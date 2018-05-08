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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الجليل المسعودي
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

بلدية المحرس الأولى وطنيا من حيث الشفافية
حققت بلدية المحرس، للعام الثالث على التوالي، المرتبة الاولى من حيث الشفافية في كامل الجمهورية، رغم تغيير المقياس، وفق جمعية «بوصلة»، التي ترصد شفافية الادارة بالبلديات، حيث حصلت على نسبة 100% من الشفافية خلال سنة 2017.

كشف مخابئ لإرهابيين في الجزائر
أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بلاغ لها امس الاثنين 7 ماي 2018، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت أمس الأحد، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من جهتي باتنة وتبسة، من كشف 7 مخابئ لإرهابيين وحجز 7 قنابل تقليدية الصنع وتدميرها.

تونس تستضيف الجامعة المتوسطية
افتتحت امس الاثنين ، الدورة السادسة للجامعة المتوسطية (الشباب والمواطنة الكونية) التي تنتظم بتونس من 7 الى 13 ماي الجاري تحت شعار «معا لإرساء قيم السلم والعدل وعلوية المؤسسات»، وبمشاركة قرابة 200 شاب وشابة من تونس ومن أكثر من 30 بلدا من البحر الأبيض المتوسط ومن أوروبا يمثلون منظمات وجمعيات شبابية وناشطين في المجتمع المدني.

ترحيل تونسي من المانيا
أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا امس الإثنين 7 ماي 2018، حكما يقضي برفض إيقاف ترحيل تونسي يدعى «هيكل إس» يشتبه في أنه إرهابي محتمل، وأقرت بأنه ليس مهددا بعقوبة الإعدام في تونس.وتحاول ولاية هيسن منذ مدة طويلةترحيل التونسي المذكور المصنف على أنه مصدر خطر أمني إلى تونس.

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المزيد من الأخبار...
الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

بلدية المحرس الأولى وطنيا من حيث الشفافية
حققت بلدية المحرس، للعام الثالث على التوالي، المرتبة الاولى من حيث الشفافية في كامل الجمهورية، رغم تغيير المقياس، وفق جمعية «بوصلة»، التي ترصد شفافية الادارة بالبلديات، حيث حصلت على نسبة 100% من الشفافية خلال سنة 2017.

كشف مخابئ لإرهابيين في الجزائر
أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بلاغ لها امس الاثنين 7 ماي 2018، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت أمس الأحد، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من جهتي باتنة وتبسة، من كشف 7 مخابئ لإرهابيين وحجز 7 قنابل تقليدية الصنع وتدميرها.

تونس تستضيف الجامعة المتوسطية
افتتحت امس الاثنين ، الدورة السادسة للجامعة المتوسطية (الشباب والمواطنة الكونية) التي تنتظم بتونس من 7 الى 13 ماي الجاري تحت شعار «معا لإرساء قيم السلم والعدل وعلوية المؤسسات»، وبمشاركة قرابة 200 شاب وشابة من تونس ومن أكثر من 30 بلدا من البحر الأبيض المتوسط ومن أوروبا يمثلون منظمات وجمعيات شبابية وناشطين في المجتمع المدني.

ترحيل تونسي من المانيا
أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا امس الإثنين 7 ماي 2018، حكما يقضي برفض إيقاف ترحيل تونسي يدعى «هيكل إس» يشتبه في أنه إرهابي محتمل، وأقرت بأنه ليس مهددا بعقوبة الإعدام في تونس.وتحاول ولاية هيسن منذ مدة طويلةترحيل التونسي المذكور المصنف على أنه مصدر خطر أمني إلى تونس.

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«لا مجال للحديث عن سنة بيضاء»
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير التعليم العالي سليم خلبوص امس إنّه «لا مجال للحديث عن سنة جامعية بيضاء». وأضاف أنّ الوزارة بصدد...
المزيد >>
حجز بضائع مهربة بقيمة ناهزت 3 مليارات
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الإثنين ، بأنّ وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، تمكنت خلال...
المزيد >>
إنقطاع في التزويد بمياه الشرب
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمنطقتي سكرة ودار فضال، بمعتمدية سكرة، من ولاية...
المزيد >>
القبض على جزائري حاول ادخال أقراص اكستازي
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحبطت وحدات الديوانة بالمعبر الحدودي ببوشبكة من معتمدية فريانة من ولاية القصرين امس محاولة إدخال جزائري...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
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