موعد شهر رمضان

قالت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بيان إنّ رصد هلال رمضان 1439 هجريّ لن يكون ممكنا في جلّ الدّول العربيّة و الإسلاميّة مساء 15 ماي 2018.وأضافت أنّ رؤية الهلال ستكون ممكنة مساء 16 ماي 2018 من كلّ البلاد الإسلاميّة و بالعين المجرّدة. وعليه فإنّ غرّة رمضان 1439 فلكيّا ستكون موافقة ليوم 17 ماي 2018.