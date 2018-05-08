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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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خارطة أوليـــة لتوزيـــــــــع الأحــــــــزاب الفائـــزة حسب الجهـــــــات
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السياسي
خارطة أوليـــة لتوزيـــــــــع الأحــــــــزاب الفائـــزة حسب الجهـــــــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس «الشروق»:

في انتظار أن تستكمل الهيئة المستقلّة للانتخابات تقديم النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد الفارط، تقدّم الشروق لقرائها جردا تفصيليا لغالبية النتائج موزعة حسب ولايات الجمهورية.
كما تنشر الشروق خارطة أولية لتوزيع الاحزاب والقائمات الفائزة حسب الولايات، وهذه الخارطة تهم 155دائرة بلدية وهي تعكس طبيعة التوزيع الذي انتهت إليه الانتخابات (مصدر الصورة رhttp://www.targa-consult) .
وبقراءة أولية للخارطة التوزيعية نلاحظ الهيمنة المطلقة لحركة النهضة في اقليم الجنوب الشرقي (مدنين، قابس، وتطاوين) وهو الإقليم الذي يشهد شبه غياب لنداء تونس على وجه الخصوص. وتتقاسم احزاب النهضة والنداء وحركة الشعب اقليم الجنوب الغربي. كما شهد إقليمي الوسط والوسط الغربي وجودا مهما لنداء تونس، في مقابل توزع القائمات المستقلّة في جل جهات البلاد.
وبحسب الإحصائيات المرسومة على الخارطة التوزيعية، فقد توزع الفوز بالمراتب الاولى كما يلي:
توزيع من جملة 155 بلدية 
حركة النهضة 72
مستقلون 41
نداء تونس 30
حركة الشعب 3 
التيار الديمقراطي 3 
الجبهة الشعبية 3 
افاق تونس 2
المبادرة 1

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السياسي
خارطة أوليـــة لتوزيـــــــــع الأحــــــــزاب الفائـــزة حسب الجهـــــــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس «الشروق»:

في انتظار أن تستكمل الهيئة المستقلّة للانتخابات تقديم النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد الفارط، تقدّم الشروق لقرائها جردا تفصيليا لغالبية النتائج موزعة حسب ولايات الجمهورية.
كما تنشر الشروق خارطة أولية لتوزيع الاحزاب والقائمات الفائزة حسب الولايات، وهذه الخارطة تهم 155دائرة بلدية وهي تعكس طبيعة التوزيع الذي انتهت إليه الانتخابات (مصدر الصورة رhttp://www.targa-consult) .
وبقراءة أولية للخارطة التوزيعية نلاحظ الهيمنة المطلقة لحركة النهضة في اقليم الجنوب الشرقي (مدنين، قابس، وتطاوين) وهو الإقليم الذي يشهد شبه غياب لنداء تونس على وجه الخصوص. وتتقاسم احزاب النهضة والنداء وحركة الشعب اقليم الجنوب الغربي. كما شهد إقليمي الوسط والوسط الغربي وجودا مهما لنداء تونس، في مقابل توزع القائمات المستقلّة في جل جهات البلاد.
وبحسب الإحصائيات المرسومة على الخارطة التوزيعية، فقد توزع الفوز بالمراتب الاولى كما يلي:
توزيع من جملة 155 بلدية 
حركة النهضة 72
مستقلون 41
نداء تونس 30
حركة الشعب 3 
التيار الديمقراطي 3 
الجبهة الشعبية 3 
افاق تونس 2
المبادرة 1

متابعة خديجية اليحياوي وأشرف الرياحي
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08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
المزيد >>
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 السّاعة 22:03
أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد...
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08 ماي 2018 السّاعة 21:32
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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