إلغاء إضراب المعلمين: ترقيات استثنائية ومضاعفة منحة المديرين وتسوية ملف النـواب

تونس «الشروق»:

ينتطر ان يتم صباح اليوم امضاء اتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية بعد ان صادقت أمس الهيئة الادارية القطاعية على مشروع الاتفاق. وقال نبيل الهواشي الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل ان إلغاء الاضراب المقرر ليومي 9 و10 ماي الجاري رسميا سيتم بعد امضاء الاتفاق صباح اليوم.

ويتضمن الاتفاق منح المعلمين ترقية استثنائية ومضاعفة منحة المديرين ومنحة المساعد البيداغوجي اضافة الى منح المدرسة الابتدائية صفة المؤسسة مما يعني تمكينها من ميزانية للتصرف وصلاحيات واسعة في مجال التسيير ويتضمن الاتفاق ايضا تسوية ملف النواب. ووصفت المصادر هذا الاتفاق بالهام جدا باعتباره يضمن ترقيات وامتيازات جديدة للمعلمين وللمديرين وكانت الهيئة الادارية القطاعية للمعلمين قد اجتمعت يوم أمس برئاسة عضو المركزية النقابية حفيظ حفيظ بمدينة الحمامات وناقشت بعمق كل تفاصيل مشروع الاتفاق مع وزارة الاشراف.





سفيان الأسود