تفاصيل النتائج الأوّلية للانتخابات البلدية:فازت الديمقراطية ... فشلت الأحزاب

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رغم ما شابها من تجاوزات وإخلالات ورغم ضعف الإقبال على التصويت فإن الانتخابات البلدية التي شهدتها بلادنا مثّلت بكل المقاييس انتصارا لمسار الديمقراطية الذي انخرطت فيه تونس والذي بدأ بالثورة وتواصل باستكمال بناء السلطات المحلية.
فبعد أن كانت البلديات تدار منذ عام 2011 من قبل نيابات خصوصية وتحت إشراف السلطة التنفيذية أصبحت اليوم تدار عبر مجالس بلدية تكون فيها الكلمة العليا للمواطن أولا وأخيرا، وإن كانت تأتي في سياق مرحلة انتقالية لا تخفى مصاعبها وهناتها فإنّها تعتبر لبنة أخرى تنضاف اليوم إلى المسار الديمقراطي ببلادنا... لبنة تشكّل محطة انتقالية نوعية في تركيز أسس الديمقراطية ستفتح باب اللامركزية وهو مطلب دستوري سيمكّن جهاتنا من الاستقلالية التي تمنح المواطن شرف المساهمة المباشرة لتغيير واقعه لكن مع ذلك هي في نفس الوقت نكسة للأحزاب التي سجلت تراجعا ملفتا اتضح من خلاله بما لا يدعو للشك أن المواطن فقد ثقته في هذه الأحزاب وهذا أخطر ما يمكن أن يقع لأنه في خيارنا الديمقراطي التشاركي لا يمكن الاستغناء عن الأحزاب.
لكن هذه الحقيقة التي لا شك أنّها تستدعي من الأحزاب الوقوف عندها مليا لا تقلّل بأي حال من الأحوال من نجاح بلادنا في قطع خطوة مهمة في المسار الديمقراطي.
رغم ما شابها من تجاوزات وإخلالات ورغم ضعف الإقبال على التصويت فإن الانتخابات البلدية التي شهدتها بلادنا مثّلت بكل المقاييس انتصارا لمسار الديمقراطية الذي انخرطت فيه تونس والذي بدأ بالثورة وتواصل باستكمال بناء السلطات المحلية.
فبعد أن كانت البلديات تدار منذ عام 2011 من قبل نيابات خصوصية وتحت إشراف السلطة التنفيذية أصبحت اليوم تدار عبر مجالس بلدية تكون فيها الكلمة العليا للمواطن أولا وأخيرا، وإن كانت تأتي في سياق مرحلة انتقالية لا تخفى مصاعبها وهناتها فإنّها تعتبر لبنة أخرى تنضاف اليوم إلى المسار الديمقراطي ببلادنا... لبنة تشكّل محطة انتقالية نوعية في تركيز أسس الديمقراطية ستفتح باب اللامركزية وهو مطلب دستوري سيمكّن جهاتنا من الاستقلالية التي تمنح المواطن شرف المساهمة المباشرة لتغيير واقعه لكن مع ذلك هي في نفس الوقت نكسة للأحزاب التي سجلت تراجعا ملفتا اتضح من خلاله بما لا يدعو للشك أن المواطن فقد ثقته في هذه الأحزاب وهذا أخطر ما يمكن أن يقع لأنه في خيارنا الديمقراطي التشاركي لا يمكن الاستغناء عن الأحزاب.
لكن هذه الحقيقة التي لا شك أنّها تستدعي من الأحزاب الوقوف عندها مليا لا تقلّل بأي حال من الأحوال من نجاح بلادنا في قطع خطوة مهمة في المسار الديمقراطي.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018