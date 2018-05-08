إلغاء إضراب المعلمين: ترقيات استثنائية ومضاعفة منحة المديرين وتسوية ملف النـواب

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تونس «الشروق»:
ينتطر ان يتم صباح اليوم امضاء اتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية بعد ان صادقت أمس الهيئة الادارية القطاعية على مشروع الاتفاق. وقال نبيل الهواشي الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل ان إلغاء الاضراب المقرر ليومي 9 و10 ماي الجاري رسميا سيتم بعد امضاء الاتفاق صباح اليوم.
ويتضمن الاتفاق منح المعلمين ترقية استثنائية ومضاعفة منحة المديرين ومنحة المساعد البيداغوجي اضافة الى منح المدرسة الابتدائية صفة المؤسسة مما يعني تمكينها من ميزانية للتصرف وصلاحيات واسعة في مجال التسيير ويتضمن الاتفاق ايضا تسوية ملف النواب. ووصفت المصادر هذا الاتفاق بالهام جدا باعتباره يضمن ترقيات وامتيازات جديدة للمعلمين وللمديرين وكانت الهيئة الادارية القطاعية للمعلمين قد اجتمعت يوم أمس برئاسة عضو المركزية النقابية حفيظ حفيظ بمدينة الحمامات وناقشت بعمق كل تفاصيل مشروع الاتفاق مع وزارة الاشراف.
تونس «الشروق»:
ينتطر ان يتم صباح اليوم امضاء اتفاق بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية بعد ان صادقت أمس الهيئة الادارية القطاعية على مشروع الاتفاق. وقال نبيل الهواشي الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل ان إلغاء الاضراب المقرر ليومي 9 و10 ماي الجاري رسميا سيتم بعد امضاء الاتفاق صباح اليوم.
ويتضمن الاتفاق منح المعلمين ترقية استثنائية ومضاعفة منحة المديرين ومنحة المساعد البيداغوجي اضافة الى منح المدرسة الابتدائية صفة المؤسسة مما يعني تمكينها من ميزانية للتصرف وصلاحيات واسعة في مجال التسيير ويتضمن الاتفاق ايضا تسوية ملف النواب. ووصفت المصادر هذا الاتفاق بالهام جدا باعتباره يضمن ترقيات وامتيازات جديدة للمعلمين وللمديرين وكانت الهيئة الادارية القطاعية للمعلمين قد اجتمعت يوم أمس برئاسة عضو المركزية النقابية حفيظ حفيظ بمدينة الحمامات وناقشت بعمق كل تفاصيل مشروع الاتفاق مع وزارة الاشراف.
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018