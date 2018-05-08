إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية

أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن امس الاثنين عن إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج يتم الإحتفال به يوم 9 أوت من كل سنة وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 403 لسنة 2018 الصادر في 23 أفريل 2018. ولفتت الوزارة في بلاغ لها أن هذا اليوم الذي تم إحداثه باقتراح من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سيساهم في تعريف المرأة المهاجرة بحقوقها .