الارادة 6
حركة الشعب6
قائمة مارث اولا 4
نداء تونس 3
بلدية مطماطة
النهضة 375 صوت
قائمة الامتياز 300 صوت
قائمة أحبك يا وطني208 صوت
نداء تونس 60 صوت
بلدية مطماطة الجديدة
قائمة الصعود 954 صوت
النهضة770 صوت
النداء380 صوت
قائمة المبادرة والإصلاح 148صوت
بلدية منزل الحبيب
النهضة 1260 صوت
قائمة الوفاق676 صوت
النداء512 صوت
قائمة مستقبل228 صوت
بلدية وذرف
قائمة اصلاح المسار 1401 صوت
النهضة 1179 صوت
النداء 717صوت
قائمة الاقلاع 456 صوت
ولاية توزر
بلدية تمغزة (12 مقعد)
حركة النهضة 6
قائمة شمس الجنوب 3
قائمة الواحة 2
نداء تونس 1
بلدية توزر (24 مقعد)
قائمة الأمل والعمل7
حركة النهضة 6
نداء تونس 3
قائمة الصمود 3
قائمة الحاضر والمستقبل 2
قائمة الامل 1
قائمةشباب الجريد 1
حراك تونس الارادة 1
بلدية حامة الجريد (12 مقعد)
قائمة العمل 4
حركة النهضة 4
نداء تونس 2
مشروع تونس 2
بلدية حزوة (12 مقعد)
قائمة المستقبل 5
حركة النهضة 3
نداء تونس 2
قائمة شباب احرار حزوة 1
قائمة الوفاق 1
بلدية دقاش (18 مقعد)
قائمة الامل والطموح 8
حركة النهضة 4
حركة الشعب 3
نداء تونس 2
مشروع تونس 1
بلدية نفطة (18 مقعد)
النهضة 4
شباب نفطة 3
الكوفة الصغرى 3
نداء تونس 2
حراك تونس الارادة 2
المواطنة والتنمية 2
قائمة شباب درجين 2
ولاية منوبة
بلدية منوبة
حركة النهضة 1872 صوت
نداء تونس 1043 صوت
القائمة المستقلة منوبة الجميلة 566 صوت
قائمة اولاد منوبة 1744 صوت
قائمة منوبة مشروعي 468 صوت
الجبهة الشعبية 435 صوت
التيار الديمقراطي 723 صوت
بلدية الجديدة
النهضة 2065 صوت
قائمة العمل والامل 1373 صوت
نداء تونس 766 صوت
قائمة غدوة خير 523 صوت
الجبهة الشعبية 249 صوت
قائمة التحدي 487 صوت
قائمة الافق الجديد 686 صوت
التيار الديمقراطي 769 صوت
بلدية برج العامري
نداء تونس 1158 صوت
النهضة 871 صوت
التيار الديمقراطي 455 صوت
حركة الشعب 152 صوت
بلدية المرناقية
النهضة 2074 صوت
نداء تونس 832 صوت
التيار الديمقراطي 457 صوت
المرناقية تتجدد قائمة مستقلة 1090 صوت
مشروع تونس 190 صوت
بلدية البساتين
النهضة 947 صوت
نداء تونس 775 صوت
التيار الديمقراطي 299 صوت
بلدية البطان
النهضة 791
النداء723
حركة الشعب458
بلدية طبربة
النهضة2132
النداء1212
حركة الشعب1117
قائمة طبربة المستقبل المستقلة570
الجبهة340
الاتحاد المدني150
بلدية وادي الليل
النهضة3222 صوت
النداء2148 صوت
التيار الديقراطي807 صوت
قائمة مستقبل وادي الليل 578 صوت
قائمة التحدي المستقلة516 صوت
الجبهة الشعبية488 صوت
قائمة اولاد الحومة 433 صوت
حركة الشعب212 صوت
بلدية دوار هيشر
النهضة2736 صوت
النداء1715 صوت
افاق1105 صوت
التيار الديمقراطي 624 صوت
الجبهة378 صوت
قائمة الامل 373 صوت
بلدية الدندان(24 مقعد)
حركة النهضة 10
نداء تونس 5
القائمة المستقلة «الدندان متاعنا» 5
مشروع تونس 4 مقاعد
ولاية القصرين:
بلدية الزهور-القصرين
نداء تونس 1493 صوت
النهضة 1018 صوت
التيار الديمقراطي 902 صوت
قائمة الوصية 564 صوت
قائمة عمر البيضاء 371 صوت
الجبهة الشعبية 252 صوت
بلدية الشرائع ـ مزرق الشمس
قائمة وفاء 1173 صوت
النهضة 1093 صوت
نداء تونس 843 صوت
قائمة الزيتونة 538 صوت
قائمة الانتماء للأرض 303 صوت
قائمة مواطنة من اجل غد افضل 244 صوت
الحزب الاشتراكي 151 صوت
بلدية بوزقام
قائمة السنبلة 1510 صوت
قائمة الإمتياز 1430 صوت
النهضة 433 صوت
قائمة الأمل 212 صوت
نداء تونس 132 صوت
بلدية تالة
بلدية تلابت
قائمة الاصلاح و التنمية 1048 صوت
قائمة عمل عدالة ثقافة 723 صوت
قائمة المستقبل 502 صوت
النهضة 305 صوت
نداء تونس 105 صوت
قائمة الميزان 84 صوت
بلدية حيدرة
نداء تونس 808 صوت
قائمة حيدرة تتبدل 628 صوت
النهضة 486 صوت
الجبهة الشعبية 362 صوت
بلدية سبيبة
نداء تونس 2432 صوت
النهضة 1242
قائمة سبيية اولا 1238 صوت
قائمة اليد البيضاء 659 صوت
الجبهة الشعبية 341 صوت
قائمة شباب سبيية 267 صوت
قائمة سبيبة أفضل 132 صوت
عين الخمايسية
النداء 1352 صوت
قائمة نبنو مع بعضنا 431 صوت
قائمة الرهان البلدي 184 صوت
النهضة 102 صوت
ولاية زغوان
بلدية الزريبة :
نداء تونس : 1707صوت
النهضة: 1274صوت
قائمة الزريبة للناس الكل: 972 صوت
قائمة الصمود: 564صوت
قائمة الامل: 351
قائمة التيار الديمقراطي: 243صوت
قائمة الماء و الحياة: 238 صوت
بلدية العمايم:
دولة العمايم : 914 صوت
القائمة المستقلة الخير: 757 صوت
حركة النهضة: 409 صوت
حركة نداء تونس : 261 صوت
الشعبي الجمهوري المتحد: 128صوت
بلدية جبل الوسط:
قائمة وردة جبل الوسط: 1272 صوت
القائمة المستقلة الامل: 591 صوت
قائمة الصفاء: 235صوت
قائمة ثقافة الامتياز: 143 صوت
النهضة: 133 صوت
نداء تونس: 107صوت
الاتحاد المدني: 106صوت
بلدية صواف
قائمة صوتكم أمانة : 1475 صوت
قائمة نداء تونس : 678صوت
النهضة: 457 صوت
قائمة صوت تتقدم : 174 صوت
ولاية الكاف:
بلدية تاجروين
النهضة: 1438 صوت
القائمة المستقلة تاجروين بلادي: 1318 صوت
نداء تونس:1023 صوت
القائمة المستقلة افق تاجروين: 522 صوت
الجزب الدستوري الحر: 328 صوت
القائمة المستقلة الشباب نحو الريادة: 280 صوت
بلدية منزل سالم
النهضة: 216 صوت
نداء تونس:187 صوت
قائمة مشروع تونس الغد 103صوت
ولاية تطاوين:
بلدية الذهيبة
النهضة: 263صوت
مشروع تونس: 196صوت
ائتلاف القوى الديمقراطية : 155
نداء تونس: 146 صوت
بلدية الصمار
النهضة : 1248 صوت
نداء تونس: 468صوت
حراكتونس الإرادة : 279صوت
قائمة الامتياز : 219 صوت
الإرادة و العمل: 109صوت
بلدية رمادة
النهضة : 580 صوت
نداء تونس : 401صوت
قائمة الحرية: 187
مشروع تونس: 86 صوت
بلدية تطاوين الجنوبية
النهضة : 402صوت
نداء تونس: 204 صوت
قائمة المبادرة و التنمية: 192صوت
قائمة الشباب للتجديد : 161صوت
حراك تونس الإرادة: 143صوت
بلدية غمراسن
النهضة 10
قائمة غمراسن في القلب 3
قائمة المواطنة 2
نداء 213تونس 2
فك بلاصتك 1
بلدية البئر الاحمر
قائمة العمل البلدي البئر الاحمر 5
النهضة 4
قائمة العدالة التنموية 2
قائمة البئر الاحمر اولا 1
بلدية تطاوين
النهضة 14
تطاوين المستقبل 6
حراك تونس الإرادة 3
شمعة الوطن 2
تطاوين تجمعنا 2
نداء تونس 2
شباب المستقل 1
ولاية القيروان
بلدية السبيخة
نداء تونس 1818 صوت
النهضة 1369 صوت
قائمة الزيتونة 1145 صوت
قائمة السبيخة امل 728 صوت
قائمة العين الساهرة 493 صوت
حركة الشعب 322صوت
الجبهة الشعبية 263 صوت
بلدية الشبيكة
حركة النهضة: 1436 صوت
نداء تونس: 849 صوت
مشروع تونس: 570 صوت
الوفاق: 713 صوت
امل الشبيكة: 319 صوت
بلدية الشراردة (18 مقعد)
حركة النهضة 10
نداء تونس 5
الجبهة الشعبية 3
بلدية الشرايطية – القصور(18 مقعد)
نداء تونس 10
النهضة 8
بلدية العلا
النهضة: 1493 صوت
نداء تونس 970 صوت
مشروع تونس: 954 صوتا
قائمة ارادة وامل: 744 صوت
بلدية القيروان
النهضة 7451 صوت
نداء تونس 3495 صوت
التيار الديمقراطي 1537 صوت
الاتحاد المدني 1458صوت
حراك تونس الارادة 1337 صوت
قائمة لاحياء القيروان 1231 صوت
الجبهة 971 صوت
قائمة من اجل القيروان 716 صوت
بلدية الوسلاتية
حركة نداء تونس: 1040 صوت
الحزب الدستوري الحر: 1000 صوت
قائمة الوسلاتية تجمعنا: 977 صوت
النهضة: 821 صوت
اوفياء وسلات: 619 صوت
قائمة الاصالة: 475 صوت
بلدية رقادة
النهضة: 843 صوت
مشروع تونس: 656 صوت
نداء تونس: 592 صوت
قائمة الكرامة: 510 صوت
الجبهة الشعبية: 245 صوت
بلدية العين البيضاء
نداء تونس 1378 صوت
النهضة 798 صوت
القائمة المستقلة «المستقبل» 450 صوت
بلدية منزل المهيري :
النهضة 828 صوت
القائمة المستقلة «الشباب» 497 صوت
القائمة المستقلة «الوفاق والتنمية» 435 صوت
ولاية المهدية:
بلدية الشابة :
قائمة الارتقاء بالعمل البلدي: 2113 صوت
حركة النهضة: 735 صوت
نداء تونس: 1081 صوت
الجبهة الشعبية: 888 صوت
التيار الديمقراطي: 595 صوت
قائمة الاصالة: 255 صوت
مشروع تونس: 185 صوت
قائمة الشابة بيكم احسن: 806 صوت
قائمة الانقاذ: 377 صوت
قائمة احب الشابة: 365 صوت
بلدية رجيش
القائمة المستقلة «اخدم بلادك»: 8 مقاعد
النهضة: 3 مقاعد
نداء تونس: 2 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
المسقلة للمواطنة: 1
آفاق تونس: 1
التيار الديمقراطي: 1
بلدية قصور الساف:
المستقلة معا من اجل مستقبل أفضل: 7
آفاق تونس: 4
نداء تونس: 3
حركة النهضة: 3
التيار الديمقراطي: 3
المستقلة «الساف للبيئة والتنمية»: 2
المستقلة «التحدي»: 2
بلدية كركر:
النهضة: 7 مقاعد
المستقلة: «الاقلاع» 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
المستقلة «الوفاق»: 2 مقاعد
آفاق تونس: مقعد واحد
المستقلة «الاحرار»: مقعد واحد
بلدية هبيرة:
النهضة: 9 مقاعد
نداء تونس: 6 مقاعد
آفاق تونس: 3 مقاعد
بلدية سيدي علوان:
النهضة: 14 مقعد
ولاية سيدي بوزيد
بلدية السعيدة:
النهضة: 965 صوت
قائمة الامل: 346 صوت
أمل المستقبل: 612 صوت
نداء تونس: 1610 صوت
قائمة الشباب الصاعد بالسعيدة: 223 صوت
قائمة صوت الجهة: 418 صوت
قائمة الجيل الجديد على الطريق الصحيح: 435 صوت
بلدية لسودة:
قائمة نجمة الوسط: 692 صوت
النهضة: 664 صوت
نداء تونس: 434 صوت
حركة الشعب: 188 صوت
قائمة الاحرار: 258 صوت
بلدية رحال:
النهضة: 221 صوت
قائمة النور: 292 صوت
مشروع تونس: 158 صوت
الحزب الاشتراكي: 454 صوت
قائمة التحدي: 239 صوت
قائمة المستقبل: 50 صوت
قائمة الامل: 155 صوت
نداء تونس: 632 صوت
بلدية بلخير:
نجاء تونس: 478 صوت
قائمة بلخير الموحدة: 514 صوت
مشروع تونس: 179 صوت
قائمة الشباب عماد البلاد: 256 صوت
بلدية باطن الغزال
قائمة من اجل الأبيض:646 صوت
حركة النهضة:465 صوت
حركة نداء تونس:444 صوت
الامل:365 صوت
الارتقاء:225 صوت
الحزب الحر الدستوري:196 صوت
حراك تونس الإرادة:135
بلدية سيدي بوزيد
نداء تونس:2737 صوت
النهضة:2710 صوت
الجبهة الشعبية:880 صوت
قائمة نحبك يا بلادي:745 صوت
التيار الديموقراطي:727 صوت
حركة الشعب:664 صوت
الاتحاد المدني:467 صوت
الحزب الاشتراكي:366 صوت
خوذ حقك:287 صوت
الورد:220 صوتا
حراك تونس الإرادة:19
بلدية المنصورة
حركة النهضة:575 صوت
الاتحاد المدني:418 صوت
حراك تونس الإرادة:272 صوت
بلدية منزل بوزيان
قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوت
الوفاء:977 صوت
الجبهة الشعبية:952 صوت
حركة النهضة:882 صوت
حياة كريمة:839 صوت
حركة نداء تونس:742 صوت
الحزب الاشتراكي:304 صوت
الطموح:375 صوت
التحدي:268 صوت
قائمة منزل بوزيان:238 صوت
حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:176 صوتا
بلدية أولاد حفوز
الانطلاقة:1311 صوت
النهضة:808 صوت
التغيير:526 صوت
البديل الشبابي:441 صوت
اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوت
تحيا أولاد حفوز:403 صوت
وطني:400 صوت
العمل والمواطنة :326 صوت
بلدية المكناسي
حركة النهضة:1097 صوت
حركة الشعب:813 صوت
الجبهة الشعبية:705 أصوات
حركة النداء:656 صوتا
المكناسي الجديدة :591 صوت
صيد الخنق :420 صوت
المكناسي امانة:239 صوت
الحياة:224 صوت
حراك تونس الإرادة:188صوت
بلدية بئر الحفي
أحرار بئر الحفي:1108 صوتا
حركة النهضة:799 صوتا
حركة الشعب:669 صوتا
العمل:496 صوتا
ناس الخير:473 صوتا
العزيمة والعمل لتحقيق الامل:310 صوتا
نداء تونس:271 صوتا
الحزب الاشتراكي:217 صوتا
حراك تونس الإرادة:75 صوتا
بلدية السبالة
حركة النهضة:1309 صوتا
حركة نداء تونس:783 صوتا
البلدية للجميع:667 صوتا
الوفاق:615 صوتا
الشباب المستقل:462 صوتا
صوت الشباب:344 صوتا
السبالة تجمعنا:142 صوتا
ولاية نابل
بلدية بني خلاد (24 مقعد)
نداء تونس 5
قائمة تاج الدخلة 5
النهضة : 5
قائمة الأمل 4
قائمة غدوة خير 3
قائمة الجبهة الشعبية 1.
قائمة التميز 1 .
بلدية زاوية الجديدي(18 مقعد)
لقائمة غدوة خير المستقلة14
نداء تونس3
النهضة1
ولاية سوسة
بلدية شط مريم
حركة النهضة 343صوت
آفاق تونس 339 صوت
نداء تونس 297 صوت
قائمة أحرار شط مريم :293 صوت
قائمة فلوكة الشط 275 صوت
بلدية هرقلة
قائمة هرقلة امانة 780 صوت
قائمة الأمل 559 صوت
نداء تونس 525 صوت
النهضة 438 صوت
ولاية صفاقس
بلدية صفاقس الكبرى
النهضة 14
النداء 7
التيار الديمقراطي 7
الحزب الحر الدستوري 5
بني وطني 4
قائمة نظف 2
التحالف المدني 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية قرقنة
قائمة كلنا قرقنة 4
نداء تونس 3
حركة النهضة 3
شراع قرقنة 3
الجبهة الشعبية 3
احباء قرقنة 2
بلدية منزل شاكر
حركة النهضة 834 صوت
قائمة الزيتونة 766 صوت
نداء تونس 574 صوات
التقدم والتنمية 303 صوت
بلدية الشيحية
التيار الديمقراطي 3049 صوت
حركة النهضة 2955 صوت
نداء تونس 1104 صوت
حركة مشروع تونس 610 صوت
بلدية ساقية الدائر
حركة النهضة 4433 صوت
نداء تونس 1156 صوت
التيار الديمقراطي 2366 صوت
حراك تونس الإرادة 509 صوت
الحزب الحر الدستوري 682 صوت
بلدية الأعشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج
الوفاق 1738 صوت
حركة النهضة 722 صوت
نداء تونس 651 صوت
التجديد 228 صوت
بلدية الحاجب
النهضة 6 مقاعد
التحدى 5 مقاعد
تبديل السروج راحة 3 مقاعد
نداء تونس 2 مقاعد
قائمة الاقلاع من اجل غد افضل 1 مقعد
حركة مشروع تونس 1 مقعد
بلدية قرمدة
النهضة 9مقاعد
قرمدة غدوة خير 6 مقاعد
التيار الديمقراطي 3 مقاعد
قائمة المستقبل 3 مقاعد
حركة نداء تونس 3 مقاعد
بلدية طينة
النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
طينة الى الامام 3 مقاعد
فبحيث تحيا طينة 2 مقاعد
الجبهة 2 مقاعد
حركة مشروع تونس 1 مقعد
بلدية العين
النهضة 10 مقاعد
التيار 8 مقاعد
النداء 5 مقاعد
الشعب 1 مقعد
البلدية الغريبة /صفاقس
نداء تونس 10 مقاعد
النهضة 6 مقاعد
فك بلاصتك 2 مقاعد
بلدية ساقية الزيت
حركة النهضة 9 مقاعد
الساقية المزيانة 5 أصوات
التيار الديمقراطي 4أصوات
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1
بلدية العوابد الخزانات
النهضة 9 مقاعد
النداء 3 مقاعد
الوطن الصغير 3مقاعد
عين تركية2 مقاعد
التيار الديمقراطي 2 مقاعد
قائمة الكرامة للمواطن 2 مقاعد
حركة الشعب 1 مقعد
مشروع تونس 1 مقعد
الجبهة الشعبية 1 مقعد
اتضح امس بنسبة مايزيد 90 في المائة توزع مقاعد مختلف المجالس البلدية في جل ولايات الجمهورية، «الشروق» تنشر ماتوفر من نتائج جزئية وتقديرات اولية من بين ما اعلنته هيئة الانتخابات وماتضمنته محاضر الفرز.
وفي ما يلي النتائج الاولية لعدد من البلديات التي تم التصريح بنتائج الانتخابات فيها:
تونس «الشروق»:
ولاية قبلي:
بلدية قبلي (24 مقعد)
حركة النّهضة: 9
حركة نداء تونس 4
حركة الشّعب: 3
التّيار الدّيمقراطي: 3
الاتّحاد المدني: 2
حراك تونس الارادة:1
الاصلاح والتنمية: 1
الثبات:1
بلدية دوز(24 مقعد)
حركة الشّعب: 7
حركة النّهضة: 7
حراك تونس الارادة:5
التّيار الدّيمقراطي: 3
حركة نداء تونس: 2
بلدية الفوار(18 مقعد)
حركة النهضة: 6
لنزرع الأمل: 4
حركة الشعب: 3
صوت الفوار: 3
حراك تونس الارادة: 2
سوق الاحد (18 مقعد)
حركة الشّعب: 8
حركة النّهضة: 5
سوق الأحد تجمعنا: 3
نداء تونس: 1
قائمة الامل: 1
بلدية القلعة(12 مقعد)
حركة النهضة:7
حراك تونس الارادة:4
القائمة المستقلة النور: 1
بلدية بشري فطناسة (12 مقعد)
حركة الشعب: 3
حزب نداء تونس: 3
قائمة البناءالمستقلة: 3
حركة النهضة :2
القائمة المستقلة شباب تاورغة :1
بلدية بشلي-جرسين- البيدات(18 مقعد)
حركة النهضة :9
قائمة الامل: 4
قائمة الايادي البيضاء: 2
قائمة الاتحاد المدني: 2
نداء تونس: 1
بلدية جمنة(12 مقعد)
التيار الديمقراطي: 6
حركة النهضة : 4
قائمة الانطلاق :2
ولاية اريانة
بلدية أريانة (36 مقعد)
قائمة الأفضل : 15 مقعدا
نداء تونس : 6 مقاعد
حركة النهضة : 5 مقاعد
قائمة أريانة انت وانا : 2
قائمة الورد : 2
الاتحاد المدني : 2
بني وطني : 2
اريانة تلمنا : 1
اريانة المزيانة : 1
بلدية التضامن (30 مقعد)
حركة النهضة: 16
نداء تونس: 8
التيار الديمقراطي: 4
حركة الشعب:2
بلدية رواد(36 مقعد)
حركة لنهضة 13
النداء 7
التيار 5
آفاق 5
قائمة ريحانة 3
مشروع تونس 2
قائمة شباب رواد 1
بلدية سكرة 36 (مقعد)
حركة النهضة 10
نداء تونس 8
قائمة سكرة مدينتنا 5
قائمة اولاد سكرة 4
الجبهة الشعبية 3
قائمة الثقة 2
ولاية باجة
بلدية السلوقية (12 مقعد)
حركة الشعب: 5
النهضة3
نداء تونس 2
قائمة نتحد 1
الجبهة الشعبية 1
بلدية المعقولة (18 مقعد)
حركة النهضة 7
نداء تونس 6
قائمة الامل 2
الحزب الدستوى الحر 2
مشروع تونس 1
بلدية باجة (30 مقعد)
النهضة 8
نداء تونس 6
الحزب الدستوري الحر 6
التيار الديمقراطي 2
قائمة الانوار 2
قائمة الغزالة 1
حركة الشعب 2
الجبهة الشعبية 3
بلدية نفزة (24 مقعد)
النهضة 6
نداء تونس 5
نفزة المستقبل5
حركة الشعب 3
قائمة الطموح 2
قائمة نفزة في عينينا 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية زهرة مدين (18 مقعد)
نداء تونس 6
حركة النهضة 4
قائمة التأسيس 3
مشروع تونس 2
قائمة المستقبل 1
الجبهة الشعبية 1
بني وطني 1
بلدية قبلاط (18 مقعد)
نداء تونس 6
حركة النهضة 4
قائمة قبلاط الجديدة 3
مشروع تونس 3
حركة تونس الارادة 2
بلدية تستور (24 مقعد)
حركة النهضة 6
نداء تونس 6
الجبهة الشعبية 6
قائمة زهرة السد 3
قائمة شباب تستور 2
مشروع تونس 1
بلدية وشتاتة – الجميلة (18 مقعد)
حركة النهضة 6
حركة الشعب 4
نداء تونس 4
قائمة الانتصار 2
الارادة والتحدي 1
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية تبرسق (18 مقعد)
نداء تونس 6
حركة النهضة 4
شباب المستقبل 4
الجبهة الشعبية 3
التيار الديمقراطي 1
بلدية تيبار(18 مقعد)
نداء تونس 9
حركة النهضة 7
الجبهة الشعبية 2
بلدية سيدي اسماعيل (12 مقعد)
قائمة الامانة 5
حركة النهضة 2
قائمة المستقبل 2
نداء تونس 1
شباب المستقبل 1
كوكة الغد 1
ولاية بن عروس
بلدية مقرين
القائمة المستقلة “الكفاءة” 7
حركة النهضة 5
النداء 4
القائمة المستقلة “المواطنة المسؤولة” 4
القائمة المستقلة “الرقي المدني”2
القائمة المستقلة “الصدق والانجاز” 1
القائمة المستقلة “مقرين التحدي” 1
ولاية بنزرت
بلدية غار الملح
النهضة 944 صوت
النداء 306 صوت
آفاق تونس 405 صوت
بلدية رفراف
النهضة 1394 صوت
النداء 638 صوت
القائمة المستقلة الخير للجميع 293 صوت
بلدية الماتلين
القائمة المستقلة الماتلين تجمعنا 631 صوت
حركة النهضة 629صوت
ربيع الحرية 295 صوت
نداء تونس 361 صوت
بلدية منزل بورقيبة
النهضة 11 مقعد
نداء 5
قائمة التحدي 4
قائمة غدوة خير3
قائمة لنرتقي 3
بني وطني 1
الاتحاد المدني1
قائمة اولاد بلاد 1
6 ولاية مدنين
بلدية أجيم
حركة النهضة 11
قائمة الوفاق 4
نداء تونس 3
بلدية بن قردان
جركة النهضة 15
قائمة بن قردان اولا 9
حراك تونس الارادة 2
نداء تونس1
قائمة الامل 1
قائمة اتحاد بن قردان1
النهضة 6
نداء تونس2
قائمة المستقبل 2
ولاية قابس
بلدية الحامة
النهضة 14
قائمة الحامة اولا6
حراك تونس الارادة 4
نداء تونس 3
قائمة الاقلاع 3
بلديةالحبيب ثامر-بوعطوش (18 مقعد)
النهضة 9
حراك تونس الارادة 4
قائمة فرسان التحدي 3
نداء تونس 2
بلدية الزارات
بلدية المطوية
قائمة لمّ الشمل1813
النهضة 1292
مشروع تونس452
النداء278
بلدية بوشمة
نهضة825 صوت
حراك تونس452 صوت
قائمة الوفاق321 صوت
النداء245 صوت
قائمة التحدي236 صوت
قائمة بوشمة يد وحده234 صوت
بلدية دخيلة توجان
النهضة 11
نداء 5
افاق تونس 1
قائمة توجان مدينتي 1
بلدية شنني- النحال
حركة النهضة 1257صوت
التيار الديمقراطي 744 صوت
قائمة شراكة.وحدة.بيئة740 صوت
بلدية طبلبو
النهضة 5
قائمة العدالة 3
قائمة البناء2
قائمة غدوة خير 2
قائمة الشراع 2
قائمة طموحنا 2
نداء تونس 1
التيار1
بلدية غنوش
النهضة2387 صوت
النداء500 صوت
حراك تونس الإرادة 354 صوت
قائمة غنوش مدينتي228 صوت
النهضة 10
حراك تونس الارادة 6
حركة الشعب6
قائمة مارث اولا 4
نداء تونس 3
بلدية مطماطة
النهضة 375 صوت
قائمة الامتياز 300 صوت
قائمة أحبك يا وطني208 صوت
نداء تونس 60 صوت
بلدية مطماطة الجديدة
قائمة الصعود 954 صوت
النهضة770 صوت
النداء380 صوت
قائمة المبادرة والإصلاح 148صوت
بلدية منزل الحبيب
النهضة 1260 صوت
قائمة الوفاق676 صوت
النداء512 صوت
قائمة مستقبل228 صوت
بلدية وذرف
قائمة اصلاح المسار 1401 صوت
النهضة 1179 صوت
النداء 717صوت
قائمة الاقلاع 456 صوت
ولاية توزر
بلدية تمغزة (12 مقعد)
حركة النهضة 6
قائمة شمس الجنوب 3
قائمة الواحة 2
نداء تونس 1
بلدية توزر (24 مقعد)
قائمة الأمل والعمل7
حركة النهضة 6
نداء تونس 3
قائمة الصمود 3
قائمة الحاضر والمستقبل 2
قائمة الامل 1
قائمةشباب الجريد 1
حراك تونس الارادة 1
بلدية حامة الجريد (12 مقعد)
قائمة العمل 4
حركة النهضة 4
نداء تونس 2
مشروع تونس 2
بلدية حزوة (12 مقعد)
قائمة المستقبل 5
حركة النهضة 3
نداء تونس 2
قائمة شباب احرار حزوة 1
قائمة الوفاق 1
بلدية دقاش (18 مقعد)
قائمة الامل والطموح 8
حركة النهضة 4
حركة الشعب 3
نداء تونس 2
مشروع تونس 1
بلدية نفطة (18 مقعد)
النهضة 4
شباب نفطة 3
الكوفة الصغرى 3
نداء تونس 2
حراك تونس الارادة 2
المواطنة والتنمية 2
قائمة شباب درجين 2
ولاية منوبة
بلدية منوبة
حركة النهضة 1872 صوت
نداء تونس 1043 صوت
القائمة المستقلة منوبة الجميلة 566 صوت
قائمة اولاد منوبة 1744 صوت
قائمة منوبة مشروعي 468 صوت
الجبهة الشعبية 435 صوت
التيار الديمقراطي 723 صوت
بلدية الجديدة
النهضة 2065 صوت
قائمة العمل والامل 1373 صوت
نداء تونس 766 صوت
قائمة غدوة خير 523 صوت
الجبهة الشعبية 249 صوت
قائمة التحدي 487 صوت
قائمة الافق الجديد 686 صوت
التيار الديمقراطي 769 صوت
بلدية برج العامري
نداء تونس 1158 صوت
النهضة 871 صوت
التيار الديمقراطي 455 صوت
حركة الشعب 152 صوت
بلدية المرناقية
النهضة 2074 صوت
نداء تونس 832 صوت
التيار الديمقراطي 457 صوت
المرناقية تتجدد قائمة مستقلة 1090 صوت
مشروع تونس 190 صوت
بلدية البساتين
النهضة 947 صوت
نداء تونس 775 صوت
التيار الديمقراطي 299 صوت
بلدية البطان
النهضة 791
النداء723
حركة الشعب458
بلدية طبربة
النهضة2132
النداء1212
حركة الشعب1117
قائمة طبربة المستقبل المستقلة570
الجبهة340
الاتحاد المدني150
بلدية وادي الليل
النهضة3222 صوت
النداء2148 صوت
التيار الديقراطي807 صوت
قائمة مستقبل وادي الليل 578 صوت
قائمة التحدي المستقلة516 صوت
الجبهة الشعبية488 صوت
قائمة اولاد الحومة 433 صوت
حركة الشعب212 صوت
بلدية دوار هيشر
النهضة2736 صوت
النداء1715 صوت
افاق1105 صوت
التيار الديمقراطي 624 صوت
الجبهة378 صوت
قائمة الامل 373 صوت
بلدية الدندان(24 مقعد)
حركة النهضة 10
نداء تونس 5
القائمة المستقلة «الدندان متاعنا» 5
مشروع تونس 4 مقاعد
ولاية القصرين:
بلدية الزهور-القصرين
نداء تونس 1493 صوت
النهضة 1018 صوت
التيار الديمقراطي 902 صوت
قائمة الوصية 564 صوت
قائمة عمر البيضاء 371 صوت
الجبهة الشعبية 252 صوت
بلدية الشرائع ـ مزرق الشمس
قائمة وفاء 1173 صوت
النهضة 1093 صوت
نداء تونس 843 صوت
قائمة الزيتونة 538 صوت
قائمة الانتماء للأرض 303 صوت
قائمة مواطنة من اجل غد افضل 244 صوت
الحزب الاشتراكي 151 صوت
بلدية بوزقام
قائمة السنبلة 1510 صوت
قائمة الإمتياز 1430 صوت
النهضة 433 صوت
قائمة الأمل 212 صوت
نداء تونس 132 صوت
بلدية تالة
بلدية تلابت
قائمة الاصلاح و التنمية 1048 صوت
قائمة عمل عدالة ثقافة 723 صوت
قائمة المستقبل 502 صوت
النهضة 305 صوت
نداء تونس 105 صوت
قائمة الميزان 84 صوت
بلدية حيدرة
نداء تونس 808 صوت
قائمة حيدرة تتبدل 628 صوت
النهضة 486 صوت
الجبهة الشعبية 362 صوت
بلدية سبيبة
نداء تونس 2432 صوت
النهضة 1242
قائمة سبيية اولا 1238 صوت
قائمة اليد البيضاء 659 صوت
الجبهة الشعبية 341 صوت
قائمة شباب سبيية 267 صوت
قائمة سبيبة أفضل 132 صوت
عين الخمايسية
النداء 1352 صوت
قائمة نبنو مع بعضنا 431 صوت
قائمة الرهان البلدي 184 صوت
النهضة 102 صوت
ولاية زغوان
بلدية الزريبة :
نداء تونس : 1707صوت
النهضة: 1274صوت
قائمة الزريبة للناس الكل: 972 صوت
قائمة الصمود: 564صوت
قائمة الامل: 351
قائمة التيار الديمقراطي: 243صوت
قائمة الماء و الحياة: 238 صوت
بلدية العمايم:
دولة العمايم : 914 صوت
القائمة المستقلة الخير: 757 صوت
حركة النهضة: 409 صوت
حركة نداء تونس : 261 صوت
الشعبي الجمهوري المتحد: 128صوت
بلدية جبل الوسط:
قائمة وردة جبل الوسط: 1272 صوت
القائمة المستقلة الامل: 591 صوت
قائمة الصفاء: 235صوت
قائمة ثقافة الامتياز: 143 صوت
النهضة: 133 صوت
نداء تونس: 107صوت
الاتحاد المدني: 106صوت
بلدية صواف
قائمة صوتكم أمانة : 1475 صوت
قائمة نداء تونس : 678صوت
النهضة: 457 صوت
قائمة صوت تتقدم : 174 صوت
ولاية الكاف:
بلدية تاجروين
النهضة: 1438 صوت
القائمة المستقلة تاجروين بلادي: 1318 صوت
نداء تونس:1023 صوت
القائمة المستقلة افق تاجروين: 522 صوت
الجزب الدستوري الحر: 328 صوت
القائمة المستقلة الشباب نحو الريادة: 280 صوت
بلدية منزل سالم
النهضة: 216 صوت
نداء تونس:187 صوت
قائمة مشروع تونس الغد 103صوت
ولاية تطاوين:
بلدية الذهيبة
النهضة: 263صوت
مشروع تونس: 196صوت
ائتلاف القوى الديمقراطية : 155
نداء تونس: 146 صوت
بلدية الصمار
النهضة : 1248 صوت
نداء تونس: 468صوت
حراكتونس الإرادة : 279صوت
قائمة الامتياز : 219 صوت
الإرادة و العمل: 109صوت
بلدية رمادة
النهضة : 580 صوت
نداء تونس : 401صوت
قائمة الحرية: 187
مشروع تونس: 86 صوت
بلدية تطاوين الجنوبية
النهضة : 402صوت
نداء تونس: 204 صوت
قائمة المبادرة و التنمية: 192صوت
قائمة الشباب للتجديد : 161صوت
حراك تونس الإرادة: 143صوت
بلدية غمراسن
النهضة 10
قائمة غمراسن في القلب 3
قائمة المواطنة 2
نداء 213تونس 2
فك بلاصتك 1
بلدية البئر الاحمر
قائمة العمل البلدي البئر الاحمر 5
النهضة 4
قائمة العدالة التنموية 2
قائمة البئر الاحمر اولا 1
بلدية تطاوين
النهضة 14
تطاوين المستقبل 6
حراك تونس الإرادة 3
شمعة الوطن 2
تطاوين تجمعنا 2
نداء تونس 2
شباب المستقل 1
ولاية القيروان
بلدية السبيخة
نداء تونس 1818 صوت
النهضة 1369 صوت
قائمة الزيتونة 1145 صوت
قائمة السبيخة امل 728 صوت
قائمة العين الساهرة 493 صوت
حركة الشعب 322صوت
الجبهة الشعبية 263 صوت
بلدية الشبيكة
حركة النهضة: 1436 صوت
نداء تونس: 849 صوت
مشروع تونس: 570 صوت
الوفاق: 713 صوت
امل الشبيكة: 319 صوت
بلدية الشراردة (18 مقعد)
حركة النهضة 10
نداء تونس 5
الجبهة الشعبية 3
بلدية الشرايطية – القصور(18 مقعد)
نداء تونس 10
النهضة 8
بلدية العلا
النهضة: 1493 صوت
نداء تونس 970 صوت
مشروع تونس: 954 صوتا
قائمة ارادة وامل: 744 صوت
بلدية القيروان
النهضة 7451 صوت
نداء تونس 3495 صوت
التيار الديمقراطي 1537 صوت
الاتحاد المدني 1458صوت
حراك تونس الارادة 1337 صوت
قائمة لاحياء القيروان 1231 صوت
الجبهة 971 صوت
قائمة من اجل القيروان 716 صوت
بلدية الوسلاتية
حركة نداء تونس: 1040 صوت
الحزب الدستوري الحر: 1000 صوت
قائمة الوسلاتية تجمعنا: 977 صوت
النهضة: 821 صوت
اوفياء وسلات: 619 صوت
قائمة الاصالة: 475 صوت
بلدية رقادة
النهضة: 843 صوت
مشروع تونس: 656 صوت
نداء تونس: 592 صوت
قائمة الكرامة: 510 صوت
الجبهة الشعبية: 245 صوت
بلدية العين البيضاء
نداء تونس 1378 صوت
النهضة 798 صوت
القائمة المستقلة «المستقبل» 450 صوت
بلدية منزل المهيري :
النهضة 828 صوت
القائمة المستقلة «الشباب» 497 صوت
القائمة المستقلة «الوفاق والتنمية» 435 صوت
ولاية المهدية:
بلدية الشابة :
قائمة الارتقاء بالعمل البلدي: 2113 صوت
حركة النهضة: 735 صوت
نداء تونس: 1081 صوت
الجبهة الشعبية: 888 صوت
التيار الديمقراطي: 595 صوت
قائمة الاصالة: 255 صوت
مشروع تونس: 185 صوت
قائمة الشابة بيكم احسن: 806 صوت
قائمة الانقاذ: 377 صوت
قائمة احب الشابة: 365 صوت
بلدية رجيش
القائمة المستقلة «اخدم بلادك»: 8 مقاعد
النهضة: 3 مقاعد
نداء تونس: 2 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
المسقلة للمواطنة: 1
آفاق تونس: 1
التيار الديمقراطي: 1
بلدية قصور الساف:
المستقلة معا من اجل مستقبل أفضل: 7
آفاق تونس: 4
نداء تونس: 3
حركة النهضة: 3
التيار الديمقراطي: 3
المستقلة «الساف للبيئة والتنمية»: 2
المستقلة «التحدي»: 2
بلدية كركر:
النهضة: 7 مقاعد
المستقلة: «الاقلاع» 4 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
المستقلة «الوفاق»: 2 مقاعد
آفاق تونس: مقعد واحد
المستقلة «الاحرار»: مقعد واحد
بلدية هبيرة:
النهضة: 9 مقاعد
نداء تونس: 6 مقاعد
آفاق تونس: 3 مقاعد
بلدية سيدي علوان:
النهضة: 14 مقعد
ولاية سيدي بوزيد
بلدية السعيدة:
النهضة: 965 صوت
قائمة الامل: 346 صوت
أمل المستقبل: 612 صوت
نداء تونس: 1610 صوت
قائمة الشباب الصاعد بالسعيدة: 223 صوت
قائمة صوت الجهة: 418 صوت
قائمة الجيل الجديد على الطريق الصحيح: 435 صوت
بلدية لسودة:
قائمة نجمة الوسط: 692 صوت
النهضة: 664 صوت
نداء تونس: 434 صوت
حركة الشعب: 188 صوت
قائمة الاحرار: 258 صوت
بلدية رحال:
النهضة: 221 صوت
قائمة النور: 292 صوت
مشروع تونس: 158 صوت
الحزب الاشتراكي: 454 صوت
قائمة التحدي: 239 صوت
قائمة المستقبل: 50 صوت
قائمة الامل: 155 صوت
نداء تونس: 632 صوت
بلدية بلخير:
نجاء تونس: 478 صوت
قائمة بلخير الموحدة: 514 صوت
مشروع تونس: 179 صوت
قائمة الشباب عماد البلاد: 256 صوت
بلدية باطن الغزال
قائمة من اجل الأبيض:646 صوت
حركة النهضة:465 صوت
حركة نداء تونس:444 صوت
الامل:365 صوت
الارتقاء:225 صوت
الحزب الحر الدستوري:196 صوت
حراك تونس الإرادة:135
بلدية سيدي بوزيد
نداء تونس:2737 صوت
النهضة:2710 صوت
الجبهة الشعبية:880 صوت
قائمة نحبك يا بلادي:745 صوت
التيار الديموقراطي:727 صوت
حركة الشعب:664 صوت
الاتحاد المدني:467 صوت
الحزب الاشتراكي:366 صوت
خوذ حقك:287 صوت
الورد:220 صوتا
حراك تونس الإرادة:19
بلدية المنصورة
حركة النهضة:575 صوت
الاتحاد المدني:418 صوت
حراك تونس الإرادة:272 صوت
بلدية منزل بوزيان
قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوت
الوفاء:977 صوت
الجبهة الشعبية:952 صوت
حركة النهضة:882 صوت
حياة كريمة:839 صوت
حركة نداء تونس:742 صوت
الحزب الاشتراكي:304 صوت
الطموح:375 صوت
التحدي:268 صوت
قائمة منزل بوزيان:238 صوت
حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:176 صوتا
بلدية أولاد حفوز
الانطلاقة:1311 صوت
النهضة:808 صوت
التغيير:526 صوت
البديل الشبابي:441 صوت
اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوت
تحيا أولاد حفوز:403 صوت
وطني:400 صوت
العمل والمواطنة :326 صوت
بلدية المكناسي
حركة النهضة:1097 صوت
حركة الشعب:813 صوت
الجبهة الشعبية:705 أصوات
حركة النداء:656 صوتا
المكناسي الجديدة :591 صوت
صيد الخنق :420 صوت
المكناسي امانة:239 صوت
الحياة:224 صوت
حراك تونس الإرادة:188صوت
بلدية بئر الحفي
أحرار بئر الحفي:1108 صوتا
حركة النهضة:799 صوتا
حركة الشعب:669 صوتا
العمل:496 صوتا
ناس الخير:473 صوتا
العزيمة والعمل لتحقيق الامل:310 صوتا
نداء تونس:271 صوتا
الحزب الاشتراكي:217 صوتا
حراك تونس الإرادة:75 صوتا
بلدية السبالة
حركة النهضة:1309 صوتا
حركة نداء تونس:783 صوتا
البلدية للجميع:667 صوتا
الوفاق:615 صوتا
الشباب المستقل:462 صوتا
صوت الشباب:344 صوتا
السبالة تجمعنا:142 صوتا
ولاية نابل
بلدية بني خلاد (24 مقعد)
نداء تونس 5
قائمة تاج الدخلة 5
النهضة : 5
قائمة الأمل 4
قائمة غدوة خير 3
قائمة الجبهة الشعبية 1.
قائمة التميز 1 .
بلدية زاوية الجديدي(18 مقعد)
لقائمة غدوة خير المستقلة14
نداء تونس3
النهضة1
ولاية سوسة
بلدية شط مريم
حركة النهضة 343صوت
آفاق تونس 339 صوت
نداء تونس 297 صوت
قائمة أحرار شط مريم :293 صوت
قائمة فلوكة الشط 275 صوت
بلدية هرقلة
قائمة هرقلة امانة 780 صوت
قائمة الأمل 559 صوت
نداء تونس 525 صوت
النهضة 438 صوت
ولاية صفاقس
بلدية صفاقس الكبرى
النهضة 14
النداء 7
التيار الديمقراطي 7
الحزب الحر الدستوري 5
بني وطني 4
قائمة نظف 2
التحالف المدني 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية قرقنة
قائمة كلنا قرقنة 4
نداء تونس 3
حركة النهضة 3
شراع قرقنة 3
الجبهة الشعبية 3
احباء قرقنة 2
بلدية منزل شاكر
حركة النهضة 834 صوت
قائمة الزيتونة 766 صوت
نداء تونس 574 صوات
التقدم والتنمية 303 صوت
بلدية الشيحية
التيار الديمقراطي 3049 صوت
حركة النهضة 2955 صوت
نداء تونس 1104 صوت
حركة مشروع تونس 610 صوت
بلدية ساقية الدائر
حركة النهضة 4433 صوت
نداء تونس 1156 صوت
التيار الديمقراطي 2366 صوت
حراك تونس الإرادة 509 صوت
الحزب الحر الدستوري 682 صوت
بلدية الأعشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج
الوفاق 1738 صوت
حركة النهضة 722 صوت
نداء تونس 651 صوت
التجديد 228 صوت
بلدية الحاجب
النهضة 6 مقاعد
التحدى 5 مقاعد
تبديل السروج راحة 3 مقاعد
نداء تونس 2 مقاعد
قائمة الاقلاع من اجل غد افضل 1 مقعد
حركة مشروع تونس 1 مقعد
بلدية قرمدة
النهضة 9مقاعد
قرمدة غدوة خير 6 مقاعد
التيار الديمقراطي 3 مقاعد
قائمة المستقبل 3 مقاعد
حركة نداء تونس 3 مقاعد
بلدية طينة
النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
طينة الى الامام 3 مقاعد
فبحيث تحيا طينة 2 مقاعد
الجبهة 2 مقاعد
حركة مشروع تونس 1 مقعد
بلدية العين
النهضة 10 مقاعد
التيار 8 مقاعد
النداء 5 مقاعد
الشعب 1 مقعد
البلدية الغريبة /صفاقس
نداء تونس 10 مقاعد
النهضة 6 مقاعد
فك بلاصتك 2 مقاعد
بلدية ساقية الزيت
حركة النهضة 9 مقاعد
الساقية المزيانة 5 أصوات
التيار الديمقراطي 4أصوات
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1
بلدية العوابد الخزانات
النهضة 9 مقاعد
النداء 3 مقاعد
الوطن الصغير 3مقاعد
عين تركية2 مقاعد
التيار الديمقراطي 2 مقاعد
قائمة الكرامة للمواطن 2 مقاعد
حركة الشعب 1 مقعد
مشروع تونس 1 مقعد
الجبهة الشعبية 1 مقعد
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