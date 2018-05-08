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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية
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الأخبار السياسية
إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن امس الاثنين عن إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج يتم الإحتفال به يوم 9 أوت من كل سنة وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 403 لسنة 2018 الصادر في 23 أفريل 2018. ولفتت الوزارة في بلاغ لها أن هذا اليوم الذي تم إحداثه باقتراح من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سيساهم في تعريف المرأة المهاجرة بحقوقها .

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الأخبار السياسية
إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن امس الاثنين عن إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج يتم الإحتفال به يوم 9 أوت من كل سنة وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 403 لسنة 2018 الصادر في 23 أفريل 2018. ولفتت الوزارة في بلاغ لها أن هذا اليوم الذي تم إحداثه باقتراح من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سيساهم في تعريف المرأة المهاجرة بحقوقها .

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قال وزير التعليم العالي سليم خلبوص امس إنّه «لا مجال للحديث عن سنة جامعية بيضاء». وأضاف أنّ الوزارة بصدد...
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إنقطاع في التزويد بمياه الشرب
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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القبض على جزائري حاول ادخال أقراص اكستازي
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحبطت وحدات الديوانة بالمعبر الحدودي ببوشبكة من معتمدية فريانة من ولاية القصرين امس محاولة إدخال جزائري...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
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