خارطة أوليـــة لتوزيـــــــــع الأحــــــــزاب الفائـــزة حسب الجهـــــــات

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تونس «الشروق»:
في انتظار أن تستكمل الهيئة المستقلّة للانتخابات تقديم النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد الفارط، تقدّم الشروق لقرائها جردا تفصيليا لغالبية النتائج موزعة حسب ولايات الجمهورية.
كما تنشر الشروق خارطة أولية لتوزيع الاحزاب والقائمات الفائزة حسب الولايات، وهذه الخارطة تهم 155دائرة بلدية وهي تعكس طبيعة التوزيع الذي انتهت إليه الانتخابات (مصدر الصورة رhttp://www.targa-consult) .
وبقراءة أولية للخارطة التوزيعية نلاحظ الهيمنة المطلقة لحركة النهضة في اقليم الجنوب الشرقي (مدنين، قابس، وتطاوين) وهو الإقليم الذي يشهد شبه غياب لنداء تونس على وجه الخصوص. وتتقاسم احزاب النهضة والنداء وحركة الشعب اقليم الجنوب الغربي. كما شهد إقليمي الوسط والوسط الغربي وجودا مهما لنداء تونس، في مقابل توزع القائمات المستقلّة في جل جهات البلاد.
وبحسب الإحصائيات المرسومة على الخارطة التوزيعية، فقد توزع الفوز بالمراتب الاولى كما يلي:
توزيع من جملة 155 بلدية
حركة النهضة 72
مستقلون 41
نداء تونس 30
حركة الشعب 3
التيار الديمقراطي 3
الجبهة الشعبية 3
افاق تونس 2
المبادرة 1
تونس «الشروق»:
في انتظار أن تستكمل الهيئة المستقلّة للانتخابات تقديم النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد الفارط، تقدّم الشروق لقرائها جردا تفصيليا لغالبية النتائج موزعة حسب ولايات الجمهورية.
كما تنشر الشروق خارطة أولية لتوزيع الاحزاب والقائمات الفائزة حسب الولايات، وهذه الخارطة تهم 155دائرة بلدية وهي تعكس طبيعة التوزيع الذي انتهت إليه الانتخابات (مصدر الصورة رhttp://www.targa-consult) .
وبقراءة أولية للخارطة التوزيعية نلاحظ الهيمنة المطلقة لحركة النهضة في اقليم الجنوب الشرقي (مدنين، قابس، وتطاوين) وهو الإقليم الذي يشهد شبه غياب لنداء تونس على وجه الخصوص. وتتقاسم احزاب النهضة والنداء وحركة الشعب اقليم الجنوب الغربي. كما شهد إقليمي الوسط والوسط الغربي وجودا مهما لنداء تونس، في مقابل توزع القائمات المستقلّة في جل جهات البلاد.
وبحسب الإحصائيات المرسومة على الخارطة التوزيعية، فقد توزع الفوز بالمراتب الاولى كما يلي:
توزيع من جملة 155 بلدية
حركة النهضة 72
مستقلون 41
نداء تونس 30
حركة الشعب 3
التيار الديمقراطي 3
الجبهة الشعبية 3
افاق تونس 2
المبادرة 1
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018