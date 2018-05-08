في60 ثانية

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بلدية المحرس الأولى وطنيا من حيث الشفافية
حققت بلدية المحرس، للعام الثالث على التوالي، المرتبة الاولى من حيث الشفافية في كامل الجمهورية، رغم تغيير المقياس، وفق جمعية «بوصلة»، التي ترصد شفافية الادارة بالبلديات، حيث حصلت على نسبة 100% من الشفافية خلال سنة 2017.
كشف مخابئ لإرهابيين في الجزائر
أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بلاغ لها امس الاثنين 7 ماي 2018، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت أمس الأحد، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من جهتي باتنة وتبسة، من كشف 7 مخابئ لإرهابيين وحجز 7 قنابل تقليدية الصنع وتدميرها.
تونس تستضيف الجامعة المتوسطية
افتتحت امس الاثنين ، الدورة السادسة للجامعة المتوسطية (الشباب والمواطنة الكونية) التي تنتظم بتونس من 7 الى 13 ماي الجاري تحت شعار «معا لإرساء قيم السلم والعدل وعلوية المؤسسات»، وبمشاركة قرابة 200 شاب وشابة من تونس ومن أكثر من 30 بلدا من البحر الأبيض المتوسط ومن أوروبا يمثلون منظمات وجمعيات شبابية وناشطين في المجتمع المدني.
ترحيل تونسي من المانيا
أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا امس الإثنين 7 ماي 2018، حكما يقضي برفض إيقاف ترحيل تونسي يدعى «هيكل إس» يشتبه في أنه إرهابي محتمل، وأقرت بأنه ليس مهددا بعقوبة الإعدام في تونس.وتحاول ولاية هيسن منذ مدة طويلةترحيل التونسي المذكور المصنف على أنه مصدر خطر أمني إلى تونس.
بلدية المحرس الأولى وطنيا من حيث الشفافية
حققت بلدية المحرس، للعام الثالث على التوالي، المرتبة الاولى من حيث الشفافية في كامل الجمهورية، رغم تغيير المقياس، وفق جمعية «بوصلة»، التي ترصد شفافية الادارة بالبلديات، حيث حصلت على نسبة 100% من الشفافية خلال سنة 2017.
كشف مخابئ لإرهابيين في الجزائر
أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بلاغ لها امس الاثنين 7 ماي 2018، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت أمس الأحد، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من جهتي باتنة وتبسة، من كشف 7 مخابئ لإرهابيين وحجز 7 قنابل تقليدية الصنع وتدميرها.
تونس تستضيف الجامعة المتوسطية
افتتحت امس الاثنين ، الدورة السادسة للجامعة المتوسطية (الشباب والمواطنة الكونية) التي تنتظم بتونس من 7 الى 13 ماي الجاري تحت شعار «معا لإرساء قيم السلم والعدل وعلوية المؤسسات»، وبمشاركة قرابة 200 شاب وشابة من تونس ومن أكثر من 30 بلدا من البحر الأبيض المتوسط ومن أوروبا يمثلون منظمات وجمعيات شبابية وناشطين في المجتمع المدني.
ترحيل تونسي من المانيا
أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا امس الإثنين 7 ماي 2018، حكما يقضي برفض إيقاف ترحيل تونسي يدعى «هيكل إس» يشتبه في أنه إرهابي محتمل، وأقرت بأنه ليس مهددا بعقوبة الإعدام في تونس.وتحاول ولاية هيسن منذ مدة طويلةترحيل التونسي المذكور المصنف على أنه مصدر خطر أمني إلى تونس.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018