في60 ثانية

بلدية المحرس الأولى وطنيا من حيث الشفافية

حققت بلدية المحرس، للعام الثالث على التوالي، المرتبة الاولى من حيث الشفافية في كامل الجمهورية، رغم تغيير المقياس، وفق جمعية «بوصلة»، التي ترصد شفافية الادارة بالبلديات، حيث حصلت على نسبة 100% من الشفافية خلال سنة 2017.

كشف مخابئ لإرهابيين في الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بلاغ لها امس الاثنين 7 ماي 2018، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت أمس الأحد، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من جهتي باتنة وتبسة، من كشف 7 مخابئ لإرهابيين وحجز 7 قنابل تقليدية الصنع وتدميرها.

تونس تستضيف الجامعة المتوسطية

افتتحت امس الاثنين ، الدورة السادسة للجامعة المتوسطية (الشباب والمواطنة الكونية) التي تنتظم بتونس من 7 الى 13 ماي الجاري تحت شعار «معا لإرساء قيم السلم والعدل وعلوية المؤسسات»، وبمشاركة قرابة 200 شاب وشابة من تونس ومن أكثر من 30 بلدا من البحر الأبيض المتوسط ومن أوروبا يمثلون منظمات وجمعيات شبابية وناشطين في المجتمع المدني.

ترحيل تونسي من المانيا

أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا امس الإثنين 7 ماي 2018، حكما يقضي برفض إيقاف ترحيل تونسي يدعى «هيكل إس» يشتبه في أنه إرهابي محتمل، وأقرت بأنه ليس مهددا بعقوبة الإعدام في تونس.وتحاول ولاية هيسن منذ مدة طويلةترحيل التونسي المذكور المصنف على أنه مصدر خطر أمني إلى تونس.