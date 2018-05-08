كشفتها النتائج الأولية للانتخابات البلدية واعترف بها الحزبان:لماذا تقدمت النهضة وتراجع النداء؟

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النهضة في المقدمة والنداء في الوصافة، نتائج الانتخابات البلدية جاءت معاكسة لنتائج التشريعية، هذا الانقلاب لم يفاجئ جل الملاحظين ولكن لماذا تخلى النداء عن ريادته لوصيفه هل لأنه فاشل سياسيا أم لأنها اجتهدت أفضل منه؟.
تونس «الشروق»:
10 نقاط فصلت حزب النداء عن حركة النهضة في الانتخابات التشريعية الماضية، حسب النتائج الأولية ففيما حاز نسبة 37.56 بالمائة من مجموع الأصوات، حلت النهضة ثانية بنسبة 27.79 بالمائة ما جعل الأول يتسيد المشهد السياسي منذ أواخر 2014.
اليوم تغيرت موازين القوى ولو على المستوى المحلي ففي انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية تبدو النهضة متقدمة بفارق قد لن يقل عن خمس نقاط إذ أظهر استطلاع أجري عند خروج الناخبين وبثته القناة الوطنية الأولى ليلة الأحد أن حركة النهضة حازت نسبة 27.5 بالمائة من الأصوات متبوعة بنداء تونس بنسبة 22.5 بالمائة.
«فوزنا تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطي»، ما قاله القيادي في النهضة لطفي زيتون ليلة الأحد في تصريح إعلامي يتحمل الصحة لكنه لا يكشف الأسباب الحقيقية لتقدم النهضة وتأخر النداء.
وجهان للحقيقة
النداء يتسيد المشهد السياسي منذ انتخابات 2014 التشريعية، ما ذكرناه سابقا يكشف وجها واحدا للحقيقة وهو الوجه المترتب عن تلك الانتخابات لكن الوجه المقابل للحقيقة ذاتها أن النداء لم يعد يتسيد المشهد السياسي من الناحية الفعلية والعملية.
فبرلمانيا تنازل عن عرشه لفائدة النهضة منذ أن انشطرت كتلته النيابية وتآكلت ما أنزله سنة 2016 إلى مركز الوصافة، وسياسيا لم يكن طيلة السنوات الماضية مؤثرا بالطريقة التي يفترضها المنطق والدستور إذ لم تتعهد أي حكومة من «حكوماته» بتطبيق برنامجه الانتخابي.
في خضم السنوات الماضية كان النداء منشغلا بخلافاته وانقساماته التي فرضها أبناؤه فيما كانت النهضة تحل المشاكل المسلطة عليها بتضافر جهود أبنائها.
الحزبان شريكان في الحكم منذ حكومة الصيد إلى اليوم لكن هناك فرقا بين حزب يشكل الحكومة دستوريا ويتحمل مسؤولية فشلها وبين حزب يدخل في الربح دون الخسارة على حد تعبير مثلنا الشعبي؟.
ناخبان مختلفان
ناخب النهضة ليس كناخب النداء فالأول الذي يشكل مخزونا انتخابيا قارا قد يغضب من قرارات حركته أو خياراتها أو توافقاتها أو خنوعها أو سكوتها... لكنه يقف إلى جانبها في الوقت المناسب مثل يوم الامتحان الانتخابي.
في المقابل لا يملك حزب النداء ناخبا قارا ولا تاريخا خاصا به بل إنه نجح سنة 2014 في استقطاب جانب من خصوم النهضة بفضل برنامج حداثي مخالف لما كانت تتبناه. بهذا يصبح النداء حزبا بديلا وهذا النوع يحتاج إلى التمسك بالبديل حتى يسانده ناخبه وينتخبه في المحطات القادمة لكنه لم يكد يفوز بالتشريعية حتى توافق مع النهضة وتشارك فكيف ينتخبه من اختاره بديلا للنهضة.
في التشريعية لعب الاقتراع الفعال أو الموجه دورا فعالا في تقدم النداء لكنه ظهر باحتشام في البلدية لأن النداء خيب ظن أنصاره، ولو تكرر في البلدية بالطريقة ذاتها لتقدم النداء على النهضة.
لم يستفد من الحكم
النداء لم يستفد من الحكم، هي قاعدة يكتوي بها اليوم كما اكتوت بها أمس أحزاب الترويكا، والسر في هذا أن الحزب الحاكم يتآكل ويضطر إلى التخبط في تحقيق الممكن القليل من المطلوب الكثير الذي يريده الناخب غير المهتم بالأعذار والتبريرات.
والأهم أن النداء حكم في فترة صعبة اقتصاديا واجتماعيا دون أن يكون مستعدا للحكم جراء تعدد مشاكله وانقساماته ودون أن يحكم فعليا جراء حكومات التشارك.
النهضة حلت أولا وهذا مكانها الطبيعي اليوم بالنظر إلى انضباطها وتأقلمها وتفتحها وتاريخها بالإضافة إلى عجز خصومها التقليديين عن التطور، والنداء حل ثانيا وهذا يحسب له لأن مثله في الانتخابات البلدية مثل المريض الذي يسابق الأصحاء.
«نتائج النداء تعتبر ايجابية لحزب أنهكه الحكم دون أن يحكم فعليا» ما قاله المكلف بالشؤون السياسية صلب نداء تونس برهان بسيس أمس لـ"موزاييك آف آم" يلخص جانبا كبيرا من الواقع ويضع الخطوة الأولى في الطريق الصحيحة مستقبلا شريطة أن لا يفرح الندائيون بـ"النتيجة الإيجابية" وأن يحاسبوا أنفسهم على تراجعهم إلى المرتبة الثانية، أما النهضة فيحق لها أن تفرح بما أنجزت لكن يفرح جيدا من يفرح حاضرا ومستقبلا.
النهضة في المقدمة والنداء في الوصافة، نتائج الانتخابات البلدية جاءت معاكسة لنتائج التشريعية، هذا الانقلاب لم يفاجئ جل الملاحظين ولكن لماذا تخلى النداء عن ريادته لوصيفه هل لأنه فاشل سياسيا أم لأنها اجتهدت أفضل منه؟.
تونس «الشروق»:
10 نقاط فصلت حزب النداء عن حركة النهضة في الانتخابات التشريعية الماضية، حسب النتائج الأولية ففيما حاز نسبة 37.56 بالمائة من مجموع الأصوات، حلت النهضة ثانية بنسبة 27.79 بالمائة ما جعل الأول يتسيد المشهد السياسي منذ أواخر 2014.
اليوم تغيرت موازين القوى ولو على المستوى المحلي ففي انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية تبدو النهضة متقدمة بفارق قد لن يقل عن خمس نقاط إذ أظهر استطلاع أجري عند خروج الناخبين وبثته القناة الوطنية الأولى ليلة الأحد أن حركة النهضة حازت نسبة 27.5 بالمائة من الأصوات متبوعة بنداء تونس بنسبة 22.5 بالمائة.
«فوزنا تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطي»، ما قاله القيادي في النهضة لطفي زيتون ليلة الأحد في تصريح إعلامي يتحمل الصحة لكنه لا يكشف الأسباب الحقيقية لتقدم النهضة وتأخر النداء.
وجهان للحقيقة
النداء يتسيد المشهد السياسي منذ انتخابات 2014 التشريعية، ما ذكرناه سابقا يكشف وجها واحدا للحقيقة وهو الوجه المترتب عن تلك الانتخابات لكن الوجه المقابل للحقيقة ذاتها أن النداء لم يعد يتسيد المشهد السياسي من الناحية الفعلية والعملية.
فبرلمانيا تنازل عن عرشه لفائدة النهضة منذ أن انشطرت كتلته النيابية وتآكلت ما أنزله سنة 2016 إلى مركز الوصافة، وسياسيا لم يكن طيلة السنوات الماضية مؤثرا بالطريقة التي يفترضها المنطق والدستور إذ لم تتعهد أي حكومة من «حكوماته» بتطبيق برنامجه الانتخابي.
في خضم السنوات الماضية كان النداء منشغلا بخلافاته وانقساماته التي فرضها أبناؤه فيما كانت النهضة تحل المشاكل المسلطة عليها بتضافر جهود أبنائها.
الحزبان شريكان في الحكم منذ حكومة الصيد إلى اليوم لكن هناك فرقا بين حزب يشكل الحكومة دستوريا ويتحمل مسؤولية فشلها وبين حزب يدخل في الربح دون الخسارة على حد تعبير مثلنا الشعبي؟.
ناخبان مختلفان
ناخب النهضة ليس كناخب النداء فالأول الذي يشكل مخزونا انتخابيا قارا قد يغضب من قرارات حركته أو خياراتها أو توافقاتها أو خنوعها أو سكوتها... لكنه يقف إلى جانبها في الوقت المناسب مثل يوم الامتحان الانتخابي.
في المقابل لا يملك حزب النداء ناخبا قارا ولا تاريخا خاصا به بل إنه نجح سنة 2014 في استقطاب جانب من خصوم النهضة بفضل برنامج حداثي مخالف لما كانت تتبناه. بهذا يصبح النداء حزبا بديلا وهذا النوع يحتاج إلى التمسك بالبديل حتى يسانده ناخبه وينتخبه في المحطات القادمة لكنه لم يكد يفوز بالتشريعية حتى توافق مع النهضة وتشارك فكيف ينتخبه من اختاره بديلا للنهضة.
في التشريعية لعب الاقتراع الفعال أو الموجه دورا فعالا في تقدم النداء لكنه ظهر باحتشام في البلدية لأن النداء خيب ظن أنصاره، ولو تكرر في البلدية بالطريقة ذاتها لتقدم النداء على النهضة.
لم يستفد من الحكم
النداء لم يستفد من الحكم، هي قاعدة يكتوي بها اليوم كما اكتوت بها أمس أحزاب الترويكا، والسر في هذا أن الحزب الحاكم يتآكل ويضطر إلى التخبط في تحقيق الممكن القليل من المطلوب الكثير الذي يريده الناخب غير المهتم بالأعذار والتبريرات.
والأهم أن النداء حكم في فترة صعبة اقتصاديا واجتماعيا دون أن يكون مستعدا للحكم جراء تعدد مشاكله وانقساماته ودون أن يحكم فعليا جراء حكومات التشارك.
النهضة حلت أولا وهذا مكانها الطبيعي اليوم بالنظر إلى انضباطها وتأقلمها وتفتحها وتاريخها بالإضافة إلى عجز خصومها التقليديين عن التطور، والنداء حل ثانيا وهذا يحسب له لأن مثله في الانتخابات البلدية مثل المريض الذي يسابق الأصحاء.
«نتائج النداء تعتبر ايجابية لحزب أنهكه الحكم دون أن يحكم فعليا» ما قاله المكلف بالشؤون السياسية صلب نداء تونس برهان بسيس أمس لـ"موزاييك آف آم" يلخص جانبا كبيرا من الواقع ويضع الخطوة الأولى في الطريق الصحيحة مستقبلا شريطة أن لا يفرح الندائيون بـ"النتيجة الإيجابية" وأن يحاسبوا أنفسهم على تراجعهم إلى المرتبة الثانية، أما النهضة فيحق لها أن تفرح بما أنجزت لكن يفرح جيدا من يفرح حاضرا ومستقبلا.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
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23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
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22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
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20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
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20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
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20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
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19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
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-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
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18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
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