حسب نتائج أعلنها مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية:النهضة تتفوق على «نداء تونس» بـ10 نقاط

تونس ـ الشروق :

أكّد سهيل الشابي مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية، أنّ المركز قام بعملية سبر آراء عند الخروج من مراكز الاقتراع على عينة من الناخبين، بضبط قرابة 1000 مركز اقتراع موزعة على مستوى 350 بلدية وذلك لتقدير نتائج الانتخابات البلدية التي تم إجراؤها يوم أمس الأحد 6 ماي الجاري.

وأضاف سهيل الشابي في تصريح خاص لموقع “ميم” الاخباري أنّ المركز كلف فريق عمل متكون من 1300 ما بين عون ومشرف ميداني وعون ميداني أشرفوا على عملية سبر الأراء الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الفريق عمل على مدى 8 ساعات متتالية -بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساء- دون انقطاع لرصد مختلف الإحصائيات.

وكشف الشابي أنّ الاحصائيات التي قام بها المركز خلصت إلى النتائج التالية:

حركة النهضة: 34.6% من الأصوات.

نداء تونس : 24.4% من الأصوات.

الجبهة الشعبية: 4.8% من الأصوات.

التيار الديمقراطي: 3.8% من الأصوات.

قائمات أخرى: 32.4% من الأصوات

وشدد مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، على أنّ الفارق بين حزب حركة النهضة وحركة نداء تونس وفق الدراسة الميدانية هو 10 نقاط، نافيا ما تم تداوله من أن الفارق بين الحزبين من 4 إلى 5 نقاط.