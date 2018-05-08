إحباط اجتياز الحدود البحرية خلسة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة بولاية صفاقس من ضبط 15 شخصا أعمارهم تتراوح بين 20 و32 سنة قاطنين ولايتي القصرين والمهدية داخل منزل مهجور كائن بمنطقة حزق معتمدية جبنيانة (من بينهم شخصان مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام) وحجزت لديهم مبلغا ماليا قدره 90 أورو.