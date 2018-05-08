حسب نتائج أعلنها مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية:النهضة تتفوق على «نداء تونس» بـ10 نقاط

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تونس ـ الشروق :
أكّد سهيل الشابي مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية، أنّ المركز قام بعملية سبر آراء عند الخروج من مراكز الاقتراع على عينة من الناخبين، بضبط قرابة 1000 مركز اقتراع موزعة على مستوى 350 بلدية وذلك لتقدير نتائج الانتخابات البلدية التي تم إجراؤها يوم أمس الأحد 6 ماي الجاري.
وأضاف سهيل الشابي في تصريح خاص لموقع “ميم” الاخباري أنّ المركز كلف فريق عمل متكون من 1300 ما بين عون ومشرف ميداني وعون ميداني أشرفوا على عملية سبر الأراء الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الفريق عمل على مدى 8 ساعات متتالية -بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساء- دون انقطاع لرصد مختلف الإحصائيات.
وكشف الشابي أنّ الاحصائيات التي قام بها المركز خلصت إلى النتائج التالية:
حركة النهضة: 34.6% من الأصوات.
نداء تونس : 24.4% من الأصوات.
الجبهة الشعبية: 4.8% من الأصوات.
التيار الديمقراطي: 3.8% من الأصوات.
قائمات أخرى: 32.4% من الأصوات
وشدد مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، على أنّ الفارق بين حزب حركة النهضة وحركة نداء تونس وفق الدراسة الميدانية هو 10 نقاط، نافيا ما تم تداوله من أن الفارق بين الحزبين من 4 إلى 5 نقاط.
تونس ـ الشروق :
أكّد سهيل الشابي مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية، أنّ المركز قام بعملية سبر آراء عند الخروج من مراكز الاقتراع على عينة من الناخبين، بضبط قرابة 1000 مركز اقتراع موزعة على مستوى 350 بلدية وذلك لتقدير نتائج الانتخابات البلدية التي تم إجراؤها يوم أمس الأحد 6 ماي الجاري.
وأضاف سهيل الشابي في تصريح خاص لموقع “ميم” الاخباري أنّ المركز كلف فريق عمل متكون من 1300 ما بين عون ومشرف ميداني وعون ميداني أشرفوا على عملية سبر الأراء الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الفريق عمل على مدى 8 ساعات متتالية -بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساء- دون انقطاع لرصد مختلف الإحصائيات.
وكشف الشابي أنّ الاحصائيات التي قام بها المركز خلصت إلى النتائج التالية:
حركة النهضة: 34.6% من الأصوات.
نداء تونس : 24.4% من الأصوات.
الجبهة الشعبية: 4.8% من الأصوات.
التيار الديمقراطي: 3.8% من الأصوات.
قائمات أخرى: 32.4% من الأصوات
وشدد مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، على أنّ الفارق بين حزب حركة النهضة وحركة نداء تونس وفق الدراسة الميدانية هو 10 نقاط، نافيا ما تم تداوله من أن الفارق بين الحزبين من 4 إلى 5 نقاط.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018