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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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تفاصيل النتائج الأوّلية للانتخابات البلدية:فازت الديمقراطية ... فشلت الأحزاب
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السياسي
تفاصيل النتائج الأوّلية للانتخابات البلدية:فازت الديمقراطية ... فشلت الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

رغم ما شابها من تجاوزات وإخلالات ورغم ضعف الإقبال على التصويت فإن الانتخابات البلدية التي شهدتها بلادنا مثّلت بكل المقاييس انتصارا لمسار الديمقراطية الذي انخرطت فيه تونس والذي بدأ بالثورة وتواصل باستكمال بناء السلطات المحلية.
فبعد أن كانت البلديات تدار منذ عام 2011 من قبل نيابات خصوصية وتحت إشراف السلطة التنفيذية أصبحت اليوم تدار عبر مجالس بلدية تكون فيها الكلمة العليا للمواطن أولا وأخيرا، وإن كانت تأتي في سياق مرحلة انتقالية لا تخفى مصاعبها وهناتها فإنّها تعتبر لبنة أخرى تنضاف اليوم إلى المسار الديمقراطي ببلادنا... لبنة تشكّل محطة انتقالية نوعية في تركيز أسس الديمقراطية ستفتح باب اللامركزية وهو مطلب دستوري سيمكّن جهاتنا من الاستقلالية التي تمنح المواطن شرف المساهمة المباشرة لتغيير واقعه لكن مع ذلك هي في نفس الوقت نكسة للأحزاب التي سجلت تراجعا ملفتا اتضح من خلاله بما لا يدعو للشك أن المواطن فقد ثقته في هذه الأحزاب وهذا أخطر ما يمكن أن يقع لأنه في خيارنا الديمقراطي التشاركي لا يمكن الاستغناء عن الأحزاب.
لكن هذه الحقيقة التي لا شك أنّها تستدعي من الأحزاب الوقوف عندها مليا لا تقلّل بأي حال من الأحوال من نجاح بلادنا في قطع خطوة مهمة في المسار الديمقراطي.

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السياسي
تفاصيل النتائج الأوّلية للانتخابات البلدية:فازت الديمقراطية ... فشلت الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

رغم ما شابها من تجاوزات وإخلالات ورغم ضعف الإقبال على التصويت فإن الانتخابات البلدية التي شهدتها بلادنا مثّلت بكل المقاييس انتصارا لمسار الديمقراطية الذي انخرطت فيه تونس والذي بدأ بالثورة وتواصل باستكمال بناء السلطات المحلية.
فبعد أن كانت البلديات تدار منذ عام 2011 من قبل نيابات خصوصية وتحت إشراف السلطة التنفيذية أصبحت اليوم تدار عبر مجالس بلدية تكون فيها الكلمة العليا للمواطن أولا وأخيرا، وإن كانت تأتي في سياق مرحلة انتقالية لا تخفى مصاعبها وهناتها فإنّها تعتبر لبنة أخرى تنضاف اليوم إلى المسار الديمقراطي ببلادنا... لبنة تشكّل محطة انتقالية نوعية في تركيز أسس الديمقراطية ستفتح باب اللامركزية وهو مطلب دستوري سيمكّن جهاتنا من الاستقلالية التي تمنح المواطن شرف المساهمة المباشرة لتغيير واقعه لكن مع ذلك هي في نفس الوقت نكسة للأحزاب التي سجلت تراجعا ملفتا اتضح من خلاله بما لا يدعو للشك أن المواطن فقد ثقته في هذه الأحزاب وهذا أخطر ما يمكن أن يقع لأنه في خيارنا الديمقراطي التشاركي لا يمكن الاستغناء عن الأحزاب.
لكن هذه الحقيقة التي لا شك أنّها تستدعي من الأحزاب الوقوف عندها مليا لا تقلّل بأي حال من الأحوال من نجاح بلادنا في قطع خطوة مهمة في المسار الديمقراطي.

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08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح غد الاربعاء 9 ماي 2018 في قصر قرطاج...
المزيد >>
هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
المزيد >>
الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018 السّاعة 22:03
أكد اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد...
المزيد >>
الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
08 ماي 2018 السّاعة 21:32
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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