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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
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إحباط اجتياز الحدود البحرية خلسة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018
تمكنت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة بولاية صفاقس من ضبط 15 شخصا أعمارهم تتراوح بين 20 و32 سنة قاطنين ولايتي القصرين والمهدية داخل منزل مهجور كائن بمنطقة حزق معتمدية جبنيانة (من بينهم شخصان مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام) وحجزت لديهم مبلغا ماليا قدره 90 أورو.
«لا مجال للحديث عن سنة بيضاء»
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير التعليم العالي سليم خلبوص امس إنّه «لا مجال للحديث عن سنة جامعية بيضاء». وأضاف أنّ الوزارة بصدد...المزيد >>
حجز بضائع مهربة بقيمة ناهزت 3 مليارات
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الإثنين ، بأنّ وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، تمكنت خلال...المزيد >>
إنقطاع في التزويد بمياه الشرب
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمنطقتي سكرة ودار فضال، بمعتمدية سكرة، من ولاية...المزيد >>
القبض على جزائري حاول ادخال أقراص اكستازي
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحبطت وحدات الديوانة بالمعبر الحدودي ببوشبكة من معتمدية فريانة من ولاية القصرين امس محاولة إدخال جزائري...المزيد >>
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
عبد الجليل المسعوديدرس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
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