القبض على جزائري حاول ادخال أقراص اكستازي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أحبطت وحدات الديوانة بالمعبر الحدودي ببوشبكة من معتمدية فريانة من ولاية القصرين امس محاولة إدخال جزائري لـ195 حبة مخدرة من نوع اكستازي عبر المعبر الحدودي ببوشبكة.وحاول المتهم الرجوع إلى التراب الجزائري قبل أن تقبض عليه الوحدات الديوانية بالمنطقة وتسلمه للوحدات الأمنية.