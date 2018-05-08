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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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حسب نتائج أعلنها مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية:النهضة تتفوق على «نداء تونس» بـ10 نقاط
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السياسي
حسب نتائج أعلنها مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية:النهضة تتفوق على «نداء تونس» بـ10 نقاط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس ـ الشروق :
أكّد سهيل الشابي مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية، أنّ المركز قام بعملية سبر آراء عند الخروج من مراكز الاقتراع على عينة من الناخبين، بضبط قرابة 1000 مركز اقتراع موزعة على مستوى 350 بلدية وذلك لتقدير نتائج الانتخابات البلدية التي تم إجراؤها يوم أمس الأحد 6 ماي الجاري.
وأضاف سهيل الشابي في تصريح خاص لموقع “ميم” الاخباري أنّ المركز كلف فريق عمل متكون من 1300 ما بين عون ومشرف ميداني وعون ميداني أشرفوا على عملية سبر الأراء الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الفريق عمل على مدى 8 ساعات متتالية -بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساء- دون انقطاع لرصد مختلف الإحصائيات.
وكشف الشابي أنّ الاحصائيات التي قام بها المركز خلصت إلى النتائج التالية:
حركة النهضة: 34.6% من الأصوات.
نداء تونس : 24.4% من الأصوات.
الجبهة الشعبية: 4.8% من الأصوات.
التيار الديمقراطي: 3.8% من الأصوات.
قائمات أخرى: 32.4% من الأصوات
وشدد مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، على أنّ الفارق بين حزب حركة النهضة وحركة نداء تونس وفق الدراسة الميدانية هو 10 نقاط، نافيا ما تم تداوله من أن الفارق بين الحزبين من 4 إلى 5 نقاط.

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السياسي
حسب نتائج أعلنها مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية:النهضة تتفوق على «نداء تونس» بـ10 نقاط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس ـ الشروق :
أكّد سهيل الشابي مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية، أنّ المركز قام بعملية سبر آراء عند الخروج من مراكز الاقتراع على عينة من الناخبين، بضبط قرابة 1000 مركز اقتراع موزعة على مستوى 350 بلدية وذلك لتقدير نتائج الانتخابات البلدية التي تم إجراؤها يوم أمس الأحد 6 ماي الجاري.
وأضاف سهيل الشابي في تصريح خاص لموقع “ميم” الاخباري أنّ المركز كلف فريق عمل متكون من 1300 ما بين عون ومشرف ميداني وعون ميداني أشرفوا على عملية سبر الأراء الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الفريق عمل على مدى 8 ساعات متتالية -بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساء- دون انقطاع لرصد مختلف الإحصائيات.
وكشف الشابي أنّ الاحصائيات التي قام بها المركز خلصت إلى النتائج التالية:
حركة النهضة: 34.6% من الأصوات.
نداء تونس : 24.4% من الأصوات.
الجبهة الشعبية: 4.8% من الأصوات.
التيار الديمقراطي: 3.8% من الأصوات.
قائمات أخرى: 32.4% من الأصوات
وشدد مدير تحليل المعطيات واستطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، على أنّ الفارق بين حزب حركة النهضة وحركة نداء تونس وفق الدراسة الميدانية هو 10 نقاط، نافيا ما تم تداوله من أن الفارق بين الحزبين من 4 إلى 5 نقاط.

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ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
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08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
المزيد >>
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 السّاعة 22:03
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08 ماي 2018 السّاعة 21:32
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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