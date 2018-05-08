القبض على 5 لصوص

أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، امس الاثنين ، أنه إثر تعرّض محلّ سكني بجهة القصرين إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على مبلغ مالي قدره 11 ألف دينار ومجموعة من الأحزمة الجلديّة، تمكّنت يوم أمس، منطقة الأمن الوطني بالقصرين بعد تعميق التّحرّيات من القبض على 5 أشخاص وحجز مبلغ مالي بحوزتهم قدره 2330 دينارا و71 حزاما جلديّا وقد تمّ إرجاع المحجوز إلى صاحبه.