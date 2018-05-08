تفكيك عصابة سرقة المنازل والمواشي

تمكن اعوان الأمن بمركز الشرطة بصيادة الليلة قبل الماضية من إيقاف كهل في العقد الرابع من عمره صادرة في شانه ثلاث برقيات تفتيش لتورطه في جرائم سرقة للمنازل والمواشي فضلا عن تورطه في قضايا نشل وبراكاج.كما تمكن الاعوان أيضا من إيقاف شابين آخرين تتراوح اعمارهما بين 23و 25 سنة .