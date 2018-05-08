العزوف الانتخابي يتهدّد المسار الديمقراطي:لماذا قاطع التونسيّون الانتخابات البلدية؟

أثارت المُشاركة الضعيفة للتونسيين في الانتخابات البلدية تساؤلات وحيرة في صفوف المُتابعين حول أسبابها والآثار التي قد تنجر عنها مستقبلا.

تونس ـ الشروق:

تأكّدت أول أمس التوقعات السابقة بضعف التصويت في الانتخابات البلدية، حيث كانت المشاركة ضعيفة ولم يتردد على مراكز الاقتراع سوى ثلث الناخبين المُسجلين تقريبا.

الأرقام الرسمية كانت مثيرة للحيرة ودفعت الى التساؤل عن اسبابها وعن آثارها المنتظرة خاصة انها اقل بكثير من ارقام 2011 وارقام 2014. فأغلب الاحزاب بما في ذلك الكبرى فقدت أرصدتها الانتخابية رغم محاولات التعبئة الكبرى خلال الحملة الانتخابية.

هذا الاقبال المحتشم على مراكز الاقتراع اول امس فسّره عديد المحللين بحالة العزوف عن الشان العام التي اصبحت تميز التونسيين على الاقل منذ 2014 حيث هجروا العمل السياسي والحزبي ولم يعد الشأن السياسي او الانخراط في الاحزاب يستقطبهم رغم ان الامور سبق ان تحسنت نسبيا سنة 2011 مع ارتفاع عدد الاحزاب وعدد الراغبين في المشاركة السياسية. كما يتحدث ملاحظون ايضا عن الصبغة العقابية للمقاطعة بعد ان سادت قناعة لدى المواطن ان المتسبب الرئيسي في ما أصبح يعانيه في حياته اليومية هم السياسيون والأحزاب.

فشل الأحزاب

يتهم المحللون السياسيون الاحزاب بالتسبب في هذا العزوف عن الانتخابات البلدية بعد ان أظهرت في السنوات الاخيرة تقصيرا فادحا في استقطاب منخرطين جدد خاصة من الشباب متحمسين لبرامجها ولافكارها الغائبة أصلا . كما اظهرت فشلا في «صناعة» زعماء سياسيين لهم «الكاريزما» القادرة على ادارة الرقاب نحوهم مثلما كان يحصل في الماضي. واظهرت الاحزاب ايضا فشلا ذريعا في العمل الميداني التواصلي مع الجماهير عبر الاجتماعات الشعبية والتنقلات الى الجهات واكتفت بالعمل في «صالونات» العاصمة ووراء ابواب مغلقة مستندة على «كتائب» الفايسبوك وعلى تكثيف «الظاهرة الكلامية» لبعض قيادييها في المنابر الاعلامية السياسية التي فقدت بدورها المتابعين مع تقدم السنوات..وكل ذلك جعل نشاطها بعيدا عن مشاغل المواطن الحقيقية ومقتصرا على خدمة مصالحها الحزبية والشخصية والسياسية الضيقة وعلى الصراعات الايديولوجية والسياسيوية على حساب المصلحة الوطنية وهو ما ابعدها تدريجيا عن المواطن فلم تقدر على استقطابه في امتحان البلديات رغم ان الشأن يعنيه مباشرة.

ما حصل خلال السنوات الماضية من تقلبات اقتصادية واجتماعية وسياسية افقد الناس الثقة في السياسيّين وخاصة في الطبقة الحاكمة نتيجة الاداء المُخيب للسلطة ( الحكومة ورئاسة الجمهورية) ولنواب البرلمان المنتخبين وللاحزاب ولكل الفاعلين اليوم في المنظومة الحاكمة. فقبل انتخابات 2014 تعددت الوعود الانتخابية، وكان تحقيقها متاحا فعلا بالنظر الى ما يتوفر في البلاد من امكانيات مختلفة وساد الاعتقاد لدى اغلب التونسيين ان الاوضاع ستتجه نحو الاحسن مع صعود سلطة جديدة منتخبة. لكن ذلك لم يحصل ولم تظهر اية مؤشرات حول تحسن الاوضاع بل زادت الاوضاع تفاقما وعمت حالة الفوضى على مختلف الاصعد. وكل ذلك بسبب غياب ارادة سياسية حقيقية ورغبة في النهوض الاقتصادي وفي تطبيق القانون والقطع مع الفوضى لدى الاحزاب الحاكمة ولدى الحكومات لمتعاقبة وغياب العمل السياسي الحقيقي القادر على التغيير لدى بقية الاحزاب.

إحباط

نتيجة كل ذلك ذاق المواطن الأمرين خلال السنوات الاخيرة بسبب غلاء المعيشة وكثرة الضرائب والاداءات وتراجع المداخيل وتجميدها وبسبب الشعور بالظلم والقهر من بعض مظاهر الفساد والمحسوبية والتمييز الطبقي والثراء الفاحش للبعض على حساب آخرين. كما انهكته ايضا قلة فرص العمل وموارد الرزق وايضا التعطيلات اليومية في حياته خاصة مع فوضى الاضرابات في اهم المجالات المعيشية (الصحة والتعليم والنقل) ومع الانفلات الامني (كثرة الجرائم) إلى غير ذلك من المظاهر المزعجة. وكل ذلك جعله يُحمّل المسؤولية للأحزاب وللأطراف التي تحكمه على الاقل منذ 2014 لكن دون ان يقدر على معاقبتها بشكل فعلي رغم تذمراته وصيحات الفزع التي اطلقها. وكانت اول فرصة تحيّنها لرد الفعل وللعقاب هي الانتخابات البلدية فقاطعها لمعاقبة الاحزاب التي تجاهلته طيلة السنوات الماضية.

1 مليون و796 ألف و154 مقترعا فقط !

كانت نسب الإقبال على التصويت خلال الانتخابات البلدية حسب الولايات كالتالي:

أريانة 33 % - القصرين 33 % - القيروان 33 % - الكاف 35 % - المنستير 46 % - المهدية 41 % - باجة 31 % - بن عروس 33 % - بنزرت 29 % - تطاوين 28 % - توزر 31 % - تونس1- 26 % - تونس 2- 33 % - جندوبة 28 % - زغوان 43 % - سليانة 37 % - سوسة 36 % - سيدي بوزيد % 35 - صفاقس1- %37 - صفاقس 2- %32 - قابس %34 - قبلي %37 - قفصة %36 - مدنين %35 - منوبة %29 - نابل 1- 31% - نابل 2- %36 .

ويذكر أنّ عدد المقترعين بلغ 1 مليون و796 ألف و154 مقترعا وبلغت نسبة المشاركة الوطنية للانتخابات البلدية 34.7 %.

المواطن مازالت أمامه فرصة المشاركة الفعليـــة فـــي العمــــل البلـــدي

رغم ضعف مساهمته في اختيار أسماء حُكام جهته ، إلا أن المواطن مازالت أمامه الفرصة للمشاركة الفعلية في العمل البلدي. فقد نصّ الفصل 139 من الدستور ومجلة الجماعات المحلية المُصادق عليها مؤخرا بمجلس نواب الشعب على مبدإ «التشاركية» الذي يعني مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تسيير شؤون البلدية وفي خيارات المجالس البلدية لاعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وفي الاقتراح والمعارضة والانتقاد ومنع حصول تجاوزات.

فترة حساسة

من بين أسباب هذا العزوف الصادم عن التصويت هو ان موعد الانتخابات البلدية تزامن مع فترة حساسة للغاية بالنسبة للمواطن على الصعيد الاجتماعي والمالي: فاغلب التونسيين تأثروا ايما تاثر بتقلبات الفترة الاخيرة (اضرابات – تعطيلات – غلاء الاسعار - أزمات التعليم والصحة والنقل- الاجراءات «المؤلمة» التي تضمنها قانون المالية الاخير- فترة قادمة صعبة على الصعيد المادي..). وهو ما قد يكون سبب لهم شعورا بحالة من الاحباط العام ولم تكن لهم الرغبة تماما في التوجه نحو مكاتب الاقتراع ( رغم قربها من مقرات سكناهم) لمشاركة السياسيين هذا الاستحقاق .

نضج سياسي

يتحدث المختصون ايضا عن تسبب غياب الثقافة السياسية لدى التونسيين في هذا العزوف عن الانتخابات رغم ما اتاحته تقلبات ما بعد 2011 من فرص ملائمة للمشاركة السياسية بفضل مناخ الحرية والتعددية.. غير ان كثيرين اختاروا العكس ولم تستهوهم السياسة والعمل الحزبي نتيجة «موروث» عن الحقب السابقة التي جعلت المشاركة السياسية الشعبية والجماهيرية محدودة ومقتصرة على بعض الاطراف نتيجة تغييب مناخ الديمقراطية والحرية والتعددية الحزبية. وهو ما جعل أجيالا كاملة، لا سيما الفئة الشبابية اليوم، غير متشبعة بمفهوم المشاركة في الشان العام وبثقافة العمل السياسي والحزبي وتضعها ضمن آخر اهتماماتها، وهذه الفئة لم تشارك لا في انتخابات 2011 ولا في انتخابات 2014 وواصلت اللامبالاة في انتخابات 2018 وقد يتواصل الامر على هذا النحو في انتخابات 2019..

فاضل الطياشي