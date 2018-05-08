تفاصيل النتائج الأوّلية للانتخابات البلدية:فازت الديمقراطية ... فشلت الأحزاب

رغم ما شابها من تجاوزات وإخلالات ورغم ضعف الإقبال على التصويت فإن الانتخابات البلدية التي شهدتها بلادنا مثّلت بكل المقاييس انتصارا لمسار الديمقراطية الذي انخرطت فيه تونس والذي بدأ بالثورة وتواصل باستكمال بناء السلطات المحلية.

فبعد أن كانت البلديات تدار منذ عام 2011 من قبل نيابات خصوصية وتحت إشراف السلطة التنفيذية أصبحت اليوم تدار عبر مجالس بلدية تكون فيها الكلمة العليا للمواطن أولا وأخيرا، وإن كانت تأتي في سياق مرحلة انتقالية لا تخفى مصاعبها وهناتها فإنّها تعتبر لبنة أخرى تنضاف اليوم إلى المسار الديمقراطي ببلادنا... لبنة تشكّل محطة انتقالية نوعية في تركيز أسس الديمقراطية ستفتح باب اللامركزية وهو مطلب دستوري سيمكّن جهاتنا من الاستقلالية التي تمنح المواطن شرف المساهمة المباشرة لتغيير واقعه لكن مع ذلك هي في نفس الوقت نكسة للأحزاب التي سجلت تراجعا ملفتا اتضح من خلاله بما لا يدعو للشك أن المواطن فقد ثقته في هذه الأحزاب وهذا أخطر ما يمكن أن يقع لأنه في خيارنا الديمقراطي التشاركي لا يمكن الاستغناء عن الأحزاب.

لكن هذه الحقيقة التي لا شك أنّها تستدعي من الأحزاب الوقوف عندها مليا لا تقلّل بأي حال من الأحوال من نجاح بلادنا في قطع خطوة مهمة في المسار الديمقراطي.