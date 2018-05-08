خارطة أوليـــة لتوزيـــــــــع الأحــــــــزاب الفائـــزة حسب الجهـــــــات

تونس «الشروق»:

في انتظار أن تستكمل الهيئة المستقلّة للانتخابات تقديم النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد الفارط، تقدّم الشروق لقرائها جردا تفصيليا لغالبية النتائج موزعة حسب ولايات الجمهورية.

كما تنشر الشروق خارطة أولية لتوزيع الاحزاب والقائمات الفائزة حسب الولايات، وهذه الخارطة تهم 155دائرة بلدية وهي تعكس طبيعة التوزيع الذي انتهت إليه الانتخابات (مصدر الصورة رhttp://www.targa-consult) .

وبقراءة أولية للخارطة التوزيعية نلاحظ الهيمنة المطلقة لحركة النهضة في اقليم الجنوب الشرقي (مدنين، قابس، وتطاوين) وهو الإقليم الذي يشهد شبه غياب لنداء تونس على وجه الخصوص. وتتقاسم احزاب النهضة والنداء وحركة الشعب اقليم الجنوب الغربي. كما شهد إقليمي الوسط والوسط الغربي وجودا مهما لنداء تونس، في مقابل توزع القائمات المستقلّة في جل جهات البلاد.

وبحسب الإحصائيات المرسومة على الخارطة التوزيعية، فقد توزع الفوز بالمراتب الاولى كما يلي:

توزيع من جملة 155 بلدية

حركة النهضة 72

مستقلون 41

نداء تونس 30

حركة الشعب 3

التيار الديمقراطي 3

الجبهة الشعبية 3

افاق تونس 2

المبادرة 1

متابعة خديجية اليحياوي وأشرف الرياحي