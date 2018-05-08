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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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حركة مشروع تونس:التونسيّون عاقبوا النهضة والنداء والحكومة
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السياسي
حركة مشروع تونس:التونسيّون عاقبوا النهضة والنداء والحكومة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
أكّدت حركة مشروع تونس في بيان لها أن المؤشرات المتوفرة تؤكّد أن التونسيين والتونسيات عاقبوا الأحزاب الحاكمة جرّاء حصيلة حكمهم السلبية ومن المؤسف القول أن هذا العقاب الانتخابي طال أيضا مؤسسات رئاسة الحكومة والحكومة التي تخلّت عن حيادها وساهمت في حملة أحد الأحزاب الحاكمة.
وأشار البلاغ إلى أنّ الحركة أكدت أكثر من مرّة أن السياق الانتخابي الذي أدّى للانتخابات البلدية تخللته العديد من السلبيات على غرار المشاكل الداخلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتأخر التصويت على مجلة الجماعات المحلية وسوء ادارة وتصميم هيئة الانتخابات للحملة الانتخابية مما أدّى إلى غياب حوار وطني واسع حول البلديات ودورها إضافة لعوامل هيكلية مثل الاختناق الاقتصادي والاجتماعي وغياب الرؤيا السياسية السليمة والمحاصصة السلبية على حساب حياد مؤسسات الدولة، وهي سلبيات ضاعفت من نفور المواطنين من المساهمة في الشأن العام كما أكٌّده تدني نسبة المشاركة في هذه الانتخابات.
وأفادت بأنها ستعلم الرأي العام بحصيلتها الانتخابية في كل الدوائر التي ترشحت فيها بعد تجميع كل النتائج على المسارات الثلاثة المختلفة.

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السياسي
حركة مشروع تونس:التونسيّون عاقبوا النهضة والنداء والحكومة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
أكّدت حركة مشروع تونس في بيان لها أن المؤشرات المتوفرة تؤكّد أن التونسيين والتونسيات عاقبوا الأحزاب الحاكمة جرّاء حصيلة حكمهم السلبية ومن المؤسف القول أن هذا العقاب الانتخابي طال أيضا مؤسسات رئاسة الحكومة والحكومة التي تخلّت عن حيادها وساهمت في حملة أحد الأحزاب الحاكمة.
وأشار البلاغ إلى أنّ الحركة أكدت أكثر من مرّة أن السياق الانتخابي الذي أدّى للانتخابات البلدية تخللته العديد من السلبيات على غرار المشاكل الداخلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتأخر التصويت على مجلة الجماعات المحلية وسوء ادارة وتصميم هيئة الانتخابات للحملة الانتخابية مما أدّى إلى غياب حوار وطني واسع حول البلديات ودورها إضافة لعوامل هيكلية مثل الاختناق الاقتصادي والاجتماعي وغياب الرؤيا السياسية السليمة والمحاصصة السلبية على حساب حياد مؤسسات الدولة، وهي سلبيات ضاعفت من نفور المواطنين من المساهمة في الشأن العام كما أكٌّده تدني نسبة المشاركة في هذه الانتخابات.
وأفادت بأنها ستعلم الرأي العام بحصيلتها الانتخابية في كل الدوائر التي ترشحت فيها بعد تجميع كل النتائج على المسارات الثلاثة المختلفة.

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ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
المزيد >>
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 السّاعة 22:03
أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد...
المزيد >>
الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
08 ماي 2018 السّاعة 21:32
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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