موعد شهر رمضان
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23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
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23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
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22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
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22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
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22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
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21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
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20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
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20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
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19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
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19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
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19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
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18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
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18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
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لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
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موعد شهر رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018
قالت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بيان إنّ رصد هلال رمضان 1439 هجريّ لن يكون ممكنا في جلّ الدّول العربيّة و الإسلاميّة مساء 15 ماي 2018.وأضافت أنّ رؤية الهلال ستكون ممكنة مساء 16 ماي 2018 من كلّ البلاد الإسلاميّة و بالعين المجرّدة. وعليه فإنّ غرّة رمضان 1439 فلكيّا ستكون موافقة ليوم 17 ماي 2018.
«لا مجال للحديث عن سنة بيضاء»
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير التعليم العالي سليم خلبوص امس إنّه «لا مجال للحديث عن سنة جامعية بيضاء». وأضاف أنّ الوزارة بصدد...المزيد >>
حجز بضائع مهربة بقيمة ناهزت 3 مليارات
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الإثنين ، بأنّ وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، تمكنت خلال...المزيد >>
إنقطاع في التزويد بمياه الشرب
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمنطقتي سكرة ودار فضال، بمعتمدية سكرة، من ولاية...المزيد >>
القبض على جزائري حاول ادخال أقراص اكستازي
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحبطت وحدات الديوانة بالمعبر الحدودي ببوشبكة من معتمدية فريانة من ولاية القصرين امس محاولة إدخال جزائري...المزيد >>
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
عبد الجليل المسعوديدرس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
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