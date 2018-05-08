إنقطاع في التزويد بمياه الشرب

سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمنطقتي سكرة ودار فضال، بمعتمدية سكرة، من ولاية أريانة، بداية من الساعة العاشرة ليلا من اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم غد الأربعاء 09 ماي 2018.