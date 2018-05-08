حركة مشروع تونس:التونسيّون عاقبوا النهضة والنداء والحكومة

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تونس ـ الشروق:
أكّدت حركة مشروع تونس في بيان لها أن المؤشرات المتوفرة تؤكّد أن التونسيين والتونسيات عاقبوا الأحزاب الحاكمة جرّاء حصيلة حكمهم السلبية ومن المؤسف القول أن هذا العقاب الانتخابي طال أيضا مؤسسات رئاسة الحكومة والحكومة التي تخلّت عن حيادها وساهمت في حملة أحد الأحزاب الحاكمة.
وأشار البلاغ إلى أنّ الحركة أكدت أكثر من مرّة أن السياق الانتخابي الذي أدّى للانتخابات البلدية تخللته العديد من السلبيات على غرار المشاكل الداخلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتأخر التصويت على مجلة الجماعات المحلية وسوء ادارة وتصميم هيئة الانتخابات للحملة الانتخابية مما أدّى إلى غياب حوار وطني واسع حول البلديات ودورها إضافة لعوامل هيكلية مثل الاختناق الاقتصادي والاجتماعي وغياب الرؤيا السياسية السليمة والمحاصصة السلبية على حساب حياد مؤسسات الدولة، وهي سلبيات ضاعفت من نفور المواطنين من المساهمة في الشأن العام كما أكٌّده تدني نسبة المشاركة في هذه الانتخابات.
وأفادت بأنها ستعلم الرأي العام بحصيلتها الانتخابية في كل الدوائر التي ترشحت فيها بعد تجميع كل النتائج على المسارات الثلاثة المختلفة.
تونس ـ الشروق:
أكّدت حركة مشروع تونس في بيان لها أن المؤشرات المتوفرة تؤكّد أن التونسيين والتونسيات عاقبوا الأحزاب الحاكمة جرّاء حصيلة حكمهم السلبية ومن المؤسف القول أن هذا العقاب الانتخابي طال أيضا مؤسسات رئاسة الحكومة والحكومة التي تخلّت عن حيادها وساهمت في حملة أحد الأحزاب الحاكمة.
وأشار البلاغ إلى أنّ الحركة أكدت أكثر من مرّة أن السياق الانتخابي الذي أدّى للانتخابات البلدية تخللته العديد من السلبيات على غرار المشاكل الداخلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتأخر التصويت على مجلة الجماعات المحلية وسوء ادارة وتصميم هيئة الانتخابات للحملة الانتخابية مما أدّى إلى غياب حوار وطني واسع حول البلديات ودورها إضافة لعوامل هيكلية مثل الاختناق الاقتصادي والاجتماعي وغياب الرؤيا السياسية السليمة والمحاصصة السلبية على حساب حياد مؤسسات الدولة، وهي سلبيات ضاعفت من نفور المواطنين من المساهمة في الشأن العام كما أكٌّده تدني نسبة المشاركة في هذه الانتخابات.
وأفادت بأنها ستعلم الرأي العام بحصيلتها الانتخابية في كل الدوائر التي ترشحت فيها بعد تجميع كل النتائج على المسارات الثلاثة المختلفة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018