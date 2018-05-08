استفادوا من «أزمة الثقة» واعتمدوا «ديمقراطية القُرب»: صعود «المستقلّين» في الانتخابات البلدية ؟

منذ بداية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية ظهر لاعب بارز في المشهد السياسي، أدار الاعناق الى حضوره اللافت من حيث الحجم والمضمون..

تونس ـ الشروق:

«المستقلون» أوّل القوى الفائزة في سباق الانتخابات البلدية مثلما تم التصريح بذلك في النتائج الاوليّة، تنبّأ لهم عديد الملاحظين بالفوز لكن معظم التوقعات مكّنتهم امّا من المرتبة الثانية او الثالثة لكنهم حققوا المفاجأة وتصدّروا المشهد.

لاعب جديد

«المستقلون« أو «اللاعب السياسي» الجديد في تونس يُختلف في توصيفهم وتحديد وجهتهم وارتباطاتهم، لكن كل هذا لا يمكن ان يمنع ظهور نزعة جديدة في تونس او يمكن القول انه «سلوك انتخابي« جديد يرفض التصويت لقائمات حزبية، ويدفع في سياق اعطاء المسؤولية لقائمات وافراد مستقلين او على الاقل تظهر للناخب انها مستقلة.

أزمة ثقة

هذا السلوك الجديد يرتبط بعدة عامل اهمها «ازمة الثقة« التي فكّكت اوصال العلاقة بين الناخب التونسي والاحزاب؛ فعلى امتداد السنوات الاخيرة تاكلت شعبية الاحزاب الحاكمة بشكل كبير وتم اتهامها بالتنكر للوعود وخدمة مصالحها الخاصة بعيدا عن المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن التونسي.. ونشأت هوّة بين هذه الأحزاب والاحزاب الأخرى التي اُخذت بذنب الأحزاب الحاكمة.

أسماء معروفة

هذا المعطى يتداخل مع سبب اخر يبدو من المرتكزات الاساسية التي دفعت في سياق انجاح «المستقلين« وهي ما يُسمى ب»ديمقراطية القرب« فالانتخابات البلدية لها خصوصية مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية فالناخب ينحاز في الغالب الى التصويت لصالح شخصية يعرفها وفي علاقة متواترة معها وهذا العامل استغلته القائمات المستقلة بشكل كبير حيث تم تأثيثها بأسماء لها ثقلها في البلدية التي ترشحت فيها وهو ما ساهم في تحصيل عديد الأصوات.

المقاطعة

القائمات المستقلة استفادت أيضا من المناخ المتأزم بين الاحزاب والناخبين الذين قرروا المقاطعة فعدد كبير ممن شاركوا في الانتخابات التشريعية سنة 2011 والانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014 قرروا مقاطعة هذه المحطة الانتخابية بسبب خيبة الامل من المردود السياسي الضعيف والمهتز.. هذه المقاطعة ساهمت في بروز القائمات المستقلة في عديد الدوائر الانتخابية التي ان شهدت اقبالا كبيرا للمتحزبين فان ترتيب هذه القائمات المستقلة سيتراجع.

قائمات موازية

جانب اخر يمكنه ايضا تفسير صعود عدد من القائمات «المستقلة» يتمثل في تقسيم بعض الاحزاب لمجهودها وخزانها الانتخابي بين قائماتها الحزبية الرسمية وبعض القائمات التي حملت صفة «المستقلة» والتي قامت الاحزاب بصياغتها وتمويلها في محاولة لجني اكبر عد ممكن من الاصوات وضمان اكبر قدر ممكن من النفوذ داخل المجالس البلدية ,خاصة وان انتخاب رئيس المجلس البلدي يتطلب تصويتا بالاغلبية المطلقة للاعضاء.

القوة الثالثة

«المستقلون» او «القوة الثالثة» التي افرزتها الانتخابات البلدية يدفع بروزها الى طرح استفهامات عدة على رأسها قدرة هذا الجسم غير المنسجم من حيث التوجهات والأفكار والبرامج على الصمود الى ما بعد الانتخابات البلدية واعادة نفس التجربة في الانتخابات التشريعية التي تتطلب آليات عمل مختلفة من حيث الدعاية واستقطاب الناخبين.. وأن ترسّخ نفسها حتى وان اختلف الفاعلون داخلها كقوة ثالثة ثابتة يمكنها ان ترجّح الكفة في مستوى التصويت.

هذا السؤال يُجابه مباشرة بمقاربة تدفع في سياق تشتت كتلة المستقلين قريبا خاصة أثناء انتخاب رؤساء المجالس البلدية حيث سيعود «المستقلون» المرتبطون باحزاب إلى حضن احزابهم في حين سيكون المستقلون الحقيقيون كتلة تتصارع الأحزاب للظفر بدعمها.

سرحان الشيخاوي