حركة مشروع تونس:التونسيّون عاقبوا النهضة والنداء والحكومة

تونس ـ الشروق:

أكّدت حركة مشروع تونس في بيان لها أن المؤشرات المتوفرة تؤكّد أن التونسيين والتونسيات عاقبوا الأحزاب الحاكمة جرّاء حصيلة حكمهم السلبية ومن المؤسف القول أن هذا العقاب الانتخابي طال أيضا مؤسسات رئاسة الحكومة والحكومة التي تخلّت عن حيادها وساهمت في حملة أحد الأحزاب الحاكمة.

وأشار البلاغ إلى أنّ الحركة أكدت أكثر من مرّة أن السياق الانتخابي الذي أدّى للانتخابات البلدية تخللته العديد من السلبيات على غرار المشاكل الداخلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتأخر التصويت على مجلة الجماعات المحلية وسوء ادارة وتصميم هيئة الانتخابات للحملة الانتخابية مما أدّى إلى غياب حوار وطني واسع حول البلديات ودورها إضافة لعوامل هيكلية مثل الاختناق الاقتصادي والاجتماعي وغياب الرؤيا السياسية السليمة والمحاصصة السلبية على حساب حياد مؤسسات الدولة، وهي سلبيات ضاعفت من نفور المواطنين من المساهمة في الشأن العام كما أكٌّده تدني نسبة المشاركة في هذه الانتخابات.

وأفادت بأنها ستعلم الرأي العام بحصيلتها الانتخابية في كل الدوائر التي ترشحت فيها بعد تجميع كل النتائج على المسارات الثلاثة المختلفة.